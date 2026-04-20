El camino hacia el control financiero en tiempo real

Transformar las conexiones bancarias fragmentadas en una plataforma optimizada y escalable para el gobierno financiero y la eficiencia operativa
King Abdullah Financial District (KAFD), una ciudad inteligente emblemática de Riad, está diseñada para ser un centro de innovación financiera y negocios globales. Para lograr esta visión, KAFD necesitaba una columna vertebral digital capaz de gestionar operaciones financieras complejas con rapidez y precisión. Sin embargo, sus integraciones bancarias estaban fragmentadas: cada banco utilizaba diferentes protocolos y formatos para los estados de cuenta MT940/MT942. Esto provocó que se tuvieran que realizar conciliaciones manuales, retrasos en la presentación de informes y errores frecuentes.
Sin visibilidad en tiempo real, el gobierno financiero se vio comprometido y la toma de decisiones se ralentizó. KAFD necesitaba una plataforma de integración segura y escalable para unificar estas conexiones y permitir una visión precisa y oportuna, creando la base para futuros análisis impulsados por IA, previsiones financieras y automatización en todo el distrito.
que llevaba la conciliación
de la carga de trabajo manual
de errores
En colaboración con Orange Business Services, KAFD seleccionó IBM® webMethods Hybrid Integration como herramienta estratégica para unificar sistemas, modernizar las operaciones y mejorar la experiencia de los clientes.
La plataforma sustituyó las conexiones punto a punto por una capa centralizada de integración, consolidando todas las interacciones bancarias en una única pasarela segura. Estandarizó los formatos de mensajes, automatizó los flujos de trabajo de conciliación y eliminó procesos manuales que anteriormente causaban retrasos y errores. Con conectividad basada en API, orquestación de procesos y monitorización en tiempo real, la solución proporcionó un enfoque unificado para gestionar los datos financieros. Su arquitectura híbrida garantizó la compatibilidad con los sistemas ERP on-prem, al tiempo que aprovechó la escalabilidad de la nube para el crecimiento futuro, lo que permitió a KAFD incorporar rápidamente a nuevos bancos sin necesidad de desarrollos personalizados.
El impacto fue transformador. KAFD redujo la carga de trabajo manual en un 50 %, disminuyó los errores en un 50 % y acortó el tiempo de conciliación de 2 a 3 horas a solo 30 minutos. La visibilidad en tiempo real de la situación de tesorería reforzó el gobierno financiero y mejoró el cumplimiento normativo, lo que proporcionó a los responsables de la toma de decisiones la confianza necesaria para actuar con rapidez.
La escalabilidad de la plataforma permitió a KAFD pasar de un banco a múltiples entidades financieras, todo ello mediante la configuración de la plataforma en lugar de un desarrollo a medida. Esta capacidad de integración respalda la visión más amplia de KAFD de convertirse en un centro financiero global, donde la tecnología permite la transparencia, la agilidad operativa y el crecimiento sostenible.
King Abdullah Financial District (KAFD) es un centro de negocios y estilo de vida de primer nivel en Riad, Arabia Saudí. Diseñado como un distrito inteligente, combina tecnología punta, infraestructuras sostenibles y servicios de clase mundial para apoyar a instituciones financieras, empresas y residentes en un ecosistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas registradas de IBM Corp. en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.