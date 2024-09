Entre las muchas tareas que recaen en Cottrell y el equipo de operaciones de ITV está la de planificar la programación de cada día hasta el último fotograma (25 por segundo), incluidos los programas, los anuncios y los avisos. "El trabajo de nuestros equipos de operaciones es mantenernos en antena todo el tiempo. Programamos cada uno de los fotogramas, y todos ellos tienen que verse con fluidez en pantalla”, afirma Cottrell. Con el software IBM® Blueworks Live, Cottrell y su equipo trabajan a partir de un proceso común al que los usuarios pueden acceder fácilmente desde cualquier navegador. Ese proceso, como todos los que el equipo ha plasmado en el software Blueworks Live, está en constante cambio.

"Si el resultado es un conjunto ordenado de mapas de procesos, es porque algo no va bien. No queremos que las cosas sean estáticas, no queremos que sea ese archivo de diagramas metido un cajón. Queremos cambiar constantemente, innovar constantemente, mejorar constantemente", afirma Cottrell. "Tener una visión estática de un punto en el tiempo nos impediría cambiar y avanzar. Blueworks Live siempre es representativo de lo que está pasando y eso, para mí, es lo mejor de la herramienta".

Además del proceso de programación, ITV utiliza el software Blueworks Live para gestionar los procesos de emisión de contenidos, la conectividad de programas en directo, la gestión de la producción y la entrega a plataformas a la carta, la gestión de campañas promocionales y mucho más. Cada proceso tiene su propio conjunto de requisitos y tareas estrechamente conectadas, junto con planes sobre lo que hay que hacer si algo sale mal.

Cottrell considera que el proceso publicitario es especialmente interesante porque entran en juego muchas consideraciones diferentes. "Dentro de los procesos comerciales, hay todo tipo de bucles y validaciones porque existen una serie de normas empresariales. Hay mucha comprobación de procesos, porque algunas de estas cosas son tareas del sistema y validación primaria, mientras que otras giran en torno a asegurarse de que no se está enfrentando a un anunciante de la competencia o poniendo un anuncio de apuestas durante la emisión de un programa infantil".