IBM pone la IA generativa a trabajar para 300 000 empleados en 175 países
Como líder internacional en Tecnología y consultoría, IBM reconoció una oportunidad crítica para modernizar y escalar sus sistemas de RR. HH. para servir mejor a su personal global.
Con operaciones en 175 países, IBM necesitaba una solución de RR. HH. unificada y escalable que pudiera evolucionar con las demandas de su negocio y personal. El sistema de RR. HH. existente de IBM carecía de la integración, la escalabilidad y la flexibilidad necesarias para apoyar las necesidades cambiantes de la empresa y sus ambiciosos planes de futuro.
La visión era crear un ecosistema de RR. HH. de manera fluida integrado e impulsado por IA que pudiera ayudar a los equipos a tomar decisiones más rápidas e inteligentes al tiempo que ofrecía una experiencia de empleado más coherente.
Con más de 1000 interfaces, el sistema de RR. HH. existente creaba silos, ineficiencias y una importante sobrecarga de mantenimiento. Los flujos de trabajo críticos de RR. HH., como la incorporación, el beneficio de los empleados y la gestión del tiempo, estaban cada vez más fragmentados, y los empleados navegaban por múltiples sistemas para completar tareas rutinarias.
Con un personal de más de 300 000, IBM necesitaba una solución de RR. HH. que pudiera escalar tan rápido como la IA. Para hacer frente a este reto, las organizaciones de RR. HH. y CIO de IBM lideraron conjuntamente una iniciativa de transformación estratégica, con IBM® Consulting y SAP como socios de implementación. Guiados por la visión estratégica del vicepresidente senior y director de recursos humanos Nickle LaMoreaux, el objetivo era crear un ecosistema de recursos humanos de manera fluida integrado y con IA, adaptado a las necesidades empresariales de IBM.
La dirección de LaMoreaux situó la automatización inteligente, el empoderamiento de los empleados y la coherencia global en el centro de la transformación.
Como empresa conocida por sus avances en infraestructura de RR. HH. y socio de larga data, SAP ofreció a IBM la oportunidad de crear una plataforma mutuamente beneficiosa. La nueva solución de recursos humanos se desarrollaría para mejorar la automatización, optimizar los flujos de trabajo, mejorar las tasas de adopción y ofrecer una experiencia unificada a los equipos de todo el mundo.
Durante 2,5 años, las organizaciones de RR. HH. y CIO de IBM lideraron el diseño y gobierno de una plataforma de RR. HH. personalizada impulsada por IA. IBM Consulting y SAP implementaron la solución, con arquitectura y modelos de servicio diseñados específicamente en torno a las necesidades operativas de IBM.
Los equipos implementaron soluciones SAP SuccessFactors básicas, que forman parte del conjunto SAP Business Suite más amplio, entre las que se incluyen SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensation, Succession & Development, Onboarding, Performance & Goals y Time Tracking. Esta implementación no solo modernizó el ecosistema de RR. HH. de IBM, sino que también mostró las capacidades de IBM en toda la suite de SAP. Para impulsar la adopción, IBM introdujo HR Zone, una página de inicio centralizada basada en SAP Build Work Zone, para simplificar el acceso a las herramientas de RR. HH. a través de experiencias basadas en roles. Para ampliar aún más la funcionalidad, IBM integró cinco plataformas complementarias: DocuSign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now y OpenText Magellan.
La evolución de los recursos humanos de IBM tuvo un impacto medible en toda la organización. La IA avanzada, la automatización inteligente y una plataforma unificada ayudaron a crear una experiencia de recursos humanos más eficiente y con mayor capacidad de respuesta. Con sistemas más ágiles y herramientas inteligentes, los equipos están mejor equipados para responder a la evolución de las necesidades empresariales y operar con mayor rapidez, claridad y flexibilidad.
Al incorporar la automatización impulsada por IA y diseñar para cambios intencionados de comportamiento, IBM creó un entorno de RR. HH. optimizado y fácil de usar.
La solución resultante posicionó a los recursos humanos de IBM para ofrecer valor empresarial a largo plazo a través de una plataforma globalmente coherente pero localmente adaptable. Las primeras victorias incluyeron una ejecución precisa de la nómina y la incorporación sin problemas de más de 4000 precontrataciones.
La escala de esta transformación fue inmensa. La migración de datos abarcó a 300 000 empleados y más de 11 años de historial de nóminas. IBM introdujo 141 automatizaciones para reducir el esfuerzo manual, minimizar los errores y acelerar procesos como la incorporación, los traslados de empleados y las solicitudes de vacaciones.
Pooja Kumar, directora de tecnología de RR. HH., IA y automatización de IBM, compartió sus conocimientos sobre la transformación y afirmó: "Diseñamos una de las transformaciones de RR. HH. más complejas de la historia de IBM: migramos más de 11 años de datos de nómina, implementamos 141 automatizaciones y ofreciendo un tiempo de actividad del sistema del 100 %. Lo que hace que esto sea poderoso no es solo la escala, sino cómo libera a RR. HH. para centrarse en las personas y la estrategia. Con la IA y la automatización en el núcleo, hemos construido una base que seguirá evolucionando con el personal de IBM en el futuro.
La transformación de RR.HH. de IBM, liderada por las organizaciones de RR. HH. y CIO e implementada en asociación con IBM Consulting y SAP, ha establecido un nuevo estándar para la gestión global del talento. La plataforma unificada ha modernizado los sistemas de recursos humanos y ha mejorado significativamente la productividad, la colaboración y la agilidad en toda la empresa.
IBM, con sede en Armonk, Nueva York, es una empresa tecnológica multinacional con una rica historia que se remonta a 1911. La compañía atiende a diversos clientes en todo el mundo, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios en áreas como el cloud computing, la IA, la computación cuántica y la consultoría. IBM es reconocida por su innovación y ha sido un actor importante en la configuración de los sectores tecnológicos.
Vea cómo IBM rediseñó los RR. HH. para un personal global de más de 300 000 empleados
