El departamento n.º 2 de Operaciones Comerciales Internacionales de Mizuho Bank se encarga de las operaciones relacionadas con los documentos comerciales para las transacciones de cambio internacional. Como parte de las operaciones comerciales relacionadas con las transacciones de importación/exportación, la división se ha encargado de comprobar los nombres propios, incluidos los de empresas, representantes y países detallados en muchos formularios diferentes, e introducirlos manualmente con precisión en múltiples sistemas relacionados. Los documentos comerciales difieren en estilo según el país y la empresa, y no existe un formato uniforme, por lo que el intercambio de documentos originales en papel sigue siendo habitual a nivel internacional.
En este contexto, Mizuho Bank gestionó durante muchos años los documentos comerciales en papel a través de un sistema en el que los operadores los introducían en el sistema mientras los confirman visualmente palabra por palabra. Los documentos comerciales pueden tener hasta varios miles de páginas por transacción. Cientos de transacciones de este tipo se procesan a diario, lo que requiere una gestión documental precisa. Además, los procesos empresariales se han vuelto aún más complicados, lo que aumenta aún más la carga de la gestión.
Por otra parte, el número de transacciones sujetas a delitos financieros y sanciones económicas está aumentando en todo el mundo, y las instituciones financieras están obligadas a reforzar la monitorización de sus transacciones financieras, incluida la financiación comercial. La introducción precisa de nombres propios es crucial desde una perspectiva específica del riesgo en las transacciones financieras, y el procesamiento manual anterior ha demostrado sus limitaciones.
Para abordar estas cuestiones, Mizuho Bank llevó a cabo una revisión fundamental de sus procesos empresariales y decidió adoptar la estrategia de promover la digitalización mediante el uso de la tecnología AI-OCR.
IBM propuso una solución digital a Mizuho Bank que utiliza tecnología de reconocimiento de caracteres basada en IA para automatizar y agilizar operaciones.
El equipo de IBM® Consulting, que tiene un amplio conocimiento empresarial, y el equipo de Technology Expert Labs (TEL), que destaca en tecnología de soluciones, participaron en este proyecto y crearon una solución avanzada que combina IA-OCR y procesamiento del lenguaje natural (PLN).
En cuanto al flujo del proceso, el Departamento de Operaciones Comerciales de Comercio Internacional n.º 2 lee primero los documentos comerciales que llegan por correo de organizaciones externas con un escáner de alta velocidad y los convierte en datos digitales (PDF).
A continuación, los archivos PDF se vinculan a IBM® Datacap, donde se aplica la IA de análisis de imágenes para extraer y clasificar la información necesaria de los PDF. Esto permite un procesamiento flexible de diferentes documentos en formatos variados y con datos no estructurados, lo que hace posible una extracción de información altamente precisa adaptada a las operaciones de documentos comerciales de Mizuho Bank.
Además, la tecnología PLN de watsonx Discovery se utiliza para realizar análisis estructurales de la información extraída y, al compararla con un diccionario palabra por palabra, se convierte en cadenas de caracteres más precisas. Tras ser comprobada visualmente por un operador, la información se almacena en IBM® Db2 y se vincula automáticamente a los sistemas posteriores relacionados.
Este proceso elimina la necesidad de duplicar la entrada entre cada uno de los diferentes sistemas, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo. También se ha empleado para comprobar las sanciones económicas y la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), lo que permite dar soporte a operaciones más sofisticadas.
Además, al eliminar la entrega física de documentos en papel, el sistema establecido permite que varios equipos del departamento trabajen simultáneamente en sus propias pantallas, lo que mejora la productividad del equipo. Los plazos de entrega necesarios para completar dicho trabajo también se han reducido significativamente.
Gracias a la introducción de la IA-OCR, Mizuho Bank ha logrado resultados positivos, tanto directa como indirectamente.
En primer lugar, gracias a la automatización de tareas manuales como la introducción y comprobación de documentos comerciales mediante IA-OCR, la carga de procesamiento y el plazo de entrega se han reducido en aproximadamente un 50 %. Esto reduce directamente la carga de trabajo de los operadores, y el personal del Banco Mizuho afirma: “Podemos sentir personalmente una reducción significativa de nuestra carga de trabajo”.
Además, al convertir los documentos a PDF se ha eliminado la necesidad de hacer circular documentos en papel o de desplazarse entre plantas del mismo edificio, siendo ahora posibles todos los procesos en una única pantalla, lo que supone un gran aumento de la eficiencia. Otro beneficio importante es que ahora los documentos se pueden compartir fácilmente, lo que permite que varios equipos dentro del departamento contribuyan al mismo proceso simultáneamente.
Además, la eliminación del papel en un gran volumen de documentos comerciales ha permitido una mejor utilización del espacio de oficina. La gestión electrónica de documentos también ha mejorado la precisión de la gestión empresarial al proporcionar actualizaciones de estado inmediatas junto con la capacidad de búsqueda. Al aumentar la visibilidad en toda la operación, se han sentado las bases para futuras mejoras comerciales en otras áreas.
Mizuho Bank planea ampliar aún más la aplicación de IA-OCR basándose en los resultados de este proyecto, extendiendo horizontalmente la aplicación de IA-OCR a otros procesos empresariales. La empresa tiene la intención de promover las operaciones sin papel y la optimización empresarial basándose en este exitoso caso de éxito en otros departamentos donde aún persiste la cultura del papel.
Mizuki Shimizu, director del equipo de comercio de capitales del departamento N.º 2 de Operaciones Comerciales Internacionales, afirma: “El personal de IBM visitaba con frecuencia y directamente las instalaciones de la oficina, compartía los incidentes relacionados con IA-OCR e intercambiaba abiertamente sus opiniones para resolver los problemas. Pudimos responder con una sensación de seguridad a la introducción del nuevo sistema gracias a su robusto sistema de soporte”. IBM seguirá ofreciendo soluciones óptimas y apoyando la transformación digital de Mizuho Bank.
Mizuho Bank es un banco líder con una de las mayores bases de clientes nacionales, redes de bases nacionales e internacionales y servicios avanzados de Japón. El Departamento de Operaciones Comerciales Internacionales n.º 2 se encarga de las tareas administrativas relacionadas con las transacciones comerciales y ofrece servicios especializados de intercambio internacional que satisfacen las necesidades de una amplia variedad de clientes, desde particulares hasta grandes empresas. A través de estas operaciones, apoyan las transacciones comerciales fluidas en el extranjero y se esfuerzan por reducir el riesgo.
