Implementar S/4HANA para mejorar la estandarización y reforzar la gobernanza
Kobe Steel ha estado operando procesos empresariales optimizados individualmente y sistemas centrales para cada departamento en sus diversas operaciones, incluyendo acero, aluminio, forja, soldadura, maquinaria, ingeniería, maquinaria de construcción y energía eléctrica.
Aunque SAP ERP se introdujo en el departamento de contabilidad de la sede central, el sistema se complicó debido a los aproximadamente 400 desarrollos adicionales solo en su área de contabilidad. Como resultado, surgieron problemas con las actualizaciones de versiones y el mantenimiento, lo que dificultó la modernización. Además, el procesamiento contable estaba distribuido en múltiples sistemas y se generaban formularios en papel, lo que hacía que las operaciones fueran especializadas e ineficientes.
A medida que se acercaban los plazos de mantenimiento de SAP, era difícil responder rápidamente a los cambios empresariales y escalar de cara al futuro con los sistemas obsoletos existentes. Había una necesidad urgente de construir una nueva base ERP común para acelerar la transformación digital (DX) en toda la empresa.
Kobe Steel renovó sus sistemas centrales obsoletos y fragmentados para crear una plataforma ERP para toda la empresa llamada KOBELCO-SAP. IBM brindó apoyo durante todo el proceso, desde la concepción hasta la implementación y la adopción, y también desempeñó un papel fundamental en la gestión del proyecto. La organización de los procesos empresariales y las funciones del sistema se rediseñó por completo en torno a S/4HANA, que es el último producto de SAP. La transformación empresarial se llevó a cabo mediante el uso de funciones estándar basadas en el principio Fit to Standard (F2S).
Inicialmente, se había previsto que cada departamento llevara a cabo el proyecto de implementación de SAP individualmente, pero debido a los costes de implementación y mantenimiento, se decidió proceder con el objetivo de lograr un funcionamiento simultáneo en una configuración de una sola instancia, en la que las tres divisiones de ingeniería, energía y sede central compartieran un único entorno SAP. Como gestor de programas de proveedores, IBM promovió la unificación de políticas de implementación, métodos de gestión y sistemas maestros de diseño/operaciones, contribuyendo a la creación de consenso entre las divisiones de negocio y las operaciones exitosas.
En términos de infraestructura, los sistemas centrales se construyeron en AWS con servidores instalados en dos regiones para lograr tanto la seguridad como la prevención de desastres. Al externalizar la gestión de servidores a AWS, también se redujeron la carga operativa y los costes de TI.
Este proyecto fue el primer proyecto de estandarización ERP entre divisiones de Kobe Steel, y la puesta en marcha del nuevo sistema utilizando KOBELCO-SAP se desarrolló de manera fluida, resolviendo con éxito los principales problemas estructurales de negocio a los que se enfrentaba Kobe Steel.
En concreto, la tasa de uso de las características estándar de SAP aumentó significativamente del 6 % anterior al 82 %. En la contabilidad de la sede central, el número de complementos, que había aumentado a unos 400, se redujo a 100. Gracias a esta minuciosa estandarización, se redujeron drásticamente los costes de nuevo desarrollo y mantenimiento, y se aumentó la flexibilidad para futuras actualizaciones y ampliaciones de versiones.
Al mismo tiempo, debido a la digitalización de los formularios y las operaciones en línea, la empresa se alejó de su cultura basada en papel y vio un mayor apoyo a los estilos de trabajo flexibles. Las tareas de cooperación y confirmación entre departamentos se volvieron innecesarias, gracias a la integración de sistemas de sede previamente separados, y se logró el acceso a datos en tiempo real, reduciendo los tiempos de espera. Además, se promovió el fortalecimiento de la gobernanza y el control empresarial mediante la introducción de flujos de trabajo y el rediseño de la gestión maestra.
Un punto digno de mención a lo largo de esta iniciativa fue que incluso en Kobe Steel, que tiene un sistema de división de negocios, el departamento de planificación de TI desempeñó un papel central en el mantenimiento y la operación de una infraestructura común en toda la empresa en el área de aplicaciones. El departamento apoyó la transformación mientras cooperaba con el departamento de contabilidad y cada división de negocio. Hasta ahora, la empresa apoyaba la infraestructura común en las áreas de infraestructura de la información y seguridad de la información, pero el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno a raíz de este proyecto ha dado lugar a resultados que Kobe Steel reconoce entre sus logros más importantes.
Además, con el desarrollo de una infraestructura de actividad principal, ahora se cuenta con un sistema que puede responder con fluidez a las políticas de DX de próxima generación, como el uso futuro de la IA y el análisis avanzado de datos. Como partner de promoción de DX de Kobe Steel, IBM continuará apoyando la transformación aplicando los métodos de gestión de programas de IBM a aplicaciones distintas de SAP, además de seguir dando soporte a las operaciones y el mantenimiento.
Kobe Steel, Ltdes un fabricante japonés integral fundado en 1905, que tiene tres pilares: negocios de materiales como el acero y el aluminio, negocios mecánicos como maquinaria, ingeniería, maquinaria de construcción y otros, y negocios de energía eléctrica. A través de estos negocios, la empresa contribuye a la resolución de problemas sociales y al desarrollo de sectores, con muchas bases en Japón y en el extranjero para el desarrollo de negocios globales. Además, la visión de futuro de la empresa es: "Imaginamos un mundo en el que las personas, ahora y en el futuro, puedan hacer realidad sus esperanzas y sueños mientras disfrutan de una vida segura y próspera". Se trata de un principio corporativo fundamental, ya que la empresa trabaja activamente para hacer realidad una sociedad sostenible.
Descubra cómo IBM® Consulting ayuda a las empresas a transformar sus negocios migrando a la nube para mejorar la productividad y la eficiencia al tiempo que reduce los costes.
