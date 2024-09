"Leolo IT se complace en asociarse con IBM para aprovechar las cargas de trabajo de Informix existentes de nuestros clientes y explorar cómo watsonx.data puede consolidar sus datos en una sola capa para el análisis y la IA. De forma similar a las sinergias impulsadas de forma conjunta por Leolo IT e IBM, en las que IBM Informix y watsonx.ai se están utilizando para casos de uso como la mejora de la gestión de documentos, Leolo IT está deseando que el conector IBM Informix aporte mejoras utilizando IBM Informix y watsonx.data en el desbloqueo de poderosos conocimientos para nuestra base de clientes a través de aplicaciones avanzadas de IA".

Henri Cujass

Director de tecnología

Leolo IT & Media Consulting GmbH