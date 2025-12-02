Las empresas aceleran la expansión internacional a través de soluciones IBM y AWS para fortalecer la localización, las cadenas de suministro y el compromiso con el cliente
A medida que las empresas se expanden en los mercados internacionales, pasan de simplemente exportar productos a crear cadenas de valor globales de principio a fin. Para lograr esta visión, están evolucionando para abarcar I+D, diseño, producción, ventas y servicio. A medida que implementan nuevos procesos, las organizaciones se centran en cuatro prioridades estratégicas:
Al alinearse en torno a estas prioridades, las empresas están preparando el terreno para el éxito internacional a largo plazo con mayor agilidad, orientación al cliente y excelencia operativa.
Para acelerar la expansión global, las empresas están adoptando una estrategia "3 más 1", con la IA y la arquitectura en la nube como núcleo. Este enfoque dota a las organizaciones de la capacidad de establecer conexiones de mercado más profundas, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, mejorar el compromiso con el cliente y operar sobre plataformas de tecnología unificadas. Al incorporar los siguientes principios en sus cadenas de valor, las empresas se posicionan para "salir, mantenerse firmes y llegar lejos" en los mercados internacionales.
La adopción de esta Estrategia lo digital primero "3 más 1" ya está dando resultados significativos a empresas de múltiples sectores:
Juntos, estos resultados demuestran cómo las empresas pueden escalar rápidamente, operar de manera fluida en todas las regiones y ofrecer experiencias del cliente excepcionales en todo el mundo. Con IBM y AWS como socios estratégicos, las organizaciones están acelerando el crecimiento, la resiliencia y la competitividad a largo plazo en los mercados globales.
Amazon Web Services (AWS) China es la división de AWS en China continental. Líder mundial en cloud computing, atiende a una amplia base de clientes, incluyendo empresas, startups, instituciones educativas, gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro. AWS comenzó a operar en China en 2013, proporcionando servicios en la nube a través de dos regiones que cumplen totalmente con la normativa: Pekín, operada por Sinnet, y Ningxia, operada por Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Amplian su infraestructura para incluir un laboratorio de IA en Shanghái, China, y laboratorios de IoT en Shenzhen, China y Taipéi, Taiwán. Al ofrecer las mismas API, kits de desarrollo de software (SDK) y estándares de seguridad que sus regiones globales, AWS China garantiza una experiencia en la nube coherente y adaptada a las normativas locales.
