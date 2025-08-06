Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co. ha posicionado la sostenibilidad como una cuestión clave de gestión y sigue abordándola a través de diversas actividades empresariales. La empresa ofrece un "enlace de 360° para agricultores", que crea una nueva experiencia sostenible al conectar a los agricultores (productores) de algodón en Zambia, África con consumidores en Japón. Este sistema utiliza la tecnología blockchain para visualizar el recorrido de las materias primas utilizadas en los productos, y también mejora el valor del producto al comunicar los pensamientos e historias de los productores a los consumidores. Del mismo modo, permite a los consumidores apoyar directamente a los productores a través de la plataforma. La clave para lograr este éxito fue desarrollar aplicaciones móviles adecuadas tanto para los productores, que no suelen estar familiarizados con los teléfonos inteligentes debido a entornos de comunicación deficientes, como para los consumidores, que tienen acceso a los productos, y que vinculan a ambas partes. La empresa seleccionó a IBM como socio de cocreación para el desarrollo de aplicaciones. El sistema, realizado gracias a exhaustivas pruebas de usuarios y a la amplia experiencia de los expertos de IBM® Garage, atrajo mucho la atención y ahora lo están utilizando varias marcas líderes de ropa.
Mitsui & Co. ofrece un "enlace de 360° para agricultores", un sistema de trazabilidad para productos agrícolas que, a través de blockchain, conecta directamente a los agricultores de Zambia, África, que cultivan algodón utilizando métodos agrícolas sostenibles, con los consumidores japoneses que compran prendas de vestir hechas con algodón. El desafío para realizar este sistema fue desarrollar una aplicación móvil ("aplicación de campo") para uso de los gerentes de cultivo en Zambia que compran algodón localmente junto con una aplicación de consumo para uso de los consumidores japoneses. El primero debía ser fácil de usar, incluso para personas que trabajan sobre el terreno y no están familiarizadas con los móviles, y tenía que funcionar sin problemas, incluso en zonas con mala cobertura. Este último requería una experiencia de usuario (UX) y una interfaz de usuario (IU) que fueran sencillas para los usuarios de países desarrollados y armonizadas con la imagen de los productos de ropa.
Mitsui & Co. anunció su selección del sistema de trazabilidad basado en SaaS Transparent Supply junto con IBM® Supply Chain Intelligence Suite como plataforma blockchain. La empresa también eligió a IBM como socio de cocreación para el desarrollo de aplicaciones. El motivo de la selección fue que la propuesta ofrecía un alto grado de finalización, incluido un conocimiento detallado de las áreas locales de Zambia, junto con muchas ideas técnicas y conocimientos para crear la mejor aplicación posible. El desarrollo de la aplicación de campo lo llevaron a cabo expertos de IBM que visitaron el sitio para realizar repetidas pruebas y modificaciones, teniendo en cuenta los conocimientos de TI y el entorno de comunicación de los usuarios locales. La aplicación para consumidores se creó teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios de prueba, y los expertos de IBM también proporcionaron formación a los ingenieros locales para la producción interna.
En abril de 2022, la aplicación de campo comenzó a utilizarse en aproximadamente 3000 granjas. En abril de 2023, la marca de moda Ron Herman, y en agosto del mismo año, BEAMS, comenzaron a vender productos de ropa que utilizan el "enlace de 360° para los agricultores". En el futuro también se pondrán en marcha actividades para apoyar a otros agricultores locales. El concepto ha recibido el apoyo de muchas empresas, y Mitsui & Co. tiene la intención de ampliar aún más la colaboración. Con este fin, la empresa continuará mejorando la funcionalidad de la aplicación y también está considerando ampliar el "enlace de 360° para los agricultores" a otras regiones como Europa, así como aplicarlo a otros cultivos como los granos de cacao y los granos de café.
Los principales productos y servicios de este caso de éxito son los siguientes.
En los campos de recursos minerales y metalúrgicos, energía, proyectos de infraestructura, movilidad, productos químicos, productos siderúrgicos, alimentación, gestión alimentaria y venta minorista, bienestar, negocio de TI y comunicación y negocio de desarrollo corporativo, Mitsui aprovecha sus bases de ventas globales, red y capacidades para participar en diversas operaciones desde muchos ángulos, incluida una amplia variedad de ventas de productos, la logística y la financiación que los sustentan, y la arquitectura y operación de proyectos internacionales.
Copyright IBM Corporation 2023. IBM Japón, Ltd. 19-21 Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokio 103-8510, Japón
Septiembre de 2023
IBM, el logo de IBM, ibm.com e IBM Consulting son marcas comerciales o marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Una lista actualizada de las marcas comerciales de IBM está disponible en la web en https://www.ibm.com/es-es/legal/copyright-trademark
Este caso de éxito está disponible a partir de la fecha de publicación original y está sujeto a cambios por parte de IBM en cualquier momento. No todos los productos están disponibles en todos los países en los que opera IBM.
Los datos de rendimiento y los ejemplos de clientes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones específicas y las condiciones de funcionamiento. La información contenida en este documento se proporciona "tal y como se encuentra" y sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, entre otras, garantías de no infracción de derechos de terceros, garantías de comerciabilidad, garantías de idoneidad para un fin determinado y garantías de defectos legales. Los productos IBM están garantizados según los términos de los contratos establecidos por IBM.
Tenga en cuenta que los títulos, números, nombres propios, etc. descritos en este caso de éxito son los que figuraban en el momento de la primera publicación y pueden haber cambiado en el momento de su visualización.
Los ejemplos descritos corresponden a un cliente específico y no implican el mismo resultado en todos los casos. Los resultados dependen del entorno del cliente y otros factores. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, póngase en contacto con nuestros representantes de ventas o con nuestros business partners.