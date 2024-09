Bank of Ayudhya Public Company Ltd (Krungsri)

Krungsri aprovecha la nube para transformar su infraestructura tecnológica y respaldar su visión de transformación digital.

Reto empresarial Krungsri quiere transformar su infraestructura para alcanzar su objetivo de convertirse en una de las instituciones financieras más innovadoras del país.

Transformación Para transformar la infraestructura tecnológica de Krungsri, IBM acelera su recorrido hacia la nube ayudando a Krungsri a crear una infraestructura segura y resiliente habilitada para la nube, migrando y gestionando un entorno de nube híbrida que dará como resultado:

Resultados Desarrollo acelerado de aplicaciones Postura de seguridad ampliada para las aplicaciones que se ejecutan en la nube Costos, activos y utilización optimizados de forma centralizada

Historia de un desafío empresarial Un socio de TI para impulsar la transformación tecnológica Como uno de los bancos universales más grandes de Tailandia en términos de activos, préstamos y depósitos, el objetivo de Krungsri es ser una de las instituciones financieras más innovadoras del país, habiendo anunciado su plan estratégico para convertirse en un líder de banca digital. Krungsri está trabajando para crear una infraestructura tecnológica habilitada para la nube, segura y resiliente para respaldar la banca móvil, la inteligencia artificial, la banca digital y los planes de digitalización y automatización para optimizar su servicio al cliente y sus operaciones.



Nuestros clientes esperan un servicio de banca personalizado sin ir a un banco. Voranuch Dejakaisaya Chief Information and Operations Officer Bank of Ayudhya Public Company Ltd

Historia de transformación Transformación tecnológica basada en la nube para impulsar la innovación Como socio informático a largo plazo de Krungsri, IBM ha ofrecido muchas soluciones y servicios a Krungsri para apoyar la hoja de ruta futura del banco para el crecimiento y centrarse en la banca digital. IBM y Krungsri comenzaron a trabajar juntos en 2012 para centrarse en la infraestructura como servicio. En 2017, completó con éxito un piloto de cadena de bloques destinado a agilizar la gestión de contratos del banco.

Krungsri intercambia diariamente un gran número de acuerdos de contratos bancarios entre sus filiales, y el piloto de blockchain de IBM mejora la eficiencia de estas "transacciones con partes relacionadas" al automatizar la gestión de contratos y promover un mayor nivel de confianza entre todas las partes. Este proceso lo hace más seguro, transparente, rápido y eficiente.

La colaboración ampliada entre IBM y Krungsri en 2018 abarca los servicios gestionados en el mainframe z14 de IBM y el almacenamiento, incluidos Flash, servidores, redes y cajeros automáticos. La asociación está diseñada para proporcionar a la plataforma tecnológica de Krungsri tanto estabilidad como la capacidad de crear una infraestructura preparada para la nube que respalde su visión de transformación digital.

Krungsri contrata a IBM para transformarse en una infraestructura tecnológica habilitada para la nube. Krungsri ha optado por adoptar la nube pública de AWS y está buscando un socio para ayudar con la migración y un sistema de gestión de nube híbrida abierto y no destinado a una sola plataforma en la nube. IBM ayudará a Krungsri a migrar aplicaciones a AWS, implementar y dar soporte a DevOps Tool Chain para acelerar el desarrollo de aplicaciones y proporcionar servicios gestionados para AWS específicamente en torno a la gestión de la nube híbrida, incluida la gestión de operaciones, la gestión de costes y activos y una postura de seguridad mejorada en la nube.



A medida que seguimos avanzando en la innovación digital, considerada uno de nuestros ejes estratégicos clave, las colaboraciones tecnológicas con nuestro socio han dado lugar a enriquecimientos de la plataforma empresarial mediante la integración de tecnologías innovadoras como la IA, la nube y blockchain en nuestras plataformas de operaciones y servicios. Esto no solo nos ayuda a posicionar a Krungsri como un banco digital líder, sino que también nos permite ofrecer un mayor valor a nuestros clientes. Seiichiro Akita President and Chief Executive Officer Krungsri

Historia de resultados Creación de una infraestructura segura preparada para la nube para mejorar la banca digital Gracias a su larga asociación con IBM, Krungsri ha logrado muchos hitos y ahora se ha embarcado en una asociación ampliada en el siguiente nivel de la informática: la nube. Una vez implementado, se espera que Krungsri obtenga los siguientes beneficios: Orquestación y aprovisionamiento automatizados con integración empresarial

Capacidad de gestión centralizada de costes, activos y utilización

Capacidad para extender el modelo de seguridad de aplicaciones actual (seguridad perimetral) a las aplicaciones que se ejecutan en la nube

Capacidad de acelerar el desarrollo de aplicaciones utilizando Born on the Cloud Tool Chains

Estamos construyendo una infraestructura segura lista para la nube para mejorar el servicio de banca digital. Pochara Vanaratseath Project Executive IBM