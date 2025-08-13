IBM migra a SevOne, reduciendo el gasto en terceros en millones y mejorando la observabilidad de la red.
La organización del director de sistemas de información (CIO) lidera la estrategia de TI interna de IBM, proporcionando, asegurando, modernizando y dando soporte a soluciones de TI para empleados, clientes y socios de IBM. Con operaciones en más de 170 países, IBM cuenta con una amplia infraestructura de red que incluye miles de dispositivos, lo que presenta importantes retos en la observabilidad de la red.
IBM se enfrentó a varios problemas críticos en la monitorización de su red actual. Su escala global de operaciones requería un sistema sólido de observabilidad de la red para gestionar las operaciones en varias regiones. Sin embargo, el uso de herramientas de monitorización de red de terceros aumentó los costes y la complejidad operativa. Además, la Organización del director de sistemas de información necesitaba una solución unificada para mejorar la observabilidad y reemplazar los sistemas heredados.
La decisión de la organización de adoptar la solución SevOne de IBM se debió a la necesidad de modernizar la observabilidad de su red y reducir la dependencia de herramientas de terceros. El proceso de migración fue extenso y requirió una planificación minuciosa y la colaboración con el equipo de SevOne. La implementación fue relativamente sencilla gracias al entorno virtualizado de IBM, pero la migración de un amplio inventario de dispositivos en varias regiones planteó retos importantes.
SevOne proporcionó una solución integral, ofreciendo una amplia gama de métricas de monitorización y capacidades de análisis predictivo. Esta solución permitió a IBM consolidar múltiples herramientas de monitorización heredadas en una sola plataforma, simplificando las operaciones y mejorando la eficiencia. La estrecha colaboración entre la organización del CIO de IBM y el equipo de desarrollo de SevOne facilitó la mejora continua y la adaptación de la solución a las necesidades cambiantes de IBM.
Sean Davies, arquitecto principal de herramientas y automatización de la red empresarial global, CIO de IBM, destacó la importancia de la transformación. "SevOne nos proporcionó un 'almacén' de métricas e indicadores, que superó con creces a nuestras herramientas anteriores. La capacidad de monitorizar y predecir de manera proactiva el rendimiento de la red ha cambiado las reglas del juego para nosotros".
La adopción de SevOne ha llevado a mejoras significativas en la observabilidad y la gestión de la red. Al consolidar varios sistemas heredados en una única plataforma integrada, IBM logró un ahorro sustancial de costes, eliminando los gastos asociados con las herramientas de monitorización de red de terceros. Las capacidades predictivas mejoradas de SevOne permitieron a IBM abordar proactivamente los problemas de red, mejorando el rendimiento general y la utilización de la red.
Las operaciones optimizadas dieron como resultado una mayor productividad, ya que la vista unificada de la red proporcionada por SevOne simplificó la gestión de 20 328 dispositivos en varias regiones. La cobertura y el análisis de datos integrales permitieron la toma de decisiones informadas, lo que impulsó una mayor innovación y mejoras en el rendimiento de la red. La adopción de SevOne por parte de los usuarios, en particular las capacidades del panel de control de conocimiento de datos, ha sido notable, lo que ha contribuido al éxito general de la transformación.
Shobhit Rastogi, responsable de herramientas y análisis de la infraestructura y red de nube híbrida de CIO de IBM, destacó el impacto de estos resultados, "La capacidad de monitorizar y predecir de forma proactiva el rendimiento de la red no solo ha mejorado nuestra eficiencia, sino que también ha posicionado a SevOne como un catalizador para una mayor innovación dentro de IBM".
La organización del director de sistemas de información (CIO) dirige la estrategia de TI interna y es responsable de ofrecer, proteger, modernizar y respaldar las soluciones de TI que los empleados, los clientes y los socios de IBM utilizan para realizar su trabajo todos los días. La estrategia de la organización CIO incluye la creación de una plataforma de TI adaptable que facilite el acceso a la TI en toda la empresa, acelerando la resolución de problemas y sirviendo como motor de innovación para IBM, todo lo cual cataliza el crecimiento del negocio.
