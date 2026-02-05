La transformación de las operaciones en la nube y la implementación de IBM Turbonomic ayudaron a Maximus a lograr ganancias de eficiencia medibles y ahorros de costes. La empresa eliminó el sobreaprovisionamiento, optimizó la asignación de Recursos y mejoró el rendimiento de las aplicaciones—mejorando la entrega de servicio a sus clientes del gobierno. Con las nuevas capacidades implementadas, los ingenieros ahora se centran en tareas de mayor valor, mientras que Turbonomic garantiza que las cargas de trabajo reciban los recursos que necesitan. Chris Ray continúa: “Esta optimización tiene el potencial de generar importantes ahorros continuos. Si se puede reducir el coste de computación y almacenamiento en solo unos céntimos por hora, en miles de recursos que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, el ahorro acumulado es muy significativo”. Marie Russell, vicepresidenta de Global Strategic Partner Acceleration, dijo: “IBM ha demostrado ser un asesor y socio de confianza. Turbonomic es el facilitador que nuestra organización necesitaba: automatizar el dimensionamiento adecuado a escala, mejorar las operaciones y fortalecer el rendimiento para que nuestros ingenieros puedan centrarse en los resultados de la misión para los ciudadanos a los que servimos”.

Más allá del impacto financiero, Maximus ha reforzado su capacidad para ofrecer un acceso fluido y equitativo a servicios críticos en todas las entidades de gobierno. De cara al futuro, Maximus planea expandir la adopción de Turbonomic a nivel mundial e implementar su versión autorizada por FedRAMP, disponible en FedRAMP Marketplace, para apoyar a los clientes federales. Chris Ray afirma: “Turbonomic no es solo una herramienta, es un catalizador para el cambio cultural y operativo. Permite a nuestros ingenieros evaluar y corregir más rápidamente las cargas de trabajo de tamaño inadecuado, lo que reduce los posibles problemas de producción, reduce los costes y, en algunos casos, ambas cosas al mismo tiempo”.