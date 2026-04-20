Generar confianza y escalabilidad: KAFD transforma la gestión de identidades

Cómo KAFD sustituyó un sistema de inicio de sesión heredado por una capa de identidad segura basada en estándares, mejorando la experiencia del usuario y facilitando el crecimiento futuro.
King Abdullah Financial District (KAFD) está dando forma al futuro de Riad como distrito inteligente, diseñado para ofrecer experiencias digitales fluidas a residentes, minoristas y empresas. Las aplicaciones móviles y los portales comunitarios son fundamentales para esta visión, ya que permiten servicios desde la gestión de propiedades hasta las notificaciones de eventos.
A medida que crecía el número de servicios digitales, el acceso seguro y unificado se volvió crítico, no solo por comodidad, sino también por cumplimiento y confianza. Sin embargo, la solución de inicio de sesión único (SSO) personalizada de KAFD no podía seguir el ritmo de las normas de seguridad modernas ni del ecosistema de aplicaciones en expansión.
Cada nueva integración requería un desarrollo personalizado, lo que ralentizaba la incorporación y aumentaba los costes. Los usuarios se enfrentaban a múltiples redireccionamientos y a experiencias de inicio de sesión inconsistentes, mientras que la falta de una aplicación centralizada de las políticas aumentaba los riesgos de incumplimiento normativo. Para reforzar la seguridad y respaldar el crecimiento futuro, KAFD necesitaba una solución de identidad moderna alineada con los estándares del sector.
Para ofrecer una experiencia fluida en su creciente ecosistema digital, KAFD se asoció con Orange Business Services e IBM para modernizar la gestión de identidades. El equipo implementó IBM webMethods Hybrid Integration, conectando que conecta CRM con Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD B2C) para crear una capa centralizada de identidad basada en estándares. Al ser compatible con OAuth 2.0 y OpenID Connect, la solución permite una autenticación segura basada en tokens y permisos granulares sin codificación personalizada.
Mediante la coordinación de los flujos de trabajo de identidad a través de webMethods, KAFD agilizó la incorporación de nuevas aplicaciones e introdujo el acceso delegado para la gestión inmobiliaria. La arquitectura híbrida garantiza el cumplimiento hoy en día, al mismo tiempo que ofrece flexibilidad para futuras mejoras como la autenticación multifactor, el inicio de sesión sin contraseña y el inicio de sesión social, sentando las bases para un distrito inteligente seguro y escalable.
El SSO modernizado proporcionó mejoras cuantificables en la seguridad y la experiencia del usuario. Las tasas de éxito de inicio de sesión aumentaron del 90 % al 95 %, los errores de autenticación se redujeron en un 30 % y la plataforma ha mantenido cero incidentes de seguridad desde la implementación. La incorporación de nuevas aplicaciones es ahora más ágil y coherente, lo que elimina el desarrollo personalizado y reduce la complejidad.
Con tres aplicaciones B2C ya integradas, y más planificadas, la solución proporciona una base de identidad segura y escalable que respalda la visión de KAFD de un distrito inteligente totalmente conectado. Los residentes, los visitantes y las empresas se benefician de una experiencia de inicio de sesión unificada que combina la comodidad con el cumplimiento normativo. Con una capa de identidad unificada gestionada a través de webMethods Hybrid Integration, KAFD ahora cuenta con la base moderna necesaria para respaldar la inteligencia de acceso asistida por IA y las futuras innovaciones de autenticación.
King Abdullah Financial District (KAFD) es un centro de negocios y estilo de vida de primer nivel en Riad, Arabia Saudí. Diseñado como un distrito inteligente, combina tecnología punta, infraestructuras sostenibles y servicios de clase mundial para apoyar a instituciones financieras, empresas y residentes en un ecosistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas registradas de IBM Corp. en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.