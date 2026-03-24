IO River permite a las organizaciones desbloquear todo el potencial de las arquitecturas multiedge mediante el enrutamiento inteligente del tráfico y la implementación de la computación en varios proveedores de edge. A medida que las estrategias multiedge se vuelven más complejas, las políticas de gestión del tráfico deben optimizar el rendimiento, el coste y la disponibilidad a escala.

Estas políticas, que son muy detalladas, deben aplicarse en última instancia en la capa DNS, donde incluso las más mínimas restricciones pueden afectar al tiempo de actividad y a la experiencia del usuario. IO River, que antes dependía de un único proveedor de DNS, se enfrentaba a limitaciones en cuanto a redundancia y flexibilidad. Dado que el DNS es una dependencia crítica, cualquier debilidad podría afectar directamente al enrutamiento del tráfico, la fiabilidad de la plataforma y la confianza del cliente.