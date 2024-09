Phyt'Eau, que ya se ha implantado en explotaciones agrícolas de Túnez y Francia, está teniendo un impacto notable.

"Tanto si cultivan almendras como aceitunas o naranjas", explica Lasram, "nuestros usuarios medios han reducido su consumo de agua en un 40%. Y utilizamos Phyt'Eau para un campo de golf aquí en Francia. Les dimos un ahorro del 30%".

Este menor uso del agua, a su vez, ayuda a reducir los costes generales del riego en un 25% y aumenta la productividad de los esfuerzos agrícolas, por término medio, en un 30%.

Más allá de este ahorro, iFarming también está satisfecha con el nivel de soporte continuo que ha recibido de IBM. "Miramos otras plataformas en la nube, pero no tienen el mismo soporte.Con IBM, no solo se obtiene la nube, sino también a las personas.Somos una empresa pequeña y, desde el momento en que nos registramos, nos dieron su opinión, preguntándonos: "¿Por qué lo hacéis así?" y "¿Por qué no probáis esto?". Fue de gran ayuda".

Para ayudar aún más a iFarming a madurar su oferta de Phyt'Eau y desarrollar habilidades cognitivas más avanzadas, IBM también proporcionó a la empresa acceso al programa IBM Scale Zone, un esfuerzo cooperativo impulsado por IBM que pone en contacto a startups con potenciales clientes a gran escala.

"Nos alegramos mucho de habernos asociado con IBM para ello", concluye Lasram. "Si lo hubiéramos hecho con otros, habría sido completamente diferente. Tendríamos que seguir sus recomendaciones en materia de arquitectura. Pero IBM es de código abierto.Podemos personalizarlo todo como queramos y seguir beneficiándonos de la seguridad y la escalabilidad de IBM".