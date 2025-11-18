IBM y MII crean una solución que permite a los clientes superar los desafíos de los sistemas heredados
Mitra Integrasi Informatika (MII), socio de IBM Build de Indonesia, se especializa en proporcionar soluciones de integración sólidas a empresas, especialmente en los sectores bancario y financiero. Como actor clave en el panorama de la integración de transacciones y aplicaciones, MII quería ayudar a las empresas a afrontar con éxito los retos de los complejos e ineficientes sistemas heredados.
Muchas empresas con entornos de TI de nivel empresarial en expansión requieren amplias prácticas de configuración y mantenimiento para optimizar las integraciones. Este nivel de complejidad conlleva una gran dependencia de empleados cualificados y un aumento de las complicaciones operativas. Las ineficiencias en la accesibilidad de la información de las transacciones y la conectividad entre diversas aplicaciones y servicios resultan en interrupciones en el servicio, dificultan la colaboración y ralentizan el ritmo de las iniciativas de transformación digital. Estos desafíos pueden obstaculizar significativamente la capacidad de una empresa para aprovechar los datos en tiempo real y optimizar los procesos, lo que en última instancia afecta la satisfacción del cliente y el rendimiento general del negocio.
MII reconoció la necesidad de una solución de integración para resolver estos desafíos de integración y ayudar a las empresas a adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades comerciales y mantener una ventaja competitiva.
MII se asoció con IBM para crear una solución iPaaS dinámica con capacidades de integración de datos, aplicación y cloud híbrido: KOMI. MII escogió a IBM por sus sólidas ofertas de integración híbrida, su amplia experiencia en el sector y su sólida relación con los socios de construcción. Utilizaron la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration como base para la solución de integración especializada de MII.
La colaboración entre MII e IBM comenzó con una evaluación exhaustiva de los entornos empresariales existentes y los nuevos requisitos de infraestructura de pago en Indonesia. El equipo de expertos de IBM trabajó estrechamente con MII para diseñar una solución de integración personalizada que abordara los desafíos específicos de las operaciones bancarias y financieras complejas, incluida la conexión de los sistemas centrales de información de transacciones y varios canales orientados al cliente. La solución se desarrolló para admitir capacidades como el sistema Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) que se lanzó en diciembre de 2021.
Las características listas para usar disponibles para los usuarios de KOMI a través de la tecnología WebMethods incluyen:
IBM webMethods y KOMI ofrecen varias características y beneficios para los clientes de servicios bancarios y financieros.
Integración de autoservicio: los usuarios no desarrolladores y no técnicos pueden crear, configurar y gestionar integraciones sin conocimientos de codificación, lo que reduce significativamente la dependencia de los departamentos de TI y acelera los proyectos de integración.
Gestión de datos centralizada: al aprovechar webMethods, KOMI recopila la información de las transacciones en una ubicación centralizada, lo que minimiza las interrupciones del servicio causadas por incompatibilidades entre datos y aplicaciones y mejora la accesibilidad de los datos. Ahora los usuarios pueden acceder a los datos que necesitan, cuando los necesitan.
Integración basada en cloud híbrido: KOMI, basado en el cloud computing híbrido, reduce la necesidad de hardware de integración local, lo que disminuye los gastos de capital y simplifica la complejidad operativa.
Flujos de trabajo automatizados: IBM webMethods permite a las empresas que utilizan KOMI crear flujos de trabajo que conectan aplicaciones, agilizan procesos y automatizan tareas repetitivas, lo que permite a los usuarios centrarse en trabajos de mayor valor y aumentar la productividad general.
Gestión de API: las capacidades de API de IBM webMethods permiten a KOMI ofrecer una solución más escalable y segura para gestionar las API durante todo el ciclo de vida, eliminando la necesidad de publicar API personalizadas o combinar API de otros servicios.
El modelo de precios basado en suscripción de IBM webMethods lo convierte en una alternativa rentable y escalable a las soluciones de integración tradicionales. Al aprovechar la plataforma webMethods de IBM, KOMI crea una única fuente fiable para los datos de sus usuarios, mejora la conectividad entre aplicaciones y aumenta la agilidad general de la empresa. Esto permite a los clientes de MII centrarse en ofrecer mejores experiencias a sus clientes, impulsando el crecimiento y la innovación en sus negocios.
Gracias a las capacidades de integración de IBM webMethods y KOMI, las empresas de servicios bancarios y financieros ahora pueden asignar recursos de manera más eficiente y centrarse en iniciativas estratégicas.
Los usuarios de KOMI pueden esperar una reducción del 40 % en los plazos de los proyectos de Integración y una disminución del 30 % en las solicitudes de soporte de TI relacionadas con problemas de Integración, según un informe de Forrester Consulting de 2024.1 El entorno de trabajo diario de los usuarios de KOMI ha experimentado una notable mejora, ya que ahora los empleados pueden acceder y compartir datos de manera fluida entre diferentes aplicaciones. Esto ha fomentado una mejor colaboración y agilizado los procesos, lo que en última instancia ha dado lugar a una organización más ágil y receptiva.
Como testimonio de los beneficios de webMethods, el CIO de una empresa que ha adoptado KOMI afirma: "Con la solución IBM webMethods, no solo hemos simplificado nuestro panorama de integración, sino que también hemos desbloqueado nuevas oportunidades de innovación. Nuestro equipo ahora puede centrarse en impulsar el valor empresarial en lugar de lidiar con las complejidades de la integración".
El sector bancario y financiero en general también se ha dado cuenta del éxito de KOMI. Las empresas que aprovechan KOMI han establecido un punto de referencia para la transformación digital, demostrando el poder de la integración basada en el cloud híbrido para impulsar la agilidad empresarial y la satisfacción del cliente.
MII planea explorar más a fondo las capacidades de IBM webMethods y KOMI, integrando aplicaciones adicionales y servicios para continuar impulsando los viajes de transformación digital de sus clientes. IBM seguirá siendo un colaborador clave, proporcionando apoyo y pericia continuos para asegurar el éxito continuo de MII en el aprovechamiento de todo el potencial de webMethods.
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII) es una filial de la empresa cotizada en bolsa PT. Metrodata Electronics, Tbk., fundada en 1996. Con sede en Indonesia, MII se especializa en proporcionar servicios de tecnología de la información y la comunicación (TIC) a empresas y corporaciones. Su oferta incluye infraestructura, servicios gestionados de TIC, integración de sistemas e implementación a gran escala de planificación de recursos empresariales (ERP). MII también ofrece servicios de gestión y consultoría de TIC basados en las buenas prácticas del sector.
