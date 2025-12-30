Infosys está comprometida con la creación de un ecosistema de IA que escale de forma responsable y ofrezca un valor medible. Con la IA convirtiéndose en un elemento central tanto de las operaciones empresariales como de las ofertas a los clientes, Infosys vio una oportunidad estratégica para reforzar el gobierno y elevar su agenda de innovación.

Para respaldar esta visión, Infosys buscaba unificar la colaboración interfuncional, agilizar la supervisión en un portfolio de casos de uso diverso y en expansión e integrar una gestión de riesgos más inteligente. A medida que se aceleraba la adopción, crecía la necesidad de procesos escalables que pudieran ofrecer visibilidad del cumplimiento en tiempo real, respaldar evaluaciones coherentes y simplificar la gestión del ciclo de vida de la IA en toda la empresa.