Inteligente y fiable para todos: la plataforma unificada de Madrid para garantizar la fiabilidad en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid gestiona uno de los ecosistemas de servicios urbanos más grandes y complejos de Europa, con millones de activos, cientos de miles de inspecciones y más de un millón de solicitudes de los ciudadanos cada año, todo ello en un amplio portfolio de infraestructuras urbanas críticas, geográficamente dispersas, que abarca desde el alumbrado público y las zonas verdes hasta los espacios públicos, la recogida de residuos, la vigilancia medioambiental y las infraestructuras relacionadas con la movilidad. Con el tiempo, los sistemas que respaldan estos servicios evolucionaron en silos, con inventarios, mantenimiento, inspecciones, facturación y notificaciones a los ciudadanos distribuidos en aplicaciones desconectadas. Esta fragmentación limitaba la visibilidad, ralentizaba los tiempos de respuesta y dificultaba la medición coherente del rendimiento entre proveedores y departamentos.

A medida que crecían las demandas operativas y los eventos disruptivos exponían las brechas de resiliencia, la ciudad aún tenía que coordinar a más de 25 proveedores de servicios bajo diversos modelos de servicio y SLA más estrictos, todo ello limitado por un presupuesto y recursos limitados. El cambio de Madrid, que pasó de pagar por actividades a pagar por resultados, exigía además indicadores de calidad coherentes y una supervisión unificada que las herramientas tradicionales no podían ofrecer. Como dijo Juan Corro, director general de TI del Ayuntamiento de Madrid, Madrid “tenía que ofrecer más valor con menos”. Los responsables municipales se dieron cuenta de que las soluciones parciales ya no bastaban: necesitaban una única infraestructura operativa capaz de unificar los datos, garantizar la calidad a gran escala y asegurar que cada euro gastado aportara un valor tangible y transparente a los ciudadanos.