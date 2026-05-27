Una de las primeras instituciones de microfinanzas de la India en convertirse en un banco universal, el banco se lanzó con la misión de llevar una banca inclusiva y responsable a millones de clientes desatendidos. A medida que sus servicios de banca digital se expandieron rápidamente, el volumen de datos de clientes y registros de transacciones en las bases de datos creció significativamente.

Con la estricta supervisión reglamentaria del Banco de la Reserva de la India (RBI), la protección de la información confidencial de los clientes y la garantía de unos controles de datos listos para la auditoría se convirtieron en aspectos críticos. Sin embargo, la monitorización de la seguridad estaba fragmentada en múltiples bases de datos y sistemas, lo que dificultaba que el equipo de seguridad del banco rastreara constantemente la actividad de los usuarios, monitorizara el acceso privilegiado y respondiera rápidamente a posibles incidentes.

Sin una visibilidad centralizada de la actividad de las bases de datos, la organización se arriesgaba a sufrir lagunas en el cumplimiento de la normativa, una respuesta más lenta ante los incidentes y una mayor exposición a las amenazas internas o al acceso no autorizado a los datos.