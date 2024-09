"Realmente necesitábamos un entorno flexible y estable para ejecutarlo", afirma Verplancke. "Por eso decidimos trasladar el archivo a la plataforma IBM® Cloud".

Para Herwig Bogaert, ingeniero sénior de sistemas de meemoo, trasladar The Archive for Education a un entorno hospedado de IBM® Cloud supuso un punto de inflexión. "No tenemos un gran equipo de TI, por lo que no podemos tener todos los conocimientos que necesitamos internamente para ejecutar nuestras aplicaciones. El equipo de IBM® Cloud nos ha quitado de encima la carga de gestionar la infraestructura subyacente".

La solución también cuenta con la tecnología Red Hat® OpenShift®, que permite a Bogaert y a su equipo crear canalizaciones de implementación automatizadas que facilitan la adición de nuevas aplicaciones a la plataforma.

"Dado que utilizamos Red Hat OpenShift en IBM® Cloud, pasamos menos tiempo gestionando la infraestructura y tenemos más tiempo para escuchar las necesidades empresariales y desarrollar nuevas aplicaciones para acomodarlas", explica Bogaert.

Frederik De Ridder, profesor flamenco subcontratado por el equipo de meemoo, es uno de los muchos usuarios finales de la solución. Para él, es una valiosa herramienta de enseñanza. “Los vídeos de fundaciones patrimoniales y organizaciones culturales pueden sorprender mucho a los alumnos. Ven cosas en la plataforma y dicen: "No tenía ni idea de que las cosas eran así antes". También es una gran manera de mostrarles diferentes aspectos de un solo tema, que creo que es muy importante hacer en el aula", dice.