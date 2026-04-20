Comunicación coherente y fiable a través de un centro de notificaciones unificado

El centro de notificaciones centralizado transformó la comunicación en todo el distrito inteligente de KAFD. Las tasas de éxito en la entrega mejoraron del 85 % al 95 %, lo que garantiza que las alertas y actualizaciones críticas lleguen a los usuarios de forma fiable. Ahora todos los mensajes siguen una plantilla y un tono uniformes de KAFD, lo que garantiza una coherencia de marca del 100 % en todos los canales. El desarrollo técnico se realiza una sola vez, lo que reduce el tiempo de integración de las nuevas notificaciones de dos semanas a solo dos o tres días.

Los equipos de marketing y servicio de atención al cliente pueden lanzar campañas sin la intervención de los desarrolladores, mejorando la agilidad. El seguimiento centralizado proporciona una visibilidad completa de todas las comunicaciones que recibe un cliente, mientras que los mensajes coherentes y oportunos generan confianza y refuerzan el compromiso con el ecosistema digital de KAFD. Esta infraestructura de integración no solo mejora las operaciones actuales, sino que también se convierte en la capa de inteligencia del futuro, proporcionando pipelines de datos controlados, en tiempo real y limpios que respaldarán la personalización impulsada por IA, la interacción predictiva, las recomendaciones de servicios automatizadas y estrategias de mensajería más inteligentes para todo el distrito.