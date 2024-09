"Nuestra herramienta de gestión de procesos era de código abierto. No había proveedores locales que pudieran dar soporte y la tecnología era antigua, por lo que no resultaba práctico que nuestros desarrolladores internos la aprendieran", explica Merve Faydali, gestora de solicitudes de experiencia del cliente de MNG Kargo. "No podíamos obtener los resultados requeridos por nuestras unidades de negocio. Además, queríamos automatizar muchos de nuestros procesos manuales como parte de nuestra transformación digital, pero la plataforma no era capaz de hacerlo".

Otro reto era la falta de integración entre los procesos empresariales de la empresa y sus sistemas de gestión de documentos. Muchos procesos se realizaban en papel y requerían el almacenamiento físico de los documentos. Resultaba difícil controlar la eficacia de esos procesos y proporcionar a la dirección información vital para la toma de decisiones empresariales.

MNG Kargo necesitaba una nueva plataforma escalable con la que automatizar sus procesos empresariales y un sistema de gestión de documentos digitalizado y automatizado para gestionar los contenidos de toda la organización.