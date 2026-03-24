Los seguros son complicados. Cuando se produce un desastre, es fundamental tomar decisiones rápidas y precisas, y la complejidad tiene consecuencias. Decodificar el lenguaje denso de las pólizas puede ser un gran problema tanto para los asegurados como para los profesionales de los seguros. La incertidumbre pone a todos en riesgo. Los peritos de seguros no pueden tomar decisiones sobre las reclamaciones con seguridad y coherencia, los agentes pierden horas releyendo pólizas interminables solo para responder a preguntas básicas, y los clientes se sienten cada vez más frustrados con sus proveedores.

Claims Connection Group (CCG), un proveedor de programas de reparación gestionada e IBM Business Partner, buscaba devolver la claridad al proceso de reclamaciones.