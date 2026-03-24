IO River utiliza IBM® NS1 Connect para permitir una gestión del tráfico precisa y resiliente.
IO River permite a las organizaciones desbloquear todo el potencial de las arquitecturas multiedge mediante el enrutamiento inteligente del tráfico y la implementación de la computación en varios proveedores de edge. A medida que las estrategias multiedge se vuelven más complejas, las políticas de gestión del tráfico deben optimizar el rendimiento, el coste y la disponibilidad a escala.
Estas políticas, que son muy detalladas, deben aplicarse en última instancia en la capa DNS, donde incluso las más mínimas restricciones pueden afectar al tiempo de actividad y a la experiencia del usuario. IO River, que antes dependía de un único proveedor de DNS, se enfrentaba a limitaciones en cuanto a redundancia y flexibilidad. Dado que el DNS es una dependencia crítica, cualquier debilidad podría afectar directamente al enrutamiento del tráfico, la fiabilidad de la plataforma y la confianza del cliente.
IO River seleccionó IBM NS1 Connect por su flexibilidad, configurabilidad e integración de API. Otros proveedores requerían implementaciones más complicadas y carecían de la funcionalidad necesaria para soportar la lógica de enrutamiento de alta granularidad.
IO River integró IBM NS1 Connect Traffic Steering directamente en su plataforma, transformando el DNS de una capa de configuración estática en un motor de decisiones dinámico. Mediante las cadenas de filtros NS1, IO River traduce las complejas políticas definidas por el cliente en una lógica DNS precisa, incluido el enrutamiento basado en ASN. La integración mejoró la redundancia, redujo la dependencia de un único proveedor de DNS y permite que la plataforma escale a medida que se introducen nuevos proveedores edge y estrategias de enrutamiento.
Desde la implementación de IBM NS1 Connect, IO River ha experimentado un tiempo de actividad del 100 %. El impacto arquitectónico fue inmediato, reforzando la disponibilidad en toda su capa edge y mejorando la resiliencia general de la plataforma.
Con la compatibilidad con DNS de varios proveedores, IO River redujo el riesgo de dependencia y aumentó la confianza en la fiabilidad tanto para los equipos internos como para los clientes. El DNS ya no es un factor limitante, sino un facilitador de capacidades avanzadas de enrutamiento del tráfico, incluido el enrutamiento basado en ASN. La plataforma cuenta ahora con una base escalable para apoyar la optimización futura del rendimiento y las crecientes demandas de las arquitecturas multiedge.
IO River es la plataforma de soluciones multiedge que permite a las organizaciones crear, implementar y gestionar el direccionamiento del tráfico y la computación en el edge a través de múltiples proveedores de servicios edge, optimizando el rendimiento, los costes y la disponibilidad.
IBM NS1 Connect proporciona una dirección inteligente de DNS y tráfico basada en API que traduce políticas de enrutamiento complejas en decisiones precisas y de alto rendimiento. Con capacidades avanzadas como las cadenas de filtros y el enrutamiento basado en ASN, las organizaciones pueden mejorar la resiliencia, la disponibilidad y el control en entornos multinube y multiedge.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
IBM, el logo de IBM y NS1 CONNECT son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.