Reducción de hasta 20 minutos a 8 segundos: cómo Medtronic transformó el cotejo de facturas con IA

Mejora de la productividad y la precisión con la automatización inteligente

Hombre sentado en un escritorio mirando un ordenador portátil y sosteniendo una tarjeta de crédito.
El cotejo manual de documentos drena la eficiencia y aleja el talento de las prioridades estratégicas

En Medtronic, líder mundial en tecnología médica, los equipos se enfrentaban al lento proceso de cotejar manualmente facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Este flujo de trabajo intensivo afectó la eficiencia operativa y desvió el talento del trabajo estratégico.
8 segundos

 

De hasta 20 minutos por factura a solo 8 segundos: reducción drástica del tiempo de procesamiento de facturas.

 99 % precisión

 

Precisión superior al 99 %: minimización de errores costosos
Al centrarnos en los resultados empresariales tangibles, nuestra asociación con IBM arrojó resultados transformadores: reducir las cuentas por cobrar abiertas para mejorar el flujo de caja libre, aumentar la productividad del equipo para desbloquear la capacidad de trabajo de mayor valor y mejorar la precisión. Eric Wellmann Director sénior de servicios de crédito, operaciones globales y cadena de suministro Medtronic
Reinvención de la coincidencia de documentos con Document Intelligence Platform

Los equipos de servicios de crédito, operaciones globales y análisis de la cadena de suministro y tecnología de la información de Medtronic colaboraron con IBM Consulting y su consultora centrada en la tecnología de Microsoft, IBM® Neudesic. Juntos, implementaron el Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, una solución basada en tecnología CON IA que automatiza la ingesta y coincidencia de facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Al aprovechar el machine learning avanzado (ML) y la inteligencia artificial generativa (IA gen), el acelerador DIP maneja con facilidad formatos complejos, sellos, escaneos de baja calidad y diseños no estándar.

El equipo de IBM personalizó la plataforma para integrarla de manera fluida con los flujos de trabajo clave de Medtronic. En solo cuatro semanas, Medtronic automatizó el cotejo de documentos dentro de un departamento, preparando el escenario para una transformación más amplia.

"Al centrarnos en resultados empresariales tangibles, nuestra colaboración con IBM ha dado lugar a resultados transformadores: reducción de las cuentas por cobrar pendientes para mejorar el flujo de caja libre, aumento de la productividad del equipo para liberar capacidad para trabajos de mayor valor y mejora de la precisión", afirmó Eric Wellmann, director sénior de servicios de crédito, operaciones globales y cadena de suministro de Medtronic.
Estamos aprovechando la IA para crear valor tangible. Cuando la tecnología potente se une al conocimiento humano, eleva los procesos y desbloquea el potencial de las personas. No estamos esperando el futuro del trabajo; le estamos dando forma activamente. Luciano Miranda Vicepresidente de operaciones globales y cadena de suministro de análisis avanzado Medtronic
El gran avance: la automatización redujo drásticamente el tiempo de procesamiento, aumentó la precisión y liberó a los equipos para que pudieran centrarse en tareas estratégicas.

El DIP Accelerator proporcionó resultados inmediatos. El tiempo de coincidencia de documentos se redujo significativamente, con una precisión superior al 99 %. Como resultado, Medtronic liberó al personal para que se concentrara en actividades de alto valor.

La solución ofrecía los siguientes beneficios clave:

  • Reducción de hasta 20 minutos por factura a 8 segundos: reducción drástica del tiempo de procesamiento de facturas
  • Precisión superior al 99 %: errores costosos minimizados
  • Mayor escalabilidad: gestión fluida de volúmenes de documentos crecientes
  • Productividad mejorada: permitió a los equipos centrarse en tareas estratégicas

Este proyecto de IBM y Neudesic muestra lo que es posible cuando se unen el liderazgo visionario, la asociación de confianza y la automatización inteligente.

"Aprovechamos la IA para crear valor tangible. Cuando la tecnología potente se une al conocimiento humano, eleva los procesos y desbloquea el potencial de las personas. No estamos esperando el futuro del trabajo; estamos dándole forma activamente", concluyó Luciano Miranda, Vicepresidente de operaciones globales de análisis avanzado y cadena de suministro de Medtronic.
Acerca de Medtronic
Acerca de Medtronic

Medtronic plc , una empresa mundial de tecnología sanitaria, desarrolla y fabrica una amplia gama de dispositivos médicos. Fundada en 1949 y con sede en Dublín, Irlanda, la sede operativa de Medtronic se encuentra en Minneapolis, Minnesota. La empresa es reconocida como una de las mayores empresas de dispositivos médicos del mundo y ofrece soluciones en más de 150 países. Su portfolio incluye los sectores cardiovascular, médico-quirúrgico, neurociencia y diabetes. La misión de la empresa, inspirada en sus fundadores, es "aliviar el dolor, recuperar la salud y prolongar la vida". Medtronic está comprometida con la innovación, invirtiendo regularmente en investigación y desarrollo para introducir dispositivos médicos y terapias de vanguardia en una amplia gama de condiciones.

 Componentes de la solución
 IBM Consulting para Microsoft IBM Neudesic
