Para abordar estos desafíos, Neste lanzó el programa Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) en asociación con IBM® Consulting, una transformación de varios años de ERP.

El programa estableció una base para el crecimiento escalable y la excelencia operativa al mejorar la gestión del ciclo de vida de los activos, armonizar los procesos empresariales globales e integrar las capacidades operativas y de ingeniería en un entorno ERP unificado.

ALVAR permitió el desmantelamiento de sistemas heredados de mantenimiento de instalaciones y gestión de portfolios, junto con portales de proveedores personalizados, lo que aportó una mayor estandarización, transparencia y escalabilidad en todas las operaciones globales.

Al integrar sistemas críticos, el programa permitió el flujo de datos en tiempo real, la visibilidad de los procesos de principio a fin y un control financiero más sólido. También mejoró la calidad de los datos al unificar los datos operativos y de activos en una única plataforma accesible para todos los equipos y partners.

Tras trece exitosas puestas en marcha, ALVAR modernizó el activo, la inversión y la gestión de proyectos, reforzó el cumplimiento de la normativa con sólidas pistas de auditoría y agilizó las compras. Más allá de la tecnología, el programa redefinió el funcionamiento de Neste, armonizando los procesos, aclarando las funciones y facilitando nuevas formas de trabajar en toda la organización.