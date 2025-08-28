Acerca de JBCC

JBCC ha ayudado a más de 600 empresas clientes a migrar a la nube con su servicio EcoOne, ofreciendo un soporte completo que abarca desde la arquitectura de la nube hasta las operaciones y mucho más.

Sin embargo, después de migrar a la nube y comenzar a utilizar servicios en la nube, un número cada vez mayor de clientes comenzó a tener problemas con facturas por servicios en la nube más altas de lo esperado.

Esto se debió a varias razones, como la asignación de más recursos de los necesarios a servidores y aplicaciones, el aumento de los archivos de registro y de copia de seguridad, y la asignación temporal de recursos que quedaban incluso después de que finalizara el uso de la nube. Un factor preocupante era lo difícil que era comprender estas situaciones en el momento. La depreciación del tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense fue otro factor importante.

Para poner fin a estas preocupaciones de los clientes, JBCC ha estado proporcionando informes de evaluación del estado operativo para entornos de nube múltiple para ayudar a optimizar la utilización de nube.

Aunque los informes compatibles con entornos multinube se emitían a través de los servicios existentes de EcoOne, los informes de recomendaciones se emitían por separado para cada nube, y los resultados dependían de los criterios y la precisión de cada servicio en la nube. Para ello, también se planteó la necesidad de que un ingeniero especializado en SE verificara los cambios de configuración cuando estos se llevaran a cabo.