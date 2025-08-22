Matrix Renewables agiliza las operaciones de energía sostenible

Una plataforma mundial de energías renovables se asocia con IBM para optimizar la eficacia de sus operaciones, mejorar la transparencia de los datos y allanar el camino para la aceleración del crecimiento y la innovación en el futuro mediante soluciones escalables.

Obstáculos en el proceso hacia la sostenibilidad

Matrix Renewables, una empresa líder en energías renovables, se ha forjado una sólida reputación gracias a su distinguido compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles a nivel internacional. Con un portfolio diverso e internacional de activos solares, la empresa tiene como objetivo maximizar la generación de energía limpia y crecer rápidamente, al mismo tiempo que optimiza su eficiencia operativa.

Antes de asociarse con IBM, Matrix Renewables se enfrentó a desafíos operativos de incorporación y monitorización de sus activos adquiridos y/o construidos rápidamente debido a la monitorización descentralizada utilizando múltiples sistemas de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA). Estos procesos fragmentados dieron lugar a procesos que consumían mucho tiempo, retrasos en la resolución de problemas, problemas ocultos de configuración de SCADA y una monitorización ineficaz a escala. Como resultado, los costes operativos marginales no se optimizaron y la capacidad de la empresa para escalar y cumplir sus objetivos de crecimiento a largo plazo se vio limitada.
75% reducción en el tiempo de presentación de informes 10 % reducción del tiempo de inactividad  Incremento notable en eficiencia de producción
IBM® Maximo Renewables ha capacitado a nuestros gestores de activos con la toma de decisiones basada en datos, mejorando la visibilidad en toda nuestra organización.
Víctor Martínez Director de gestión de activos, LATAM y Europa Matrix Renewables
Reimaginar la eficiencia con IBM Maximo Renewables

Para superar la monitorización fragmentada y permitir su crecimiento y operaciones optimizadas al mismo tiempo, Matrix Renewables se asoció con IBM para implementar una plataforma centralizada e inteligente impulsada por el software IBM Maximo Renewables. Esta solución unifica los datos de los principales proveedores de SCADA, incluidos GPM, AlsoEnergy e Inaccess, así como de siete fabricantes de equipos originales de rastreadores (OEM), lo que dio como resultado una visibilidad casi en tiempo real del portfolio. Esto también aporta flexibilidad en la selección de SCADA para cada proyecto, en función de los requisitos de TSO y las preferencias de los proveedores de EPC, sin perder la integridad de los datos en un sistema de monitorización de nivel superior.

En lugar de integrar los sistemas SCADA directamente, el equipo trabajó a través de las API de proveedores de SCADA, pero esto introdujo nuevos desafíos, como límites de frecuencia de consultas, restricciones de llamadas simultáneas y escenarios de tiempo de espera. A pesar de estas limitaciones, la integración se optimizó cuidadosamente para facilitar una amplia disponibilidad y calidad de los datos. La flexibilidad de la solución de IBM también permitió una integración perfecta con sistemas locales como NControl en Chile, garantizando una cobertura operativa completa.

En el centro de esta transformación se encuentra la capacidad analítica avanzada de IBM, que combina modelos de IA y machine learning para detectar el bajo rendimiento, revelar ineficiencias ocultas y respaldar decisiones basadas en datos que repercuten directamente en el ROI. Al identificar y recuperar las pérdidas de energía, Matrix Renewables obtiene una ventaja estratégica en la optimización del rendimiento de los activos.

El enfoque centrado en el cliente de IBM fue vital para el éxito de Matrix Renewables. Un gestor de éxito del cliente (CSM) dedicado y el acceso al equipo de IBM® Global Support y al sólido conjunto de herramientas de ese equipo proporcionaron orientación proactiva, resolución temprana de errores SCADA y un proceso de implementación fluido. Matrix Renewables pudo pasar de los procedimientos de monitorización de sitios individuales a un método centralizado proactivo y basado en datos para optimizar el rendimiento de los activos. —Esto dotó a Matrix de un control racionalizado centralizado, mejoró la elaboración de informes internos y la transparencia y, lo que es más importante, creó una plataforma escalable de monitorización centralizada del rendimiento que podría permitir un crecimiento escalable.
Al integrarnos con nuestras herramientas de BI, podemos realizar un seguimiento de manera fluida de las métricas clave, como el presupuesto, los recursos y los ingresos, a través del almacén de datos de Maximo Renewables.
Javier Tirado Director global de operaciones, director sénior Matrix Renewables
Un testimonio de innovación y eficiencia

La integración de IBM Maximo Renewables ha supuesto mejoras significativas, incluida una reducción del 75 % en el tiempo de elaboración de informes, una reducción del 10 % en el tiempo de inactividad y un aumento reconocido en la eficiencia de la producción anual. Estos avances fueron impulsados por la automatización de la generación de informes mediante una herramienta interna de inteligencia empresarial (BI) conectada al almacén de datos impulsado por IBM Maximo Renewables, lo que mejora la transparencia en los KPI operativos y financieros clave.

"IBM Maximo Renewables ha empoderado a nuestros gestores de activos con una toma de decisiones basada en datos, aportando una mayor visibilidad en toda nuestra organización y ayudándonos a escalar y optimizar nuestras operaciones más rápido", afirma Víctor Martínez, director de gestión de activos de LATAM y Europa en Matrix Renewables.

La transición de la monitorización descentralizada y manual de activos a una plataforma unificada ha agilizado los procesos, lo que permite a Matrix Renewables generar informes y paneles de control en varios niveles en tiempo real. Las notificaciones de alerta y el acceso controlado a las herramientas también han mejorado la colaboración con operaciones y mantenimiento (O&M) y los contratistas. Además, la representación digital de los activos ahora se valida durante la incorporación operativa, lo que garantiza la precisión del SCADA desde el principio y minimiza los problemas de rendimiento futuros.

Para facilitar la escalabilidad y la resiliencia de sus operaciones futuras, Matrix Renewables planea continuar aprovechando esta tecnología a medida que expande su portfolio de energía renovable a nivel internacional. La asociación con IBM sigue siendo una piedra angular en su transformación digital, impulsando la innovación y avanzando en la sostenibilidad en el sector de las energías renovables.
Creemos que el producto ofrece analytics sólidos listos para usar, y ahora nos estamos centrando en el estado de DC y el rendimiento del rastreador a través de esas capacidades.
Víctor Martínez Director de gestión de activos, LATAM y Europa Matrix Renewables
Acerca de Matrix Renewables

Matrix Renewables  es una plataforma de energía renovable creada y respaldada por el gestor global de activos alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto de 28 mil millones de dólares. El portfolio actual de Matrix Renewables se compone de 15,5 GW de proyectos solares, de almacenamiento e hidrógeno verde en Europa, Estados Unidos y América Latina. Para obtener más información, visite www.matrixrenewables.com.

IBM Maximo: Renovar la gestión de activos renovables

Descubra cómo IBM® Maximo puede transformar sus operaciones de energías renovables con una monitorización y automatización centralizadas.

