Potenciación de aplicaciones nativas de IA con DNS inteligente

Netlify es una plataforma nativa de IA que impulsa el desarrollo web moderno para más de 12 millones de desarrolladores y más de 60 millones de aplicaciones en todo el mundo. A medida que se acelera el desarrollo impulsado por la IA, Netlify ha dado soporte a más de un millón de aplicaciones generadas por IA en tan solo unos meses.

Dado que cada día se realizan miles de implementaciones, Netlify necesitaba una infraestructura de red capaz de seguir el ritmo de los flujos de trabajo de alta frecuencia impulsados por API. Garantizar una baja latencia, una alta disponibilidad y una rápida propagación global se convirtió en algo crítico para ofrecer aplicaciones a escala. Sin una gestión del tráfico en tiempo real y un DNS escalable, el rendimiento y la fiabilidad podrían verse afectados.