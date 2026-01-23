IBM se enfrentó a obstáculos similares a los de muchos de sus clientes. Los analistas de toda la empresa estaban ocupados en tareas repetitivas en lugar de ofrecer conocimiento.

En RR. HH., los empleados pasaban horas buscando políticas sobre viajes y beneficios en más de 175 países, mientras que los gerentes podían dedicar entre 15 y 20 minutos a cada una de las miles de transferencias anuales de empleados. El departamento de compras dependía de más de 40 sistemas diferentes, lo que significaba que los equipos tenían que navegar por docenas de repositorios desconectados para responder a las preguntas de los proveedores. En TI, los servicios de asistencia se vieron desbordados con tickets rutinarios, como el restablecimiento de contraseñas.

En la cadena de suministro, con más de 10 millones de envíos, 350 000 SKU y más de 200 proveedores directos de piezas de producción que atendían la demanda de más de 170 países, IBM se enfrentó a una volatilidad creciente, frecuentes interrupciones y datos altamente fragmentados. El resultado era una toma de decisiones lenta y manual y una visibilidad limitada de extremo a extremo, lo que llevó a oportunidades perdidas de optimizar inventarios, reducir costes y mejorar el rendimiento logístico. Los equipos también tuvieron dificultades con el acceso tardío a información precisa y actualizada en la cadena de suministro, las ventas y los sistemas financieros, lo que resultó en ineficiencias, mala coordinación entre las partes interesadas y una incapacidad para identificar y mitigar riesgos rápidamente.

En Ventas, los vendedores digitales dedicaban un número significativo de horas al año a cambiar entre cinco aplicaciones diferentes para respaldar los esfuerzos de captación de clientes potenciales. Los vendedores se vieron abrumados por la complejidad de navegar por múltiples sistemas aislados (desde plataformas de contenido de ventas y documentación de productos hasta herramientas de comunicación) para recuperar contenido relevante, elaborar mensajes de prospección y responder a las consultas de los clientes. Esta experiencia fragmentada reducía la productividad de los vendedores, ralentizaba el progreso de las ofertas y afectaba a la calidad de la interacción de los clientes

El departamento fiscal de IBM dedicaba mucho tiempo a añadir y armonizar manualmente grandes volúmenes de datos granulares procedentes de múltiples sistemas fuente para preparar las miles de declaraciones fiscales que la empresa presenta cada mes, cada una de ellas ajustada a las normativas específicas de las distintas jurisdicciones.

En general, había menos tiempo para el trabajo estratégico, ya que los empleados estaban saturados con tareas tediosas.

El objetivo de IBM no era solo transformarse. Se trataba de crear un plan para la productividad a nivel empresarial utilizando IA, nube híbrida y automatización, junto con tecnologías de partners estratégicos y nuestra experiencia en consultoría.