IBM® Turbonomic ayuda a Maximus a reducir el desperdicio de recursos, disminuir costes y ofrecer mejores servicios a las comunidades
Maximus, con sede en Tysons, Virginia, es un socio de confianza en tecnología y gobierno, que ayuda a las agencias de gobierno federal, estatal y local a prestar servicios esenciales a millones de personas. Pero después de migrar a la nube utilizando un enfoque de “lift-and-shift”, la empresa se enfrentó a una pregunta crítica: ¿cómo garantizar la eficiencia cuando miles de servidores son demasiado grandes y están infrautilizados? Con cargas de trabajo repartidas entre más de 4000 servidores basados en la nube y cientos de cuentas en la nube, había mucho en juego, ya que cualquier ineficiencia podía suponer una pérdida de dinero. Si bien sus herramientas nativas en la nube ofrecían conocimiento, los falsos positivos que se identificaban ralentizaban el progreso. Maximus necesitaba una forma más inteligente y automatizada de dimensionar correctamente los recursos, reducir costes y mejorar la eficiencia operativa sin comprometer la prestación de servicios.
Para superar sus desafíos de optimización en la nube, Maximus se asoció con IBM para implementar IBM Turbonomic, una plataforma de automatización de TI con IA que se convirtió en un elemento clave para la eficiencia operativa. La capacidad de Turbonomic para integrar múltiples fuentes de datos y ofrecer conocimiento ejecutable permitió a Maximus dimensionar correctamente la infraestructura, eliminar el desperdicio de recursos y mejorar el rendimiento. Sus capacidades permitieron a los ingenieros centrarse en tareas de mayor valor, mientras que las características de agrupación personalizada y políticas garantizaron que las decisiones se ajustaran a los niveles de aplicación. IBM trabajó estrechamente con Maximus para adaptar la solución, transformando los procesos manuales y reactivos en una optimización automatizada y proactiva. Como señaló Chris Ray, vicepresidente de tecnología en la nube de Maximus: “Turbonomic nos dio la visibilidad que necesitábamos para optimizar el gasto y mejorar el rendimiento a escala. Con más de 1000 tipos de instancias informáticas en los principales proveedores de servicios en la nube, utilizar la tecnología para evaluar la opción adecuada es la única forma de mantenerse al día”.
La transformación de las operaciones en la nube y la implementación de IBM Turbonomic ayudaron a Maximus a lograr ganancias de eficiencia medibles y ahorros de costes. La empresa eliminó el sobreaprovisionamiento, optimizó la asignación de Recursos y mejoró el rendimiento de las aplicaciones—mejorando la entrega de servicio a sus clientes del gobierno. Con las nuevas capacidades implementadas, los ingenieros ahora se centran en tareas de mayor valor, mientras que Turbonomic garantiza que las cargas de trabajo reciban los recursos que necesitan. Chris Ray continúa: “Esta optimización tiene el potencial de generar importantes ahorros continuos. Si se puede reducir el coste de computación y almacenamiento en solo unos céntimos por hora, en miles de recursos que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, el ahorro acumulado es muy significativo”. Marie Russell, vicepresidenta de Global Strategic Partner Acceleration, dijo: “IBM ha demostrado ser un asesor y socio de confianza. Turbonomic es el facilitador que nuestra organización necesitaba: automatizar el dimensionamiento adecuado a escala, mejorar las operaciones y fortalecer el rendimiento para que nuestros ingenieros puedan centrarse en los resultados de la misión para los ciudadanos a los que servimos”.
Más allá del impacto financiero, Maximus ha reforzado su capacidad para ofrecer un acceso fluido y equitativo a servicios críticos en todas las entidades de gobierno. De cara al futuro, Maximus planea expandir la adopción de Turbonomic a nivel mundial e implementar su versión autorizada por FedRAMP, disponible en FedRAMP Marketplace, para apoyar a los clientes federales. Chris Ray afirma: “Turbonomic no es solo una herramienta, es un catalizador para el cambio cultural y operativo. Permite a nuestros ingenieros evaluar y corregir más rápidamente las cargas de trabajo de tamaño inadecuado, lo que reduce los posibles problemas de producción, reduce los costes y, en algunos casos, ambas cosas al mismo tiempo”.
Maximus, fundada en 1975 y con sede en Tysons, Virginia, ofrece servicios y soluciones tecnológicas que ayudan a las agencias gubernamentales a llevar a cabo programas críticos para los ciudadanos. Al servicio de clientes federales, estatales y locales, Maximus se centra en mejorar la prestación de servicios públicos a través de la innovación y la eficacia operativa.
IBM Turbonomic es una plataforma con IA que analiza continuamente la demanda de aplicaciones y genera recomendaciones prácticas y automatizables para realizar cambios en los recursos informáticos, de almacenamiento y de red, con el fin de garantizar el rendimiento y optimizar los costes. Al integrar múltiples fuentes de datos y acciones recomendadas, Turbonomic permite a las organizaciones automatizar las decisiones sobre recursos, eliminar el desperdicio, garantizar el rendimiento y mejorar la eficiencia operativa en entornos híbridos y multinube.
