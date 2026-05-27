IBM Guardium ayuda a un banco indio de rápido crecimiento a monitorizar más de 75 bases de datos y a reforzar el cumplimiento normativo.
Una de las primeras instituciones de microfinanzas de la India en convertirse en un banco universal, el banco se lanzó con la misión de llevar una banca inclusiva y responsable a millones de clientes desatendidos. A medida que sus servicios de banca digital se expandieron rápidamente, el volumen de datos de clientes y registros de transacciones en las bases de datos creció significativamente.
Con la estricta supervisión reglamentaria del Banco de la Reserva de la India (RBI), la protección de la información confidencial de los clientes y la garantía de unos controles de datos listos para la auditoría se convirtieron en aspectos críticos. Sin embargo, la monitorización de la seguridad estaba fragmentada en múltiples bases de datos y sistemas, lo que dificultaba que el equipo de seguridad del banco rastreara constantemente la actividad de los usuarios, monitorizara el acceso privilegiado y respondiera rápidamente a posibles incidentes.
Sin una visibilidad centralizada de la actividad de las bases de datos, la organización se arriesgaba a sufrir lagunas en el cumplimiento de la normativa, una respuesta más lenta ante los incidentes y una mayor exposición a las amenazas internas o al acceso no autorizado a los datos.
Para reforzar su posición de seguridad de bases de datos, el banco trabajó con IBM para implementar IBM Guardium Data Protection en su creciente entorno de bases de datos.
Los agentes Guardium se implementaron en más de 75 bases de datos de producción que abarcan entornos en las instalaciones y en la nube. La plataforma proporciona una monitorización centralizada y en tiempo real de la actividad de la base de datos, capturando cada consulta SQL, acción del usuario y evento de acceso en todo el ecosistema de datos del banco.
Con Guardium, el equipo de seguridad del banco puede supervisar a los usuarios privilegiados, aplicar alertas basadas en políticas e investigar rápidamente las actividades sospechosas. La plataforma también soporta informes automatizados de cumplimiento alineados con los requisitos del RBI, incluyendo controles de segregación de funciones y registros listos para auditoría.
Al consolidar la monitorización en una única consola, Guardium sustituyó los procesos de seguridad fragmentados por una visibilidad continua y una clasificación de incidentes optimizada. Esto permite al equipo de seguridad responder más rápido a situaciones críticas al tiempo que reduce el análisis manual de registros.
Con IBM Guardium, el banco ha reforzado significativamente su posición de seguridad de datos y cumplimiento. Los agentes de Guardium se implementan ahora en más de 75 bases de datos de producción que abarcan entornos locales y en la nube, lo que ofrece protección en toda la empresa y una monitorización coherente.
El banco puede generar registros de actividad preparados para los reguladores bajo demanda, lo que mejora la preparación para la auditoría y se ajusta a los requisitos de cumplimiento del RBI. La monitorización y las alertas en tiempo real permiten una detección y contención más rápidas de la actividad sospechosa, lo que reduce el riesgo de posibles vulneraciones de datos.
Al centralizar la supervisión de las bases de datos en una única plataforma, el banco ha reducido el tiempo dedicado a la agregación manual de registros y al análisis forense. Esta eficiencia operativa permite a los equipos de seguridad centrarse en iniciativas de mayor valor al tiempo que mantienen una visibilidad y un control continuos.
IBM Guardium Data Protection ayuda a proteger los datos confidenciales con monitorización en tiempo real, detección de amenazas impulsada por IA y controles centralizados. También simplifica el cumplimiento con informes listos para auditorías.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.