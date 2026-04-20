El camino hacia el control financiero en tiempo real

King Abdullah Financial District (KAFD), una ciudad inteligente emblemática de Riad, está diseñada para ser un centro de innovación financiera y negocios globales. Para lograr esta visión, KAFD necesitaba una columna vertebral digital capaz de gestionar operaciones financieras complejas con rapidez y precisión. Sin embargo, sus integraciones bancarias estaban fragmentadas: cada banco utilizaba diferentes protocolos y formatos para los estados de cuenta MT940/MT942. Esto provocó que se tuvieran que realizar conciliaciones manuales, retrasos en la presentación de informes y errores frecuentes.

Sin visibilidad en tiempo real, el gobierno financiero se vio comprometido y la toma de decisiones se ralentizó. KAFD necesitaba una plataforma de integración segura y escalable para unificar estas conexiones y permitir una visión precisa y oportuna, creando la base para futuros análisis impulsados por IA, previsiones financieras y automatización en todo el distrito.