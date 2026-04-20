Generar confianza y escalabilidad: KAFD transforma la gestión de identidades

King Abdullah Financial District (KAFD) está dando forma al futuro de Riad como distrito inteligente, diseñado para ofrecer experiencias digitales fluidas a residentes, minoristas y empresas. Las aplicaciones móviles y los portales comunitarios son fundamentales para esta visión, ya que permiten servicios desde la gestión de propiedades hasta las notificaciones de eventos.

A medida que crecía el número de servicios digitales, el acceso seguro y unificado se volvió crítico, no solo por comodidad, sino también por cumplimiento y confianza. Sin embargo, la solución de inicio de sesión único (SSO) personalizada de KAFD no podía seguir el ritmo de las normas de seguridad modernas ni del ecosistema de aplicaciones en expansión.

Cada nueva integración requería un desarrollo personalizado, lo que ralentizaba la incorporación y aumentaba los costes. Los usuarios se enfrentaban a múltiples redireccionamientos y a experiencias de inicio de sesión inconsistentes, mientras que la falta de una aplicación centralizada de las políticas aumentaba los riesgos de incumplimiento normativo. Para reforzar la seguridad y respaldar el crecimiento futuro, KAFD necesitaba una solución de identidad moderna alineada con los estándares del sector.