Acerca de JBCC

IBM® Cloudability optimiza los costes y las operaciones en la nube
JBCC ha ayudado a más de 600 empresas clientes a migrar a la nube con su servicio EcoOne, ofreciendo un soporte completo que abarca desde la arquitectura de la nube hasta las operaciones y mucho más.
Sin embargo, después de migrar a la nube y comenzar a utilizar servicios en la nube, un número cada vez mayor de clientes comenzó a tener problemas con facturas por servicios en la nube más altas de lo esperado.
Esto se debió a varias razones, como la asignación de más recursos de los necesarios a servidores y aplicaciones, el aumento de los archivos de registro y de copia de seguridad, y la asignación temporal de recursos que quedaban incluso después de que finalizara el uso de la nube. Un factor preocupante era lo difícil que era comprender estas situaciones en el momento. La depreciación del tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense fue otro factor importante.
Para poner fin a estas preocupaciones de los clientes, JBCC ha estado proporcionando informes de evaluación del estado operativo para entornos de nube múltiple para ayudar a optimizar la utilización de nube.
Aunque los informes compatibles con entornos multinube se emitían a través de los servicios existentes de EcoOne, los informes de recomendaciones se emitían por separado para cada nube, y los resultados dependían de los criterios y la precisión de cada servicio en la nube. Para ello, también se planteó la necesidad de que un ingeniero especializado en SE verificara los cambios de configuración cuando estos se llevaran a cabo.
Para resolver estos problemas, JBCC aprovechó IBM Cloudability.
IBM Cloudability captura los datos de facturación de los principales proveedores de servicios en la nube, normaliza y estructura los datos y visualiza todos los costes en una única pantalla. Con este fin, incluso en el modelo de gasto variable de la nube pública, es posible comparar el estado de uso y el coste de cada división empresarial dentro de una empresa desde múltiples ángulos, analizarlos desde una perspectiva contable e identificar cualquier anomalía financiera.
IBM Cloudability incluye características de IBM® Turbonomic que proporcionan una toma de decisiones operativas automatizada y acciones que facilitan la optimización de los recursos en la nube con IA. Con estas capacidades, reduce la carga operativa al tiempo que garantiza continuamente la optimización del rendimiento y los costes, lo que permite inversiones en la nube más inteligentes.
Lo que JBCC pudo hacer con IBM Cloudability:
La combinación de la facturación flexible de pago por uso de IBM Cloudability con un ESA (Embedded Solution Agreement) ha hecho posible que las pequeñas y medianas empresas comiencen poco a poco con un sentido de coste y alcance que se adapte a su tamaño. La prestación de servicios gestionados también ha mejorado la escasez de personal de operaciones de TI a la que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas japonesas.
Además, se sabe que los recursos de GPU (unidad de procesamiento gráfico), que tienen una demanda cada vez mayor en todo el mundo, son valiosos y caros.
Optimizar los recursos y los costes relacionados con las instancias de GPU puede ser muy eficaz, ya que reduce el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
JBCC Corporation es una empresa de servicios de TI que maneja todo, desde el diseño del sistema hasta la infraestructura y las operaciones, centrada en los servicios en la nube. La empresa se centra en el desarrollo de sistemas de ultra alta velocidad. Combinados con servicios de seguridad e IA, resuelven los problemas del sistema de los clientes con capacidades y velocidad.
Cloudability ayuda a optimizar los recursos en la nube para mejorar el coste, el rendimiento y la calidad.
