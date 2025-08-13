Los equipos de servicios de crédito, operaciones globales y análisis de la cadena de suministro y tecnología de la información de Medtronic colaboraron con IBM Consulting y su consultora centrada en la tecnología de Microsoft, IBM® Neudesic. Juntos, implementaron el Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, una solución basada en tecnología CON IA que automatiza la ingesta y coincidencia de facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Al aprovechar el machine learning avanzado (ML) y la inteligencia artificial generativa (IA gen), el acelerador DIP maneja con facilidad formatos complejos, sellos, escaneos de baja calidad y diseños no estándar.

El equipo de IBM personalizó la plataforma para integrarla de manera fluida con los flujos de trabajo clave de Medtronic. En solo cuatro semanas, Medtronic automatizó el cotejo de documentos dentro de un departamento, preparando el escenario para una transformación más amplia.

"Al centrarnos en resultados empresariales tangibles, nuestra colaboración con IBM ha dado lugar a resultados transformadores: reducción de las cuentas por cobrar pendientes para mejorar el flujo de caja libre, aumento de la productividad del equipo para liberar capacidad para trabajos de mayor valor y mejora de la precisión", afirmó Eric Wellmann, director sénior de servicios de crédito, operaciones globales y cadena de suministro de Medtronic.