Comunicación coherente y fiable a través de un centro de notificaciones unificado

Una plataforma de mensajería centralizada garantiza alertas oportunas, una marca coherente y una mayor interacción en todo el ecosistema de distritos inteligentes de KAFD.
El King Abdullah Financial District (KAFD) ya es reconocido como un distrito inteligente líder, que ofrece servicios avanzados a residentes, visitantes y empresas. Sin embargo, a medida que el ecosistema crecía, la gestión de las notificaciones a través de múltiples plataformas se hizo cada vez más compleja.
Las alertas de seguridad, las ofertas comerciales y las actualizaciones de servicio se gestionaban mediante sistemas independientes, cada uno con su propia lógica. Esto provocaba mensajes duplicados, marcas incoherentes y falta de seguimiento centralizado. Los retrasos en las alertas críticas, como los avisos de incendio o los recordatorios de pago, aumentaron el riesgo operativo. Para mantener su reputación de innovación y mejorar la experiencia del usuario, KAFD necesitaba una solución unificada para orquestar la comunicación en todos los canales.
En colaboración con Orange Business Services, KAFD implementó IBM webMethods Hybrid Integration para crear un centro de notificaciones centralizado. Esta plataforma consolidó la mensajería de varios sistemas en un único punto de control, aplicando plantillas unificadas para mantener la coherencia de la marca. Se integró con SMS, correo electrónico, notificaciones push y WhatsApp, lo que garantiza una entrega fiable y un seguimiento en tiempo real.
Al aprovechar la orquestación impulsada por API y el procesamiento basado en eventos, el centro eliminó la duplicación de esfuerzos y redujo el tiempo de integración de nuevos canales de dos semanas a solo dos o tres días. Los equipos de marketing y servicios ahora pueden lanzar campañas sin la participación de los desarrolladores, lo que mejora la agilidad y la capacidad de respuesta.
El centro de notificaciones centralizado transformó la comunicación en todo el distrito inteligente de KAFD. Las tasas de éxito en la entrega mejoraron del 85 % al 95 %, lo que garantiza que las alertas y actualizaciones críticas lleguen a los usuarios de forma fiable. Ahora todos los mensajes siguen una plantilla y un tono uniformes de KAFD, lo que garantiza una coherencia de marca del 100 % en todos los canales. El desarrollo técnico se realiza una sola vez, lo que reduce el tiempo de integración de las nuevas notificaciones de dos semanas a solo dos o tres días.
Los equipos de marketing y servicio de atención al cliente pueden lanzar campañas sin la intervención de los desarrolladores, mejorando la agilidad. El seguimiento centralizado proporciona una visibilidad completa de todas las comunicaciones que recibe un cliente, mientras que los mensajes coherentes y oportunos generan confianza y refuerzan el compromiso con el ecosistema digital de KAFD. Esta infraestructura de integración no solo mejora las operaciones actuales, sino que también se convierte en la capa de inteligencia del futuro, proporcionando pipelines de datos controlados, en tiempo real y limpios que respaldarán la personalización impulsada por IA, la interacción predictiva, las recomendaciones de servicios automatizadas y estrategias de mensajería más inteligentes para todo el distrito.
King Abdullah Financial District (KAFD) es un centro de negocios y estilo de vida de primer nivel en Riad, Arabia Saudí. Diseñado como un distrito inteligente, combina tecnología punta, infraestructuras sostenibles y servicios de clase mundial para apoyar a instituciones financieras, empresas y residentes en un ecosistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas registradas de IBM Corp. en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.