Este proyecto fue el primer proyecto de estandarización ERP entre divisiones de Kobe Steel, y la puesta en marcha del nuevo sistema utilizando KOBELCO-SAP se desarrolló de manera fluida, resolviendo con éxito los principales problemas estructurales de negocio a los que se enfrentaba Kobe Steel.

En concreto, la tasa de uso de las características estándar de SAP aumentó significativamente del 6 % anterior al 82 %. En la contabilidad de la sede central, el número de complementos, que había aumentado a unos 400, se redujo a 100. Gracias a esta minuciosa estandarización, se redujeron drásticamente los costes de nuevo desarrollo y mantenimiento, y se aumentó la flexibilidad para futuras actualizaciones y ampliaciones de versiones.

Al mismo tiempo, debido a la digitalización de los formularios y las operaciones en línea, la empresa se alejó de su cultura basada en papel y vio un mayor apoyo a los estilos de trabajo flexibles. Las tareas de cooperación y confirmación entre departamentos se volvieron innecesarias, gracias a la integración de sistemas de sede previamente separados, y se logró el acceso a datos en tiempo real, reduciendo los tiempos de espera. Además, se promovió el fortalecimiento de la gobernanza y el control empresarial mediante la introducción de flujos de trabajo y el rediseño de la gestión maestra.

Un punto digno de mención a lo largo de esta iniciativa fue que incluso en Kobe Steel, que tiene un sistema de división de negocios, el departamento de planificación de TI desempeñó un papel central en el mantenimiento y la operación de una infraestructura común en toda la empresa en el área de aplicaciones. El departamento apoyó la transformación mientras cooperaba con el departamento de contabilidad y cada división de negocio. Hasta ahora, la empresa apoyaba la infraestructura común en las áreas de infraestructura de la información y seguridad de la información, pero el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno a raíz de este proyecto ha dado lugar a resultados que Kobe Steel reconoce entre sus logros más importantes.

Además, con el desarrollo de una infraestructura de actividad principal, ahora se cuenta con un sistema que puede responder con fluidez a las políticas de DX de próxima generación, como el uso futuro de la IA y el análisis avanzado de datos. Como partner de promoción de DX de Kobe Steel, IBM continuará apoyando la transformación aplicando los métodos de gestión de programas de IBM a aplicaciones distintas de SAP, además de seguir dando soporte a las operaciones y el mantenimiento.