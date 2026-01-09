Las empresas de patentes del sector de la propiedad intelectual se enfrentan a una presión cada vez mayor para ofrecer una protección sólida de la propiedad intelectual con presupuestos más ajustados, ya que la inflación y la incertidumbre económica reducen la financiación de la I+D. LDS Łazewski Depo & Partners, una importante empresa de patentes con sede en Varsovia con más de 40 profesionales de la PI, incluidos abogados, abogados de patentes y especialistas en marcas, se enfrentó a retos similares.



Las búsquedas manuales de patentes consumían mucho tiempo, lo que suponía el riesgo de pasar por alto publicaciones importantes y generaba una posible responsabilidad. Redactar solicitudes también requería mucho trabajo y era propenso a errores humanos, lo que aumentaba la posibilidad de que se pasaran por alto errores que podrían llevar al rechazo de las solicitudes.

Para abordar estos desafíos, LDS buscó formas de agilizar los procesos de trabajo para servir mejor a sus clientes.