Mejora de la productividad y la precisión con la automatización inteligente
En Medtronic, líder mundial en tecnología médica, los equipos se enfrentaban al lento proceso de cotejar manualmente facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Este flujo de trabajo intensivo afectó la eficiencia operativa y desvió el talento del trabajo estratégico.
De hasta 20 minutos por factura a solo 8 segundos: reducción drástica del tiempo de procesamiento de facturas.
Precisión superior al 99 %: minimización de errores costosos
Los equipos de servicios de crédito, operaciones globales y análisis de la cadena de suministro y tecnología de la información de Medtronic colaboraron con IBM Consulting y su consultora centrada en la tecnología de Microsoft, IBM® Neudesic. Juntos, implementaron el Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, una solución basada en tecnología CON IA que automatiza la ingesta y coincidencia de facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Al aprovechar el machine learning avanzado (ML) y la inteligencia artificial generativa (IA gen), el acelerador DIP maneja con facilidad formatos complejos, sellos, escaneos de baja calidad y diseños no estándar.
El equipo de IBM personalizó la plataforma para integrarla de manera fluida con los flujos de trabajo clave de Medtronic. En solo cuatro semanas, Medtronic automatizó el cotejo de documentos dentro de un departamento, preparando el escenario para una transformación más amplia.
"Al centrarnos en resultados empresariales tangibles, nuestra colaboración con IBM ha dado lugar a resultados transformadores: reducción de las cuentas por cobrar pendientes para mejorar el flujo de caja libre, aumento de la productividad del equipo para liberar capacidad para trabajos de mayor valor y mejora de la precisión", afirmó Eric Wellmann, director sénior de servicios de crédito, operaciones globales y cadena de suministro de Medtronic.
El DIP Accelerator proporcionó resultados inmediatos. El tiempo de coincidencia de documentos se redujo significativamente, con una precisión superior al 99 %. Como resultado, Medtronic liberó al personal para que se concentrara en actividades de alto valor.
La solución ofrecía los siguientes beneficios clave:
Este proyecto de IBM y Neudesic muestra lo que es posible cuando se unen el liderazgo visionario, la asociación de confianza y la automatización inteligente.
"Aprovechamos la IA para crear valor tangible. Cuando la tecnología potente se une al conocimiento humano, eleva los procesos y desbloquea el potencial de las personas. No estamos esperando el futuro del trabajo; estamos dándole forma activamente", concluyó Luciano Miranda, Vicepresidente de operaciones globales de análisis avanzado y cadena de suministro de Medtronic.
Medtronic plc , una empresa mundial de tecnología sanitaria, desarrolla y fabrica una amplia gama de dispositivos médicos. Fundada en 1949 y con sede en Dublín, Irlanda, la sede operativa de Medtronic se encuentra en Minneapolis, Minnesota. La empresa es reconocida como una de las mayores empresas de dispositivos médicos del mundo y ofrece soluciones en más de 150 países. Su portfolio incluye los sectores cardiovascular, médico-quirúrgico, neurociencia y diabetes. La misión de la empresa, inspirada en sus fundadores, es "aliviar el dolor, recuperar la salud y prolongar la vida". Medtronic está comprometida con la innovación, invirtiendo regularmente en investigación y desarrollo para introducir dispositivos médicos y terapias de vanguardia en una amplia gama de condiciones.
Más información sobre cómo puede mejorar la eficiencia, reducir los cuellos de botella y lograr precisión.
Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM Consulting y Neudesic son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Microsoft, Windows, Windows NT y el logo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, en otros países o en ambos.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.