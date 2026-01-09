Ajuntament de L'Hospitalet colabora con Logicalis Spain e IBM para actualizar su infraestructura de almacenamiento
Ajuntament de L'Hospitalet es el ayuntamiento del municipio de L'Hospitalet de Llobregat en Cataluña, España. El municipio ofrece a sus cerca de 300 000 residentes instalaciones que incluyen educación y atención sanitaria, así como oportunidades para participar en servicios sociales y eventos culturales. Estas ofertas están impulsadas tecnológicamente por una infraestructura digital interna para los empleados del ayuntamiento y un portal externo que ofrece acceso seguro a los servicios 24x7 a los residentes.
A medida que la solución de almacenamiento existente utilizada por Ajuntament de L'Hospitalet se acercaba al final de su ciclo de vida, el ayuntamiento experimentó problemas de rendimiento y le resultó cada vez más difícil mantener la coherencia en la disponibilidad de los datos. Para evitar interrupciones en los servicios de misión crítica y apoyar futuras innovaciones, el ayuntamiento buscó modernizar su infraestructura central de almacenamiento, asegurando que la transición se realizara con la mínima interrupción y tiempo de inactividad para los residentes.
Para el Ajuntament de L'Hospitalet, los arrays de IBM FlashSystem 5200 eran una elección natural, teniendo en cuenta que el ayuntamiento había estado utilizando con éxito la tecnología de IBM durante muchos años. Impulsados por módulos IBM FlashCore, los arrays ayudaban al equipo de TI a mejorar el rendimiento y a ser rentables.
"IBM FlashSystem 5200 nos ofreció baja latencia y fiabilidad, así como una fácil integración con nuestra infraestructura existente", confirma Marti Duedra, director de tecnología del Ajuntament de L'Hospitalet.
Al trabajar con Logicalis Spain, un business partner Platinum de IBM, el equipo de TI integró la solución en entornos de mainframe y sistemas abiertos. También actualizaron su entorno de red implementando el conmutador IBM Storage Networking SAN64B-7.
"La experiencia técnica de Logicalis Spain ha sido insuperable", dice Duedra. "Su implementación de la tecnología IBM HyperSwap nos ayudó a cambiar fácilmente nuestro entorno VMware a una configuración de clúster extensible".
La solución de almacenamiento de IBM ha ayudado a Ajuntament de L'Hospitalet a minimizar los tiempos de inactividad no planificados mientras mejora el rendimiento de más de 150 máquinas virtuales (VM), que ejecutan servidores de aplicaciones, bases de datos y controladores de dominio. La solución mejora la experiencia del usuario al ofrecer respuestas a nivel de microsegundos, incluso bajo cargas pesadas. La compresión de datos mediada por hardware y la compacidad del array de una unidad de rack (1U) también han ayudado al ayuntamiento a reducir la huella del centro de datos y a disminuir los costes operativos.
La nueva arquitectura activo-activo permite la conmutación por error automática, proporcionando un objetivo de punto de recuperación (RPO) y un objetivo de tiempo de recuperación (RTO) de cero segundos.
Con cifrado integrado certificado FIPS 140-2, copias de seguridad inmutables y detección avanzada de anomalías, IBM FlashSystem 5200 ayuda a mejorar la seguridad de datos. Ajuntament de L'Hospitalet está ahora preparado para ofrecer servicios ininterrumpidos a miles de residentes y ampliar su oferta digital.
Ajuntament de L'Hospitalet es el ayuntamiento del municipio de L'Hospitalet de Llobregat. Parte de la región de Cataluña en España, el municipio alberga a unas 300 000 personas. El ayuntamiento garantiza que sus residentes tengan acceso a educación de alta calidad, atención sanitaria, transporte, iniciativas sociales y eventos culturales.
Integrador tecnológico líder con más de 30 años de experiencia, Logicalis Spain impulsa la transformación digital de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas personalizadas, flexibles y escalables. Como business partner Platinum de IBM, Logicalis Spain ofrece servicios en áreas clave que incluyen análisis, ciberseguridad y cumplimiento, nube e inteligencia artificial.
Implemente cabinas de almacenamiento IBM FlashSystem 5200 para obtener una infraestructura de almacenamiento de datos rentable, de alta densidad y escalable.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, HyperSwap, IBM FlashCore e IBM FlashSystem son marcas comerciales de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
VMware es una marca comercial registrada de VMware, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos u otras jurisdicciones.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.