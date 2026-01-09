Ajuntament de L'Hospitalet es el ayuntamiento del municipio de L'Hospitalet de Llobregat en Cataluña, España. El municipio ofrece a sus cerca de 300 000 residentes instalaciones que incluyen educación y atención sanitaria, así como oportunidades para participar en servicios sociales y eventos culturales. Estas ofertas están impulsadas tecnológicamente por una infraestructura digital interna para los empleados del ayuntamiento y un portal externo que ofrece acceso seguro a los servicios 24x7 a los residentes.

A medida que la solución de almacenamiento existente utilizada por Ajuntament de L'Hospitalet se acercaba al final de su ciclo de vida, el ayuntamiento experimentó problemas de rendimiento y le resultó cada vez más difícil mantener la coherencia en la disponibilidad de los datos. Para evitar interrupciones en los servicios de misión crítica y apoyar futuras innovaciones, el ayuntamiento buscó modernizar su infraestructura central de almacenamiento, asegurando que la transición se realizara con la mínima interrupción y tiempo de inactividad para los residentes.