Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. ha posicionado la sostenibilidad como una cuestión clave de gestión y sigue abordándola a través de diversas actividades empresariales. La empresa ofrece un "enlace de 360° para agricultores", que crea una nueva experiencia sostenible al conectar a los agricultores (productores) de algodón en Zambia, África con consumidores en Japón. Este sistema utiliza la tecnología blockchain para visualizar el recorrido de las materias primas utilizadas en los productos, y también mejora el valor del producto al comunicar los pensamientos e historias de los productores a los consumidores. Del mismo modo, permite a los consumidores apoyar directamente a los productores a través de la plataforma. La clave para lograr este éxito fue desarrollar aplicaciones móviles adecuadas tanto para los productores, que no suelen estar familiarizados con los teléfonos inteligentes debido a entornos de comunicación deficientes, como para los consumidores, que tienen acceso a los productos, y que vinculan a ambas partes. La empresa seleccionó a IBM como socio de cocreación para el desarrollo de aplicaciones. El sistema, realizado gracias a exhaustivas pruebas de usuarios y a la amplia experiencia de los expertos de IBM® Garage, atrajo mucho la atención y ahora lo están utilizando varias marcas líderes de ropa.