Jettime, compañía danesa líder en vuelos chárter y aviones, tripulación, mantenimiento y seguros (ACMI), cuenta con casi dos décadas de experiencia ayudando a los viajeros a llegar a sus destinos de forma cómoda y a tiempo.
En un sector donde los márgenes de beneficio son escasos, la eficiencia operativa es crítica, especialmente para las aerolíneas más pequeñas como Jettime. Las imprecisiones en la planificación de la tripulación a largo plazo pueden afectar de manera significativa tanto a los costes como a la calidad del servicio. Y para las aerolíneas de terceros, los volúmenes fluctuantes de vuelos dificultan la previsión del personal.
Como recuerda Carsten Stenhøj Schiøtz, controlador comercial sénior de Jettime: "Somos famosos por nuestra tripulación de cabina y nuestros pilotos, amables y serviciales, pero nos costaba hacerles llegar al lugar adecuado en el momento oportuno de la manera más eficiente". A diferencia de las aerolíneas con centro de operaciones, las tripulaciones de Jettime pueden empezar en Finlandia, volar a Grecia y acabar en Suecia. Gestionar esta complejidad, cumpliendo al mismo tiempo con las leyes laborales y las normas de tráfico aéreo, requiere una coordinación precisa.
Durante años, el equipo de planificación de la tripulación se basó en una enorme hoja de cálculo de Excel, una que solo podía gestionar un número limitado de reglas y, a menudo, producía resultados poco fiables. A medida que los horarios de vuelo se volvieron más complejos, se hizo evidente que este enfoque manual ya no podía satisfacer las demandas operativas de Jettime.
Jettime se asoció con el IBM® Gold Business Partner CogniTech después de ver en acción la solución IBM Planning Analytics.
Theis Hartvig Poulsen, gestor de clientes de CogniTech, añade: "Muchos piensan que IBM Planning Analytics es solo una herramienta de elaboración de presupuestos, pero con un poco de creatividad puede resolver los retos de planificación más difíciles".
Tras una exitosa prueba de concepto, Jettime y CogniTech pasaron seis meses implementando la solución, integrándola con los sistemas de tripulación y datos y configurando reglas para optimizar la utilización de la tripulación.
Stenhøj Schiøtz reflexiona sobre la transformación: “No mucha gente creía que tendríamos éxito. No podríamos haberlo logrado sin la mentalidad abierta y la voluntad de aprender que vimos en CogniTech”.
La solución de planificación de la tripulación proporciona a Jettime una visión completa de su flota y vuelos, calculando las necesidades de la tripulación en función de la disponibilidad, la ubicación y el tipo de producción.
Con la puesta en marcha de IBM Planning Analytics completada, Jettime ha logrado una mayor precisión, transparencia y eficiencia en su proceso de previsión. Esto ha permitido a la empresa conseguir ahorros de seis cifras.
Stenhøj Schiøtz dice: “Acabamos de celebrar nuestra primera reunión de planificación de la tripulación para el próximo año, e IBM Planning Analytics ha funcionado a la perfección. Ya estamos viendo mucha más confianza en los números en comparación con nuestro modelo anterior, y con las reglas y la lógica integradas en la solución, debería volverse más precisa cuanto más la utilicemos”.
Jettime ha reducido el tiempo necesario para la previsión de asignación de tripulaciones de seis días a solo tres horas. Esto ha mejorado la eficiencia y ayuda a la aerolínea a planificar hasta cinco años en el futuro, respaldando los presupuestos financieros y de RR. HH.
Basándose en el éxito del modelo de planificación de la tripulación, Jettime está explorando otros casos de uso, como la planificación de la flota, la simulación de precios, el mantenimiento y la previsión.
Stenhøj Schiøtz concluye afirmando: "Ya hemos recibido interés de otras aerolíneas sobre cómo utilizar IBM Planning Analytics para crear una solución de planificación tan completa. Que sepamos, nadie ha creado antes una solución para aerolíneas como esta. Estoy orgulloso de aportar esta innovación a Jettime, con el apoyo de IBM y CogniTech".
Jettime A/S es una aerolínea danesa independiente y de propiedad privada creada en junio de 2020. La aerolínea transporta viajeros hacia y desde sus destinos en nombre de los principales operadores turísticos de la región nórdica, incluidos TUI, Bravo Tours, Apollo, Ving y Club La Santa, entre otros. La empresa también opera vuelos en nombre de otras aerolíneas como Air Greenland, SAS y Finnair. Con aproximadamente 540 empleados en las bases de Copenhague, Billund, Helsinki y Estocolmo, Jettime opera 14 aviones de pasajeros Boeing 737 NG. El propio departamento técnico de la empresa en el aeropuerto de Copenhague se encarga del mantenimiento de estas aeronaves.
Fundada en 2019, CogniTech es un IBM® Business Partner líder en Dinamarca, IBM Planning Analytics e IBM® Business Analytics Enterprise. Con un equipo de más de 25 empleados, CogniTech tiene como objetivo crear asociaciones a largo plazo y ayudar a sus clientes a tomar decisiones basadas en datos.
