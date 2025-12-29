La integración liderada por IBM Expert Labs tuvo un impacto medible en todo el ecosistema digital de KIB, permitiendo un tiempo de lanzamiento al mercado un 40 % más rápido para los servicios digitales y un acceso más rápido a nuevas características para los clientes. Además, la integración permitió cuatriplicar el rendimiento de las transacciones, gestionando con facilidad la actividad de los clientes de gran volumen.

En todo el KIB, los equipos internos tenían la facultad de gestionar y operar el middleware de forma independiente, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y la propiedad del panorama de integración. La plataforma de integración también ayudó a lograr una reducción del 60 % en la latencia, ofreciendo interacciones digitales más rápidas y fluidas.

Esta transformación ha posicionado a KIB para acelerar los lanzamientos de productos digitales, agilizar la incorporación de socios y mantener el cumplimiento de los estándares normativos en evolución. Con una arquitectura de Integración moderna y ágil, KIB está ahora preparado para innovar más rápido, escalar de forma eficiente y ofrecer experiencias del cliente mejoradas en sus canales digitales.