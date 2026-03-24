Descubra cómo Mitchell Services utilizó CaNeTA para identificar y mitigar los riesgos críticos, mejorando su rendimiento de seguridad y resiliencia operativa
Mitchell Services es la empresa de perforación con mayor diversidad de Australia, que opera en entornos de alto riesgo en el sector minero y de recursos naturales. Con más de 750 empleados y 35 proyectos, reconocieron la importancia de una gestión de riesgos proactiva y fiable para cumplir con las expectativas de los clientes y lograr un lugar de trabajo sin accidentes mortales. Su liderazgo buscó fortalecer la efectividad y la resiliencia de los controles críticos para evitar daños graves incluso cuando las condiciones de trabajo cambiaron o se produjeron variaciones inesperadas. Mitchell Services se enfrentaba al reto de identificar las deficiencias en su gestión de riesgos críticos y determinar si, cuando se producían incidentes, fallaban de forma segura o simplemente tenían suerte. Necesitaban evaluar su rendimiento en seguridad frente a los estándares de control crítico y priorizar eficazmente sus riesgos críticos. Para abordar esto, colaboraron con Libero AI y la Universidad de Queensland en 2025 para analizar su rendimiento de seguridad utilizando el método CaNeTA. Para mejorar los resultados, CaNeTA se amplió con IBM® watsonx.ai en la parte inicial del proceso para preparar los datos y establecer relaciones causales entre los eventos, y con IBM watsonx Orchestrate en la parte final del proceso para mejorar el análisis de datos y la generación de perspectivas.
El conjunto de preguntas del CCV (Verificación de controles críticos) se rediseñó para que el 100 % de las preguntas evaluaran la eficacia de los controles, frente al 65 % inicial.
Las inspecciones de vehículos pesados aumentaron un 4,7 % en los tres primeros meses tras la puesta en marcha, lo que mejoró la cobertura de las inspecciones y la posibilidad de detectar problemas de forma más temprana.
Para enmarcar el número de inspecciones que deben completarse: en los seis meses de julio a diciembre de 2025, los vehículos pesados de Mitchell Services (plataformas de perforación, camiones, etc.) viajaron un total de 230 000 km. Los vehículos ligeros recorrieron 771 000 km.
Para abordar los desafíos en su gestión de seguridad, Mitchell Services, en colaboración con Libero AI y la Universidad de Queensland, se embarcó en un proyecto innovador. Al aprovechar el método de topología de análisis de red causal (CaNeTA), su objetivo era obtener una comprensión más profunda de sus riesgos operativos y controles críticos. El enfoque CaNeTA modela los riesgos, los controles y las consecuencias en el lugar de trabajo como una red causal dinámica, exponiendo interacciones ocultas y vías de propagación de riesgos que los registros tradicionales de riesgo suelen pasar por alto. El proyecto implicó un análisis exhaustivo de los informes de incidentes del ejercicio 24/25 en comparación con los estándares y registros de riesgos críticos. Este análisis utilizó varios conjuntos de herramientas CaNeTA, incluidos Network Visualization, Betweenness, Eigenvector Centrality, In-Strength y Metric Aggregation. Estas herramientas permitieron comprender cómo se propagan los incidentes a través de sucesos ‘dañinos’, a menudo relacionados con el transporte y la logística, y pusieron de relieve sucesos críticos de enlace, como las interacciones con la fauna silvestre y las cargas mal aseguradas. El análisis también reveló que los cuasi accidentes a menudo se debieron a ‘fallos afortunados’ más que a controles sólidos. Gracias a la aplicación de CaNeTA, Mitchell Services logró comprender en profundidad su panorama de riesgos, lo que le permitió replantearse sus estrategias de gestión de riesgos. Las perspectivas obtenidas gracias al análisis de CaNeTA dieron lugar a reajustes estratégicos, entre los que se incluyen la ampliación de la supervisión de riesgos más allá de las operaciones principales de perforación y el restablecimiento del transporte, la logística y el mantenimiento como ámbitos de riesgo críticos fundamentales. Los protocolos mejorados de verificación de controles críticos (CCV), en forma de inspecciones de vehículos pesados, se introdujeron para verificar la integridad de todos los controles críticos, sistemas críticos y restricciones antes y después de los eventos de transporte. La colaboración con Libero AI y la Universidad de Queensland, facilitada por el apoyo de IBM a tecnologías innovadoras como CaNeTA, ha permitido a Mitchell Services desarrollar una mayor resiliencia en sus operaciones.
Mitchell Services ha reforzado su capacidad de gestión de riesgos aprovechando la solución de gestión de riesgos con IA de IBM, CaNeTA. A partir de los datos sobre incidentes y cuasiaccidentes del ejercicio fiscal 2024/25, el proyecto elaboró un análisis matemático y una visualización basados en datos que cuantificaron y priorizaron las medidas preventivas.
Mediante la aplicación de CaNeTA, Mitchell Services identificó las principales vías de propagación de riesgos, entre ellas los incidentes que se propagan a través de ‘daños’, a menudo relacionados con el transporte y la logística. El análisis reveló que las interacciones con la fauna silvestre y las cargas no aseguradas surgieron como eventos críticos de puente, y los incidentes con vehículos y fallos en la comunicación pueden tener impactos desproporcionados en la seguridad aguas abajo. Estas perspectivas cuantificadas permitieron a Mitchell Services ampliar la supervisión más allá de las operaciones de perforación, volver a considerar el transporte, la logística y el mantenimiento como ámbitos de riesgo fundamentales, y mejorar la verificación de los controles críticos pasando de comprobaciones basadas en la presencia a verificaciones basadas en la eficacia, especialmente en lo que respecta a las actividades de logística y transporte. También se mejoraron los protocolos para completar las comprobaciones de integridad de todo el sistema antes y después de los eventos de transporte. Con estas nuevas capacidades, Mitchell Services está mejor preparado para tomar decisiones informadas sobre riesgo, liberación de energía y eficacia del control, apoyando la mejora continua en el rendimiento en seguridad y la resiliencia operativa.
Mitchell Services es un proveedor de servicios de perforación que cotiza en la bolsa de valores australiana (ASX) y es la empresa de perforación con mayor diversificación de Australia. Durante más de 50 años, la marca Mitchell ha operado en el sector de la minería y los recursos. Mitchell Services cuenta ahora con más de 80 plataformas de perforación de superficie y subterráneas, más de 750 empleados en 35 proyectos en Australia y opera en entornos diversos y de alto riesgo, desde la exploración remota hasta la perforación subterránea.
Libero AI es una empresa pionera a la vanguardia de la implementación de la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento empresarial en la industria pesada. Implementan la IA para mejorar, aprovechar y sacar partido de los datos para resolver los retos empresariales en torno a la seguridad, el mantenimiento y las operaciones. Libero AI trabajó con Mitchell Services y la Universidad de Queensland para implementar CaNeTA.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.