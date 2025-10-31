Jettime, compañía danesa líder en vuelos chárter y aviones, tripulación, mantenimiento y seguros (ACMI), cuenta con casi dos décadas de experiencia ayudando a los viajeros a llegar a sus destinos de forma cómoda y a tiempo.

En un sector donde los márgenes de beneficio son escasos, la eficiencia operativa es crítica, especialmente para las aerolíneas más pequeñas como Jettime. Las imprecisiones en la planificación de la tripulación a largo plazo pueden afectar de manera significativa tanto a los costes como a la calidad del servicio. Y para las aerolíneas de terceros, los volúmenes fluctuantes de vuelos dificultan la previsión del personal.

Como recuerda Carsten Stenhøj Schiøtz, controlador comercial sénior de Jettime: "Somos famosos por nuestra tripulación de cabina y nuestros pilotos, amables y serviciales, pero nos costaba hacerles llegar al lugar adecuado en el momento oportuno de la manera más eficiente". A diferencia de las aerolíneas con centro de operaciones, las tripulaciones de Jettime pueden empezar en Finlandia, volar a Grecia y acabar en Suecia. Gestionar esta complejidad, cumpliendo al mismo tiempo con las leyes laborales y las normas de tráfico aéreo, requiere una coordinación precisa.

Durante años, el equipo de planificación de la tripulación se basó en una enorme hoja de cálculo de Excel, una que solo podía gestionar un número limitado de reglas y, a menudo, producía resultados poco fiables. A medida que los horarios de vuelo se volvieron más complejos, se hizo evidente que este enfoque manual ya no podía satisfacer las demandas operativas de Jettime.