Veamos primero cómo la solución permitió una gestión más inteligente de las reclamaciones.

La presentación de reclamaciones es un punto de contacto crítico del servicio de atención al cliente y debe gestionarse de manera eficiente. A través de su Programa de Transformación de Reclamaciones, MUDUM reestructuró los equipos para ofrecer un soporte multifuncional e introdujo nuevas capacidades tecnológicas. Antes de implementar una solución Customer Engagement Center (visión integral del cliente), los gestores de reclamaciones tenían que navegar por varias soluciones u opciones dentro de la misma solución para recopilar información sobre los clientes. Las llamadas entrantes carecían de contexto, por lo que era difícil personalizar el servicio.

En la actualidad, los gestores de reclamaciones disponen de toda la información necesaria (datos agregados de los clientes, reclamaciones en curso e historiales de servicio) para ofrecer un servicio de atención al cliente más rápido y eficaz. "Nuestros agentes saben cuándo llamó el cliente por última vez y conocen los detalles exactos de las reclamaciones en curso", afirma Ferreira.

"Esto ha tenido un gran impacto en el servicio de atención al cliente y ha reducido drásticamente el tiempo necesario para proporcionar información. De hecho, cuando la habitual avalancha de solicitudes de diciembre de 2022 coincidió con una racha de mal tiempo, se produjeron muchas reclamaciones. Sin embargo, sorprendentemente, la tasa de respuestas a las solicitudes en la primera llamada aumentó considerablemente en comparación con años anteriores. Nuestras tasas pasaron de menos del 80 % al 97 %", afirma Vanda Caetano, directora del departamento de servicio de atención al cliente. Estas estadísticas no se pueden atribuir únicamente a la gestión de API, pero son "una pieza importante del rompecabezas", afirma Ferreira.

Ahora, centrémonos en el viaje omnicanal de MUDUM y en la innovación business-to-business-to-consumer (B2B2C).

Como parte de su transformación empresarial y su transición digital omnicanal, MUDUM ha creado nuevos paquetes de seguros omnicanal y los ha puesto a disposición de terceros a través de API. A través del developer portal, los socios de MUDUM pueden compartir datos con terceros, como otros business partners, que luego pueden ofrecer los servicios de MUDUM directamente a través de sus propias plataformas. "Tomemos como ejemplo los seguros para el hogar", explica Ferreira. "Ahora, los clientes finales pueden acudir a sitios web de terceros, ya sea en línea, a través de una aplicación móvil o en un banco, y obtener un presupuesto, un precio o una oferta. Antes, tenían que visitar una de las sucursales asociadas o llamar a la línea directa para obtener su póliza definitiva. Ahora, los clientes potenciales y los clientes disponen de nuevos servicios digitales, como el descrito", añade Sousa. "Y el plan a corto plazo es escalar y extender servicios como este a diferentes tipos de seguros, como los de automóvil y salud, entre otros", concluye.

MUDUM se encuentra solo al comienzo de su increíble transformación. Activa nuevos servicios y asociaciones constantemente. La compañía cuenta ahora con el apoyo de IBM, que le proporciona capacidades de transferencia de archivos gestionada (MTF) para rastrear y registrar todos los intercambios de archivos con los socios. Y, de cara al futuro, MUDUM no tiene intención de frenar el ritmo.

"Las API desempeñan un papel muy importante en las ambiciones de MUDUM de cara al futuro. Somos conscientes de que podemos ofrecer muchos más servicios y productos, pero no solo la tecnología lo hace posible. Si no conseguimos que las personas adecuadas de la empresa se sumen al proyecto desde el principio, es imposible llevarlo a cabo.

Elegir al socio de integración y al implementador adecuados ha sido clave para que todos rememos en la misma dirección", concluye Ferreira.