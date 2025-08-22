Para superar la monitorización fragmentada y permitir su crecimiento y operaciones optimizadas al mismo tiempo, Matrix Renewables se asoció con IBM para implementar una plataforma centralizada e inteligente impulsada por el software IBM Maximo Renewables. Esta solución unifica los datos de los principales proveedores de SCADA, incluidos GPM, AlsoEnergy e Inaccess, así como de siete fabricantes de equipos originales de rastreadores (OEM), lo que dio como resultado una visibilidad casi en tiempo real del portfolio. Esto también aporta flexibilidad en la selección de SCADA para cada proyecto, en función de los requisitos de TSO y las preferencias de los proveedores de EPC, sin perder la integridad de los datos en un sistema de monitorización de nivel superior.

En lugar de integrar los sistemas SCADA directamente, el equipo trabajó a través de las API de proveedores de SCADA, pero esto introdujo nuevos desafíos, como límites de frecuencia de consultas, restricciones de llamadas simultáneas y escenarios de tiempo de espera. A pesar de estas limitaciones, la integración se optimizó cuidadosamente para facilitar una amplia disponibilidad y calidad de los datos. La flexibilidad de la solución de IBM también permitió una integración perfecta con sistemas locales como NControl en Chile, garantizando una cobertura operativa completa.

En el centro de esta transformación se encuentra la capacidad analítica avanzada de IBM, que combina modelos de IA y machine learning para detectar el bajo rendimiento, revelar ineficiencias ocultas y respaldar decisiones basadas en datos que repercuten directamente en el ROI. Al identificar y recuperar las pérdidas de energía, Matrix Renewables obtiene una ventaja estratégica en la optimización del rendimiento de los activos.

El enfoque centrado en el cliente de IBM fue vital para el éxito de Matrix Renewables. Un gestor de éxito del cliente (CSM) dedicado y el acceso al equipo de IBM® Global Support y al sólido conjunto de herramientas de ese equipo proporcionaron orientación proactiva, resolución temprana de errores SCADA y un proceso de implementación fluido. Matrix Renewables pudo pasar de los procedimientos de monitorización de sitios individuales a un método centralizado proactivo y basado en datos para optimizar el rendimiento de los activos. —Esto dotó a Matrix de un control racionalizado centralizado, mejoró la elaboración de informes internos y la transparencia y, lo que es más importante, creó una plataforma escalable de monitorización centralizada del rendimiento que podría permitir un crecimiento escalable.