La decisión de la organización de adoptar la solución SevOne de IBM se debió a la necesidad de modernizar la observabilidad de su red y reducir la dependencia de herramientas de terceros. El proceso de migración fue extenso y requirió una planificación minuciosa y la colaboración con el equipo de SevOne. La implementación fue relativamente sencilla gracias al entorno virtualizado de IBM, pero la migración de un amplio inventario de dispositivos en varias regiones planteó retos importantes.

SevOne proporcionó una solución integral, ofreciendo una amplia gama de métricas de monitorización y capacidades de análisis predictivo. Esta solución permitió a IBM consolidar múltiples herramientas de monitorización heredadas en una sola plataforma, simplificando las operaciones y mejorando la eficiencia. La estrecha colaboración entre la organización del CIO de IBM y el equipo de desarrollo de SevOne facilitó la mejora continua y la adaptación de la solución a las necesidades cambiantes de IBM.

Sean Davies, arquitecto principal de herramientas y automatización de la red empresarial global, CIO de IBM, destacó la importancia de la transformación. "SevOne nos proporcionó un 'almacén' de métricas e indicadores, que superó con creces a nuestras herramientas anteriores. La capacidad de monitorizar y predecir de manera proactiva el rendimiento de la red ha cambiado las reglas del juego para nosotros".