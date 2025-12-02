A medida que las empresas se expanden en los mercados internacionales, pasan de simplemente exportar productos a crear cadenas de valor globales de principio a fin. Para lograr esta visión, están evolucionando para abarcar I+D, diseño, producción, ventas y servicio. A medida que implementan nuevos procesos, las organizaciones se centran en cuatro prioridades estratégicas:

Adaptarse a los mercados locales: desarrollo de conocimientos más profundos de las culturas regionales y los comportamientos de los clientes para crear ofertas que resuenan y construyan una fuerte presencia de marca local

Crear cadenas de suministro eficientes: establecimiento de modelos logísticos sostenibles, ágiles y rentables que puedan escalar a través de fronteras y garantizar la resiliencia

Ofrecer un compromiso con el cliente fluido: ofrecer soporte multilingüe 24x7 y experiencias coherentes para reforzar la confianza y la lealtad en todo el mundo

Creación de bases tecnológicas unificadas: implementación de arquitecturas de TI flexibles que integren operaciones globales, agilicen procesos y permitan un crecimiento lo digital primero.

Al alinearse en torno a estas prioridades, las empresas están preparando el terreno para el éxito internacional a largo plazo con mayor agilidad, orientación al cliente y excelencia operativa.