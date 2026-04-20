El camino hacia el control financiero en tiempo real

Transformar las conexiones bancarias fragmentadas en una plataforma optimizada y escalable para el gobierno financiero y la eficiencia operativa

Persona que utiliza el móvil para realizar una transacción en un cajero automático
Las conexiones bancarias fragmentadas ralentizaron la elaboración de informes y aumentaron el riesgo

King Abdullah Financial District (KAFD), una ciudad inteligente emblemática de Riad, está diseñada para ser un centro de innovación financiera y negocios globales. Para lograr esta visión, KAFD necesitaba una columna vertebral digital capaz de gestionar operaciones financieras complejas con rapidez y precisión. Sin embargo, sus integraciones bancarias estaban fragmentadas: cada banco utilizaba diferentes protocolos y formatos para los estados de cuenta MT940/MT942. Esto provocó que se tuvieran que realizar conciliaciones manuales, retrasos en la presentación de informes y errores frecuentes.

Sin visibilidad en tiempo real, el gobierno financiero se vio comprometido y la toma de decisiones se ralentizó. KAFD necesitaba una plataforma de integración segura y escalable para unificar estas conexiones y permitir una visión precisa y oportuna, creando la base para futuros análisis impulsados por IA, previsiones financieras y automatización en todo el distrito.
30 min frente a 2-3 horas

que llevaba la conciliación

 50 % Reducción

de la carga de trabajo manual

 50 % Reducción

de errores
Al introducir la plataforma webMethods Hybrid Integration, unificamos conexiones bancarias complejas en una única pasarela. Esta transformación nos proporcionó una visión en tiempo real de la situación de tesorería, redujo el trabajo manual y sentó unas bases escalables para el crecimiento futuro.
Ahmad Ezzeir Director de tecnología digital KAFD
Una plataforma centralizada que agiliza las integraciones y la reconciliación automática

En colaboración con Orange Business Services, KAFD seleccionó IBM® webMethods Hybrid Integration como herramienta estratégica para unificar sistemas, modernizar las operaciones y mejorar la experiencia de los clientes.

La plataforma sustituyó las conexiones punto a punto por una capa centralizada de integración, consolidando todas las interacciones bancarias en una única pasarela segura. Estandarizó los formatos de mensajes, automatizó los flujos de trabajo de conciliación y eliminó procesos manuales que anteriormente causaban retrasos y errores. Con conectividad basada en API, orquestación de procesos y monitorización en tiempo real, la solución proporcionó un enfoque unificado para gestionar los datos financieros. Su arquitectura híbrida garantizó la compatibilidad con los sistemas ERP on-prem, al tiempo que aprovechó la escalabilidad de la nube para el crecimiento futuro, lo que permitió a KAFD incorporar rápidamente a nuevos bancos sin necesidad de desarrollos personalizados.
Visibilidad que impulsa decisiones más rápidas

El impacto fue transformador. KAFD redujo la carga de trabajo manual en un 50 %, disminuyó los errores en un 50 % y acortó el tiempo de conciliación de 2 a 3 horas a solo 30 minutos. La visibilidad en tiempo real de la situación de tesorería reforzó el gobierno financiero y mejoró el cumplimiento normativo, lo que proporcionó a los responsables de la toma de decisiones la confianza necesaria para actuar con rapidez.

La escalabilidad de la plataforma permitió a KAFD pasar de un banco a múltiples entidades financieras, todo ello mediante la configuración de la plataforma en lugar de un desarrollo a medida. Esta capacidad de integración respalda la visión más amplia de KAFD de convertirse en un centro financiero global, donde la tecnología permite la transparencia, la agilidad operativa y el crecimiento sostenible. 

Acerca de King Abdullah Financial District

King Abdullah Financial District (KAFD) es un centro de negocios y estilo de vida de primer nivel en Riad, Arabia Saudí. Diseñado como un distrito inteligente, combina tecnología punta, infraestructuras sostenibles y servicios de clase mundial para apoyar a instituciones financieras, empresas y residentes en un ecosistema urbano totalmente conectado.

 Componente de la solución IBM webMethods Hybrid Integration
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  1. Más información
Aviso legal

© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.

IBM, el logo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas registradas de IBM Corp. en muchas jurisdicciones del mundo.

Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general. 