Concert ha ayudado a llevar la postura de ciberseguridad de primer nivel de IBM a nuevas cotas de eficacia al descubrir oportunidades que los métodos tradicionales podrían pasar por alto. Concert no solo complementa el enfoque de seguridad histórico de la empresa, sino que lo eleva al proporcionar conocimientos basados en la explotabilidad para ayudar a reducir la fatiga por alertas y poner de relieve las vulnerabilidades. Esta capa adicional de inteligencia se basa en una base sólida para que los equipos puedan gestionar las amenazas de forma proactiva.

La solución ha tenido un impacto tangible. Concert analizó 874 aplicaciones en solo 24 horas y 1 identificó un 32 % más de vulnerabilidades de alta prioridad en comparación con los métodos tradicionales.2 Además, Concert detectó alrededor de 70 vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de menor gravedad que suponían un riesgo real, pero que podrían haber pasado desapercibidas si se hubieran evaluado únicamente según el Sistema Común de Puntuación de Vulnerabilidades (CVSS).3 Concert abordó la fatiga por alertas y simplificó el enfoque de seguridad, lo que dio como resultado una reducción del 67 % en las alertas de baja prioridad.4 Por último, la tecnología identificó un 15 % más de aplicaciones empresariales con un alto nivel de riesgo de vulnerabilidad que en evaluaciones anteriores.5

El éxito de la iniciativa "cliente cero" de IBM permite a la empresa ofrecer operaciones de ciberseguridad más sólidas, inteligentes y eficientes, lo que proporciona a los clientes productos y servicios más seguros. De cara al futuro, el CIO de IBM tiene previsto aprovechar las capacidades de integración de Concert para anticipar la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, lo que contribuirá a fomentar una expansión continua de la cultura de la seguridad desde el diseño en IBM. El objetivo es crear una empresa más inteligente, eficiente, predictiva y segura.