Mitchell Services ha reforzado su capacidad de gestión de riesgos aprovechando la solución de gestión de riesgos con IA de IBM, CaNeTA. A partir de los datos sobre incidentes y cuasiaccidentes del ejercicio fiscal 2024/25, el proyecto elaboró un análisis matemático y una visualización basados en datos que cuantificaron y priorizaron las medidas preventivas.

Mediante la aplicación de CaNeTA, Mitchell Services identificó las principales vías de propagación de riesgos, entre ellas los incidentes que se propagan a través de ‘daños’, a menudo relacionados con el transporte y la logística. El análisis reveló que las interacciones con la fauna silvestre y las cargas no aseguradas surgieron como eventos críticos de puente, y los incidentes con vehículos y fallos en la comunicación pueden tener impactos desproporcionados en la seguridad aguas abajo. Estas perspectivas cuantificadas permitieron a Mitchell Services ampliar la supervisión más allá de las operaciones de perforación, volver a considerar el transporte, la logística y el mantenimiento como ámbitos de riesgo fundamentales, y mejorar la verificación de los controles críticos pasando de comprobaciones basadas en la presencia a verificaciones basadas en la eficacia, especialmente en lo que respecta a las actividades de logística y transporte. También se mejoraron los protocolos para completar las comprobaciones de integridad de todo el sistema antes y después de los eventos de transporte. Con estas nuevas capacidades, Mitchell Services está mejor preparado para tomar decisiones informadas sobre riesgo, liberación de energía y eficacia del control, apoyando la mejora continua en el rendimiento en seguridad y la resiliencia operativa.