MUFG Bank se embarcó en su viaje de transformación con IBM en 2018. Con esta asociación, MUFG puede automatizar procesos y aumentar la productividad del personal.

Reto empresarial Para seguir siendo competitivo en el sector de los servicios financieros que evolucionan de manera rápida, MUFG Bank tiene como objetivo lograr la transformación empresarial mediante el uso de tecnología digital.

Transformación MUFG Bank se asoció con IBM Services para transformar su modelo de negocio y automatizar los procesos y aumentar la productividad del personal en todo el mundo.

Beneficios empresariales Reducción en coste operativo Mejora eficiencia operativa Aumento en la productividad del personal

Historia de un desafío empresarial Rediseño de la estrategia Para seguir siendo competitivo en el sector de servicios financieros que evolucionan de manera rápida, MUFG Bank se embarcó en la estrategia de rediseño de MUFG en 2018, cuyo objetivo es lograr la transformación empresarial mediante el uso de tecnología digital. MUFG necesitaba un socio tecnológico que les ayudara con esta transformación.

Necesitábamos automatizar los procesos y aumentar la productividad del personal en todo el mundo Mike Truter Managing Director and Deputy Head of Systems Office for Asia MUFG Bank

Historia de transformación Aceleración de la reinvención digital MUFG Bank se asoció con IBM Services para respaldar su estrategia de rediseño de MUFG que está elaborada para transformar el modelo de negocio de MUFG con un enfoque en la digitalización y la entrega de soluciones óptimas a los clientes. Al aprovechar tecnologías como Blockchain, Internet de las cosas (IoT) y automatización robótica de procesos, optimizaron y automatizaron las operaciones diarias. Gracias a trabajar con IBM, MUFG Bank ha acelerado la reinvención digital y ha aumentado la productividad del personal.

Historia de resultados #BreakthroughPartnerships MUFG automatizó los procesos para mejorar la eficiencia operativa, aumentar la productividad del personal y reducir los costos operativos.