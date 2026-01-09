LDS Łazewski Depo & Partners se asocia con nFlo para apoyar a los abogados especializados en patentes con la tecnología IBM® watsonx.
Las empresas de patentes del sector de la propiedad intelectual se enfrentan a una presión cada vez mayor para ofrecer una protección sólida de la propiedad intelectual con presupuestos más ajustados, ya que la inflación y la incertidumbre económica reducen la financiación de la I+D. LDS Łazewski Depo & Partners, una importante empresa de patentes con sede en Varsovia con más de 40 profesionales de la PI, incluidos abogados, abogados de patentes y especialistas en marcas, se enfrentó a retos similares.
Las búsquedas manuales de patentes consumían mucho tiempo, lo que suponía el riesgo de pasar por alto publicaciones importantes y generaba una posible responsabilidad. Redactar solicitudes también requería mucho trabajo y era propenso a errores humanos, lo que aumentaba la posibilidad de que se pasaran por alto errores que podrían llevar al rechazo de las solicitudes.
Para abordar estos desafíos, LDS buscó formas de agilizar los procesos de trabajo para servir mejor a sus clientes.
Al trabajar con IBM y nFlo, un socio Silver de IBM, LDS adoptó la IA para acelerar y simplificar el proceso de protección de la propiedad intelectual. Gracias al estudio de IBM watsonx.ai , nFlo desarrolló PatentPro AI para ayudar a las empresas de patentes a reducir las tareas manuales que requieren mucha mano de obra durante los proyectos de PI. La adopción de esta solución permitió a LDS acelerar etapas clave de su flujo de trabajo de propiedad intelectual, como las búsquedas de patentes.
Ahora, en lugar de pasar incontables horas buscando y revisando manualmente bases de datos, los abogados podrían describir invenciones en lenguaje natural y permitir que PatentPro AI utilice integraciones de API para mostrar patentes relevantes con puntuaciones de confianza.
Dado que PatentPro AI se creó para sectores que manejan habitualmente información comercialmente sensible, LDS también pudo garantizar que su solución incorporara sólidas capacidades de seguridad de la información de los clientes y de gobierno de datos.
PatentPro AI tuvo un impacto positivo en LDS casi de inmediato, ayudándoles a ahorrar tiempo en las búsquedas y mejorando la confianza en los resultados. Liberados de tareas manuales, los abogados ahora pueden centrarse en trabajos más importantes, como la consultoría estratégica y las evaluaciones técnicas. Basándose en el éxito de las búsquedas de patentes, LDS planea probar PatentPro AI para redactar, lo que permite a los equipos introducir versiones más cortas de sus argumentos, que la solución puede ampliar a borradores completos de solicitudes de patentes para su revisión. A medida que crece la adopción de PatentPro IA, LDS espera gestionar más proyectos anualmente, manteniendo y superando el nivel excepcional de calidad de servicio que la empresa prioriza.
Fundada en 1995, LDS Łazewski Depo & Partners ofrece a sus clientes de toda Polonia conocimientos especializados de la máxima calidad en materia de propiedad intelectual. Con sede en Varsovia, su equipo de más de 40 profesionales y personal de apoyo incluye abogados, abogados de patentes y especialistas en marcas.
Con sede en Varsovia (Polonia), nFlo es una empresa especializada en infraestructuras de TI integrales, ciberseguridad y soluciones de IA. Al proporcionar servicios de consultoría, implementación, mantenimiento y auditoría de alta calidad, nFlo trabaja para garantizar la fiabilidad, eficiencia y seguridad de los sistemas de TI de sus clientes.
