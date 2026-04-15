Neste transforma sus operaciones con una mayor eficiencia y preparación para el futuro
Neste, líder mundial en combustibles renovables y sostenibilidad, dependía de múltiples sistemas heredados para gestionar activos, inversiones y proyectos. Entre ellas se encontraban soluciones de mantenimiento de instalaciones y gestión de portfolios que no estaban integradas, estaban muy personalizadas y se encontraban a punto de quedar obsoletas.
A medida que Neste se expandía a nivel global, la falta de estandarización y de visibilidad en tiempo real creó desafíos para garantizar operaciones seguras, fiables y conformes, al tiempo que se cumplían con demandas regulatorias y de mercado cada vez más complejas.
Para abordar estos desafíos, Neste lanzó el programa Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) en asociación con IBM® Consulting, una transformación de varios años de ERP.
El programa estableció una base para el crecimiento escalable y la excelencia operativa al mejorar la gestión del ciclo de vida de los activos, armonizar los procesos empresariales globales e integrar las capacidades operativas y de ingeniería en un entorno ERP unificado.
ALVAR permitió el desmantelamiento de sistemas heredados de mantenimiento de instalaciones y gestión de portfolios, junto con portales de proveedores personalizados, lo que aportó una mayor estandarización, transparencia y escalabilidad en todas las operaciones globales.
Al integrar sistemas críticos, el programa permitió el flujo de datos en tiempo real, la visibilidad de los procesos de principio a fin y un control financiero más sólido. También mejoró la calidad de los datos al unificar los datos operativos y de activos en una única plataforma accesible para todos los equipos y partners.
Tras trece exitosas puestas en marcha, ALVAR modernizó el activo, la inversión y la gestión de proyectos, reforzó el cumplimiento de la normativa con sólidas pistas de auditoría y agilizó las compras. Más allá de la tecnología, el programa redefinió el funcionamiento de Neste, armonizando los procesos, aclarando las funciones y facilitando nuevas formas de trabajar en toda la organización.
ALVAR supuso un cambio radical en la excelencia operativa, al permitir un modelo operativo integrado y basado en datos que mejora la planificación, la ejecución y la toma de decisiones.
La visibilidad integral de los procesos reforzó la planificación estratégica y la previsión, mientras que la mejora de la calidad de los datos de transacción y maestros aumentó la eficacia, el control de costes y la precisión de precios. La integración entre SAP y los sistemas conectados creó un flujo fluido de información, reduciendo los silos y aumentando la transparencia.
Con perspectivas en tiempo real y basadas en datos sobre el rendimiento de los procesos, las compras se han vuelto más estructuradas y eficientes, mejorando la utilización de los contratos y la colaboración interfuncional.
La normalización de las funciones y los procesos en todas las zonas geográficas ha mejorado la coherencia y la responsabilidad. Más allá de los beneficios operativos inmediatos, ALVAR ha establecido una base digital escalable para respaldar el análisis, la elaboración de informes y la innovación futura.
Neste es el principal productor mundial de gasóleo renovable y combustible de aviación sostenible (SAF), con producción en tres continentes. Neste también produce productos petrolíferos de alta calidad en su refinería de Porvoo en Finlandia y cuenta con una importante red de estaciones de servicio en Finlandia y el Báltico. La estrategia de la empresa se centra en el crecimiento de los combustibles renovables, ayudando a los clientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.