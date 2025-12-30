IA a gran escala: Infosys construye para el futuro con IBM

Desbloquear la innovación de la IA en toda la empresa con Infosys Topaz y watsonx.governance, ayudando a garantizar la confianza, el cumplimiento y la velocidad a escala

Sentar las bases para un gobierno escalable y confiable de la IA

Infosys está comprometida con la creación de un ecosistema de IA que escale de forma responsable y ofrezca un valor medible. Con la IA convirtiéndose en un elemento central tanto de las operaciones empresariales como de las ofertas a los clientes, Infosys vio una oportunidad estratégica para reforzar el gobierno y elevar su agenda de innovación.

Para respaldar esta visión, Infosys buscaba unificar la colaboración interfuncional, agilizar la supervisión en un portfolio de casos de uso diverso y en expansión e integrar una gestión de riesgos más inteligente. A medida que se aceleraba la adopción, crecía la necesidad de procesos escalables que pudieran ofrecer visibilidad del cumplimiento en tiempo real, respaldar evaluaciones coherentes y simplificar la gestión del ciclo de vida de la IA en toda la empresa.
150 % mejora de la eficiencia operativa Cero tiempo de inactividad en las operaciones de gobernanza +2700 Casos de uso de IA gobernados a escala
Nuestra inversión en un marco de gobierno de la IA va más allá de gestionar el riesgo: se trata de moldear el futuro de la IA responsable a escala para las empresas. Con Infosys Topaz Responsible AI Suite y watsonx.governance, El gobierno de la IA es un facilitador estratégico que nos ayuda a extraer y maximizar ROI de nuestras iniciativas de IA.
Balakrishna D.R. Vicepresidente ejecutivo, jefe de servicios globales, IA y sectores verticales Infosys
Establecer un marco preparado para el futuro para una IA responsable

Para hacer realidad su visión de una IA responsable a escala, Infosys implementó un sistema de gestión de IA (AIMS), impulsado por Infosys Topaz y construido con el kit de herramientas IBM® watsonx.governance . Infosys fue una de las primeras empresas de servicios de TI en ser reconocida mundialmente por su alineación con la norma ISO 42001. El AIMS evalúa, aprueba y gestiona modelos de IA de acuerdo con la norma ISO 42001 para el desarrollo y uso ético de sistemas de IA, reuniendo flujos de trabajo automatizados, evaluaciones dinámicas de riesgos y supervisión centralizada en casos de uso de IA internos, de cara al cliente y de terceros. Se integra perfectamente con los sistemas internos de Infosys, lo que permite la segregación de casos de uso por grupo de partes interesadas e incorpora la gobernanza en una fase temprana del ciclo de vida del desarrollo mediante las aprobaciones de la AI Review Board (AIRB). La categorización de riesgos se automatiza en línea con la norma ISO 42001 y la Ley de IA de la UE, con cuestionarios de cumplimiento prerellenados que agilizan las evaluaciones.
Nuestra colaboración con Infosys es un claro ejemplo de cómo las organizaciones pueden desbloquear todo el potencial de la IA responsable. Al combinar la profunda experiencia en el sector de Infosys con las tecnologías líderes de IA y gobierno de IBM, hemos establecido un modelo que no solo respalda el cumplimiento, sino que también sienta las bases para una innovación escalable y confiable, lo que permite a Infosys ofrecer un valor aún mayor a sus clientes.
Gaurav Sharma Vicepresidente, IBM Service Partners IBM
Gobierno de la IA escalable, eficiente y que cumple con las normas

Con sus AIMS, impulsados por Infosys Topaz Responsible AI y watsonx.governance, Infosys ha redefinido cómo se gobierna la IA a escala, combinando automatización, agilidad y rigor normativo en un único marco para toda la empresa. El resultado es un modelo de gobierno de alto rendimiento que permite la innovación con confianza mientras responde a las demandas de un panorama de IA en rápida evolución.

Los principales resultados empresariales incluyen:

  • Gobierno a escala perfecto, con un número cada vez mayor de casos de uso de IA procesados en todas las funciones y geografías
  • Aumento del 150 % en la eficiencia operativa, acelerando la velocidad de los proyectos de IA sin comprometer la supervisión
  • Procesamiento directo para herramientas de IA de bajo riesgo y permitidas, lo que reduce la intervención manual y acelera el tiempo de obtención de valor.
  • Operaciones siempre activas y sin tiempo de inactividad, lo que ayuda a garantizar el cumplimiento ininterrumpido en toda la empresa
  • Alineación normativa de principio a fin, cumpliendo los requisitos de las normas ISO 42001, la Ley de IA de la UE y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) con rigor incorporado
  • Visibilidad y control en tiempo real, con paneles de control y alertas que supervisan de forma proactiva el comportamiento y el riesgo de los modelos de IA

Al institucionalizar sus AIMS, Infosys ha establecido un nuevo estándar empresarial para el gobierno de la IA, escalable, transparente y construido para el futuro de la IA responsable, para maximizar el ROI de sus iniciativas de IA. Con esta sólida base establecida, Infosys e IBM están llevando ahora este modelo de gobierno probado al mercado, ayudando a los clientes a implementar IA responsable a escala gracias a la experiencia en entrega de Infosys Topaz, y con el apoyo de watsonx.governance.
La IA responsable no es solo una prioridad, es un diferenciador estratégico. Infosys Topaz y watsonx.governance nos ayudan a convertir el gobierno en un motor de confianza, resiliencia y velocidad a medida que escalamos en miles de casos de uso de IA.
Balakrishna D.R. Vicepresidente ejecutivo, jefe de servicios globales, IA y sectores verticales Infosys
Nuestra asociación de comercialización con Infosys es una alianza estratégica diseñada para acelerar la adopción responsable de la IA a escala. Al unir nuestra amplia experiencia en el sector y nuestras capacidades diferenciadas, permitimos a los clientes transformarse con confianza con una IA de nivel empresarial, lo que impulsa la innovación, la resiliencia y los resultados empresariales mensurables.
Soumitra Limaye Director, líder mundial de ingeniería de ecosistemas, ingeniería de clientes IBM
Acerca de Infosys

Infosys es un líder mundial en servicios y consultoría digitales de próxima generación, que permite a clientes en 59 países navegar su transformación digital. Con más de cuatro décadas de experiencia en la gestión de los sistemas y el funcionamiento de empresas globales, Infosys guía de manera experta a los clientes a medida que navegan por su transformación digital impulsada por la nube y la IA. Con Infosys Topaz, una oferta centrada en la IA para acelerar el valor empresarial de las empresas globales que utilizan IA generativa, Infosys ayuda a amplificar el potencial de los seres humanos, las empresas y las comunidades para crear valor a partir de innovaciones sin precedentes, eficiencias generalizadas y ecosistemas conectados. Ofrece la ventaja de más de 12 000 activos de IA, más de 150 modelos de IA preentrenados, más de diez plataformas de IA dirigidas por especialistas en IA y estrategas de datos, y un enfoque "responsable por diseño" que no compromete la ética, la confianza, la privacidad, la seguridad y la cumplimiento normativo. Visite www.infosystopaz.com para obtener más información.

 Componentes de la solución IBM® watsonx.governance Kit de herramientas de IA responsable, parte de Infosys Topaz Infosys Topaz Infosys Topaz Responsible AI Suite
