El departamento n.º 2 de Operaciones Comerciales Internacionales de Mizuho Bank se encarga de las operaciones relacionadas con los documentos comerciales para las transacciones de cambio internacional. Como parte de las operaciones comerciales relacionadas con las transacciones de importación/exportación, la división se ha encargado de comprobar los nombres propios, incluidos los de empresas, representantes y países detallados en muchos formularios diferentes, e introducirlos manualmente con precisión en múltiples sistemas relacionados. Los documentos comerciales difieren en estilo según el país y la empresa, y no existe un formato uniforme, por lo que el intercambio de documentos originales en papel sigue siendo habitual a nivel internacional.

En este contexto, Mizuho Bank gestionó durante muchos años los documentos comerciales en papel a través de un sistema en el que los operadores los introducían en el sistema mientras los confirman visualmente palabra por palabra. Los documentos comerciales pueden tener hasta varios miles de páginas por transacción. Cientos de transacciones de este tipo se procesan a diario, lo que requiere una gestión documental precisa. Además, los procesos empresariales se han vuelto aún más complicados, lo que aumenta aún más la carga de la gestión.

Por otra parte, el número de transacciones sujetas a delitos financieros y sanciones económicas está aumentando en todo el mundo, y las instituciones financieras están obligadas a reforzar la monitorización de sus transacciones financieras, incluida la financiación comercial. La introducción precisa de nombres propios es crucial desde una perspectiva específica del riesgo en las transacciones financieras, y el procesamiento manual anterior ha demostrado sus limitaciones.

Para abordar estas cuestiones, Mizuho Bank llevó a cabo una revisión fundamental de sus procesos empresariales y decidió adoptar la estrategia de promover la digitalización mediante el uso de la tecnología AI-OCR.