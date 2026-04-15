Pasar de sistemas heredados fragmentados a una plataforma global única

Neste transforma sus operaciones con una mayor eficiencia y preparación para el futuro

Puntos azules con líneas azules
Los sistemas heredados en silos limitan el crecimiento y la escalabilidad

Neste, líder mundial en combustibles renovables y sostenibilidad, dependía de múltiples sistemas heredados para gestionar activos, inversiones y proyectos. Entre ellas se encontraban soluciones de mantenimiento de instalaciones y gestión de portfolios que no estaban integradas, estaban muy personalizadas y se encontraban a punto de quedar obsoletas.

A medida que Neste se expandía a nivel global, la falta de estandarización y de visibilidad en tiempo real creó desafíos para garantizar operaciones seguras, fiables y conformes, al tiempo que se cumplían con demandas regulatorias y de mercado cada vez más complejas.
+3800 empleados y contratistas adoptaron formas estandarizadas de trabajo 27 sistemas integrados, lo que permite operaciones simplificadas e integradas 13 puestas en marcha modernizaron la gestión global de activos de Neste
Transformación de las operaciones con una plataforma SAP unificada

Para abordar estos desafíos, Neste lanzó el programa Asset Lifecycle Value Realization (ALVAR) en asociación con IBM® Consulting, una transformación de varios años de ERP.

El programa estableció una base para el crecimiento escalable y la excelencia operativa al mejorar la gestión del ciclo de vida de los activos, armonizar los procesos empresariales globales e integrar las capacidades operativas y de ingeniería en un entorno ERP unificado.

ALVAR permitió el desmantelamiento de sistemas heredados de mantenimiento de instalaciones y gestión de portfolios, junto con portales de proveedores personalizados, lo que aportó una mayor estandarización, transparencia y escalabilidad en todas las operaciones globales.

Al integrar sistemas críticos, el programa permitió el flujo de datos en tiempo real, la visibilidad de los procesos de principio a fin y un control financiero más sólido. También mejoró la calidad de los datos al unificar los datos operativos y de activos en una única plataforma accesible para todos los equipos y partners.

Tras trece exitosas puestas en marcha, ALVAR modernizó el activo, la inversión y la gestión de proyectos, reforzó el cumplimiento de la normativa con sólidas pistas de auditoría y agilizó las compras. Más allá de la tecnología, el programa redefinió el funcionamiento de Neste, armonizando los procesos, aclarando las funciones y facilitando nuevas formas de trabajar en toda la organización.
Impulsar la eficiencia con una base preparada para el futuro

ALVAR supuso un cambio radical en la excelencia operativa, al permitir un modelo operativo integrado y basado en datos que mejora la planificación, la ejecución y la toma de decisiones.

La visibilidad integral de los procesos reforzó la planificación estratégica y la previsión, mientras que la mejora de la calidad de los datos de transacción y maestros aumentó la eficacia, el control de costes y la precisión de precios. La integración entre SAP y los sistemas conectados creó un flujo fluido de información, reduciendo los silos y aumentando la transparencia.

Con perspectivas en tiempo real y basadas en datos sobre el rendimiento de los procesos, las compras se han vuelto más estructuradas y eficientes, mejorando la utilización de los contratos y la colaboración interfuncional.

La normalización de las funciones y los procesos en todas las zonas geográficas ha mejorado la coherencia y la responsabilidad. Más allá de los beneficios operativos inmediatos, ALVAR ha establecido una base digital escalable para respaldar el análisis, la elaboración de informes y la innovación futura.
Acerca de Neste

Neste es el principal productor mundial de gasóleo renovable y combustible de aviación sostenible (SAF), con producción en tres continentes. Neste también produce productos petrolíferos de alta calidad en su refinería de Porvoo en Finlandia y cuenta con una importante red de estaciones de servicio en Finlandia y el Báltico. La estrategia de la empresa se centra en el crecimiento de los combustibles renovables, ayudando a los clientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general. 