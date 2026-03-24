LEXXARI de CCG Software Solutions utiliza la tecnología de IBM para simplificar la interpretación de las políticas
Los seguros son complicados. Cuando se produce un desastre, es fundamental tomar decisiones rápidas y precisas, y la complejidad tiene consecuencias. Decodificar el lenguaje denso de las pólizas puede ser un gran problema tanto para los asegurados como para los profesionales de los seguros. La incertidumbre pone a todos en riesgo. Los peritos de seguros no pueden tomar decisiones sobre las reclamaciones con seguridad y coherencia, los agentes pierden horas releyendo pólizas interminables solo para responder a preguntas básicas, y los clientes se sienten cada vez más frustrados con sus proveedores.
Claims Connection Group (CCG), un proveedor de programas de reparación gestionada e IBM Business Partner, buscaba devolver la claridad al proceso de reclamaciones.
CCG colaboró con IBM para crear LEXXARI, una plataforma inteligente de interpretación de políticas que lee, resume e interpreta documentos de políticas densos.
LEXXARI se codesarrolló en solo 14 semanas. Al combinar sus áreas de especialización únicas, IBM y CCG pudieron diseñar flujos de trabajo que reflejan cómo las aseguradoras, agentes y asegurados interactúan con los datos de pólizas.
IBM® watsonx se entrenó con pólizas de seguro reales y se integraron en la plataforma agentes de IA de IBM watsonx Orchestrate para ofrecer a los usuarios una guía práctica paso a paso.
El resultado fue una plataforma fluida impulsada por IA que convierte horas de revisión manual en perspectivas inmediatas.
LEXXARI agiliza la revisión de pólizas en un 70 %, reduciendo el tiempo de revisión manual de horas a solo unos minutos. Los asegurados y los profesionales de seguros reciben ahora información coherente y precisa, lo que mejora la comunicación y la confianza durante el proceso de reclamaciones. Una comprensión más clara de la cobertura ha llevado a una reducción del 40 % en las reclamaciones sin pago y un 60 % menos de llamadas posteriores a la tormenta.
En el futuro, CCG tiene previsto ampliar LEXXARI a otros sectores, como el automovilístico, el jurídico, el público y el educativo, aportando claridad allí donde la gran cantidad de documentación afecta a la toma de decisiones críticas.
CCG es un proveedor de programas de reparación gestionada dedicado a simplificar y optimizar el proceso de reclamaciones para asegurados, proveedores, agentes, corredores y compañías de seguros. CCG Software Solutions, una división de CCG, moderniza el ecosistema de seguros de propiedad con su producto estrella, LEXXARI.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.