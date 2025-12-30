Desbloquear la innovación de la IA en toda la empresa con Infosys Topaz y watsonx.governance, ayudando a garantizar la confianza, el cumplimiento y la velocidad a escala
Infosys está comprometida con la creación de un ecosistema de IA que escale de forma responsable y ofrezca un valor medible. Con la IA convirtiéndose en un elemento central tanto de las operaciones empresariales como de las ofertas a los clientes, Infosys vio una oportunidad estratégica para reforzar el gobierno y elevar su agenda de innovación.
Para respaldar esta visión, Infosys buscaba unificar la colaboración interfuncional, agilizar la supervisión en un portfolio de casos de uso diverso y en expansión e integrar una gestión de riesgos más inteligente. A medida que se aceleraba la adopción, crecía la necesidad de procesos escalables que pudieran ofrecer visibilidad del cumplimiento en tiempo real, respaldar evaluaciones coherentes y simplificar la gestión del ciclo de vida de la IA en toda la empresa.
Para hacer realidad su visión de una IA responsable a escala, Infosys implementó un sistema de gestión de IA (AIMS), impulsado por Infosys Topaz y construido con el kit de herramientas IBM® watsonx.governance . Infosys fue una de las primeras empresas de servicios de TI en ser reconocida mundialmente por su alineación con la norma ISO 42001. El AIMS evalúa, aprueba y gestiona modelos de IA de acuerdo con la norma ISO 42001 para el desarrollo y uso ético de sistemas de IA, reuniendo flujos de trabajo automatizados, evaluaciones dinámicas de riesgos y supervisión centralizada en casos de uso de IA internos, de cara al cliente y de terceros. Se integra perfectamente con los sistemas internos de Infosys, lo que permite la segregación de casos de uso por grupo de partes interesadas e incorpora la gobernanza en una fase temprana del ciclo de vida del desarrollo mediante las aprobaciones de la AI Review Board (AIRB). La categorización de riesgos se automatiza en línea con la norma ISO 42001 y la Ley de IA de la UE, con cuestionarios de cumplimiento prerellenados que agilizan las evaluaciones.
Con sus AIMS, impulsados por Infosys Topaz Responsible AI y watsonx.governance, Infosys ha redefinido cómo se gobierna la IA a escala, combinando automatización, agilidad y rigor normativo en un único marco para toda la empresa. El resultado es un modelo de gobierno de alto rendimiento que permite la innovación con confianza mientras responde a las demandas de un panorama de IA en rápida evolución.
Los principales resultados empresariales incluyen:
Al institucionalizar sus AIMS, Infosys ha establecido un nuevo estándar empresarial para el gobierno de la IA, escalable, transparente y construido para el futuro de la IA responsable, para maximizar el ROI de sus iniciativas de IA. Con esta sólida base establecida, Infosys e IBM están llevando ahora este modelo de gobierno probado al mercado, ayudando a los clientes a implementar IA responsable a escala gracias a la experiencia en entrega de Infosys Topaz, y con el apoyo de watsonx.governance.
Infosys es un líder mundial en servicios y consultoría digitales de próxima generación, que permite a clientes en 59 países navegar su transformación digital. Con más de cuatro décadas de experiencia en la gestión de los sistemas y el funcionamiento de empresas globales, Infosys guía de manera experta a los clientes a medida que navegan por su transformación digital impulsada por la nube y la IA. Con Infosys Topaz, una oferta centrada en la IA para acelerar el valor empresarial de las empresas globales que utilizan IA generativa, Infosys ayuda a amplificar el potencial de los seres humanos, las empresas y las comunidades para crear valor a partir de innovaciones sin precedentes, eficiencias generalizadas y ecosistemas conectados. Ofrece la ventaja de más de 12 000 activos de IA, más de 150 modelos de IA preentrenados, más de diez plataformas de IA dirigidas por especialistas en IA y estrategas de datos, y un enfoque "responsable por diseño" que no compromete la ética, la confianza, la privacidad, la seguridad y la cumplimiento normativo. Visite www.infosystopaz.com para obtener más información.
Descubra cómo Infosys Topaz e IBM watsonx.governance pueden ayudar a su organización a acelerar flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables, y aprende cómo primeros pasos con una demostración en vivo.
