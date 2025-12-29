KIB se asocia con IBM para modernizar su panorama de integración, acelerando el crecimiento digital y la innovación.
KIB se enfrentaba a retos cada vez mayores con su middleware heredado, que obstaculizaba el viaje de transformación digital del banco. La solución de integración obsoleta creaba conexiones punto a punto complejas, carecía de flexibilidad y generaba altos costes de mantenimiento debido a las intervenciones manuales y la codificación personalizada.
Estas limitaciones ralentizaban el tiempo de comercialización, restringían el procesamiento en tiempo real y afectaban a la escalabilidad, el rendimiento y la experiencia del cliente.
para servicios digitales, lo que permite un acceso más rápido a nuevas características para los clientes
lo que permite gestionar con facilidad un gran volumen de actividad de los clientes
al ofrecer interacciones digitales más rápidas y fluidas
KIB, en estrecha colaboración con IBM Expert Labs, inició una transformación estratégica centrada en construir una arquitectura moderna de integración de extremo a extremo con la solución IBM webMethods Hybrid Integration. Este esfuerzo conjunto sentó las bases para un entorno de middleware nativo de la nube, escalable y rico en seguridad que se alineó con la estrategia de crecimiento digital de KIB.
IBM Expert Labs ayudó a diseñar e implementar una plataforma de integración de nivel empresarial, entregando 300 API reutilizables y creando un marco de banca abierta que permitió una colaboración fluida con fintechs, empresas financieras no bancarias (NBFC) y proveedores de servicios externos. La solución sustituyó a los sistemas heredados por implementaciones en contenedores, supervisión centralizada y gestión optimizada de los recursos, lo que redujo drásticamente el esfuerzo manual y la complejidad de la integración.
La integración liderada por IBM Expert Labs tuvo un impacto medible en todo el ecosistema digital de KIB, permitiendo un tiempo de lanzamiento al mercado un 40 % más rápido para los servicios digitales y un acceso más rápido a nuevas características para los clientes. Además, la integración permitió cuatriplicar el rendimiento de las transacciones, gestionando con facilidad la actividad de los clientes de gran volumen.
En todo el KIB, los equipos internos tenían la facultad de gestionar y operar el middleware de forma independiente, garantizando la sostenibilidad a largo plazo y la propiedad del panorama de integración. La plataforma de integración también ayudó a lograr una reducción del 60 % en la latencia, ofreciendo interacciones digitales más rápidas y fluidas.
Esta transformación ha posicionado a KIB para acelerar los lanzamientos de productos digitales, agilizar la incorporación de socios y mantener el cumplimiento de los estándares normativos en evolución. Con una arquitectura de Integración moderna y ágil, KIB está ahora preparado para innovar más rápido, escalar de forma eficiente y ofrecer experiencias del cliente mejoradas en sus canales digitales.
Kuwait International Bank (KIB) es una institución financiera líder que ofrece soluciones bancarias innovadoras en los sectores minorista, corporativo e inversor. Comprometido con la transformación digital y los servicios centrados en el cliente, KIB desempeña un papel clave en el avance del ecosistema financiero de Kuwait a través de la tecnología y la gestión del cumplimiento.
La automatización con IA amplía la agilidad a través de API, aplicaciones, eventos, archivos y B2B/EDI
