La evolución de los recursos humanos de IBM tuvo un impacto medible en toda la organización. La IA avanzada, la automatización inteligente y una plataforma unificada ayudaron a crear una experiencia de recursos humanos más eficiente y con mayor capacidad de respuesta. Con sistemas más ágiles y herramientas inteligentes, los equipos están mejor equipados para responder a la evolución de las necesidades empresariales y operar con mayor rapidez, claridad y flexibilidad.

Al incorporar la automatización impulsada por IA y diseñar para cambios intencionados de comportamiento, IBM creó un entorno de RR. HH. optimizado y fácil de usar.

La solución resultante posicionó a los recursos humanos de IBM para ofrecer valor empresarial a largo plazo a través de una plataforma globalmente coherente pero localmente adaptable. Las primeras victorias incluyeron una ejecución precisa de la nómina y la incorporación sin problemas de más de 4000 precontrataciones.

La escala de esta transformación fue inmensa. La migración de datos abarcó a 300 000 empleados y más de 11 años de historial de nóminas. IBM introdujo 141 automatizaciones para reducir el esfuerzo manual, minimizar los errores y acelerar procesos como la incorporación, los traslados de empleados y las solicitudes de vacaciones.

Pooja Kumar, directora de tecnología de RR. HH., IA y automatización de IBM, compartió sus conocimientos sobre la transformación y afirmó: "Diseñamos una de las transformaciones de RR. HH. más complejas de la historia de IBM: migramos más de 11 años de datos de nómina, implementamos 141 automatizaciones y ofreciendo un tiempo de actividad del sistema del 100 %. Lo que hace que esto sea poderoso no es solo la escala, sino cómo libera a RR. HH. para centrarse en las personas y la estrategia. Con la IA y la automatización en el núcleo, hemos construido una base que seguirá evolucionando con el personal de IBM en el futuro.

La transformación de RR.HH. de IBM, liderada por las organizaciones de RR. HH. y CIO e implementada en asociación con IBM Consulting y SAP, ha establecido un nuevo estándar para la gestión global del talento. La plataforma unificada ha modernizado los sistemas de recursos humanos y ha mejorado significativamente la productividad, la colaboración y la agilidad en toda la empresa.