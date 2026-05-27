Potenciación de aplicaciones nativas de IA con DNS inteligente

Netlify escala el rendimiento de millones de aplicaciones impulsadas por IA con IBM® NS1 Connect
Netlify es una plataforma nativa de IA que impulsa el desarrollo web moderno para más de 12 millones de desarrolladores y más de 60 millones de aplicaciones en todo el mundo. A medida que se acelera el desarrollo impulsado por la IA, Netlify ha dado soporte a más de un millón de aplicaciones generadas por IA en tan solo unos meses.
Dado que cada día se realizan miles de implementaciones, Netlify necesitaba una infraestructura de red capaz de seguir el ritmo de los flujos de trabajo de alta frecuencia impulsados por API. Garantizar una baja latencia, una alta disponibilidad y una rápida propagación global se convirtió en algo crítico para ofrecer aplicaciones a escala. Sin una gestión del tráfico en tiempo real y un DNS escalable, el rendimiento y la fiabilidad podrían verse afectados.
Para respaldar las necesidades de crecimiento y rendimiento, Netlify implementó el DNS gestionado y la dirección del tráfico gestionado de IBM NS1 Connect. Estas capacidades permiten tomar decisiones de enrutamiento en tiempo real basadas en las condiciones de la red, dirigiendo a los usuarios a la ubicación óptima del edge.
Utilizando IBM NS1 Connect Pulsar, Netlify enruta dinámicamente el tráfico alrededor de congestiones o cortes, manteniendo experiencias de usuario rápidas y fiables. El diseño basado en API se alinea con la plataforma de Netlify, lo que permite implementaciones de alta frecuencia y actualizaciones programáticas sin retrasos asociados con los modelos DNS tradicionales.
Con IBM NS1 Connect, Netlify creó una base DNS escalable y resiliente que da soporte a millones de aplicaciones y desarrolladores. La plataforma ahora gestiona altos volúmenes de implementación y, al mismo tiempo, mantiene un rendimiento y un tiempo de actividad constantes.
El DNS de bajo TTL permite la propagación global en menos de cinco segundos, lo que garantiza una entrega rápida de las aplicaciones. La dirección del tráfico en tiempo real mejora el rendimiento y la fiabilidad, incluso durante las interrupciones. A medida que Netlify escala su plataforma nativa de IA, IBM NS1 Connect admite experiencias de usuario fluidas y de alto rendimiento.
Netlify es una plataforma nativa de IA para el desarrollo web moderno, que permite a desarrolladores y agentes de IA crear e implementar aplicaciones a escala. Es compatible con millones de desarrolladores y aplicaciones en todo el mundo.
© Copyright IBM Corporation abril, 2026.
IBM, el logo de IBM y NS1 CONNECT son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.