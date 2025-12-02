IBM y AWS permiten el crecimiento global con IA y la nube

Las empresas aceleran la expansión internacional a través de soluciones IBM y AWS para fortalecer la localización, las cadenas de suministro y el compromiso con el cliente

Vista de una pizarra blanca, donde dos personas contribuyen a una sesión de Design Thinking con notas adhesivas e ideas escritas a mano.
Las empresas buscan una presencia global más fuerte

A medida que las empresas se expanden en los mercados internacionales, pasan de simplemente exportar productos a crear cadenas de valor globales de principio a fin. Para lograr esta visión, están evolucionando para abarcar I+D, diseño, producción, ventas y servicio. A medida que implementan nuevos procesos, las organizaciones se centran en cuatro prioridades estratégicas:

  • Adaptarse a los mercados locales: desarrollo de conocimientos más profundos de las culturas regionales y los comportamientos de los clientes para crear ofertas que resuenan y construyan una fuerte presencia de marca local
  • Crear cadenas de suministro eficientes: establecimiento de modelos logísticos sostenibles, ágiles y rentables que puedan escalar a través de fronteras y garantizar la resiliencia
  • Ofrecer un compromiso con el cliente fluido: ofrecer soporte multilingüe 24x7 y experiencias coherentes para reforzar la confianza y la lealtad en todo el mundo
  • Creación de bases tecnológicas unificadas: implementación de arquitecturas de TI flexibles que integren operaciones globales, agilicen procesos y permitan un crecimiento lo digital primero.

Al alinearse en torno a estas prioridades, las empresas están preparando el terreno para el éxito internacional a largo plazo con mayor agilidad, orientación al cliente y excelencia operativa.
50 % tiempo de respuesta de transacción más rápido 60 % mayor eficiencia en la consultoría transfronteriza
Las estrategias que priorizan lo digital primero impulsan la localización a escala global

Para acelerar la expansión global, las empresas están adoptando una estrategia "3 más 1", con la IA y la arquitectura en la nube como núcleo. Este enfoque dota a las organizaciones de la capacidad de establecer conexiones de mercado más profundas, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, mejorar el compromiso con el cliente y operar sobre plataformas de tecnología unificadas. Al incorporar los siguientes principios en sus cadenas de valor, las empresas se posicionan para "salir, mantenerse firmes y llegar lejos" en los mercados internacionales.

  1. Localización de marketing: creación de una presencia de marca auténtica y adaptación del contenido a las culturas regionales y las necesidades de los clientes.
  2. Localización de la cadena de suministro: optimización de la logística, el almacenamiento y la gestión de inventarios para ofrecer eficiencia y agilidad a través de las fronteras
  3. Localización del servicio posventa: creación de capacidades de compromiso con el cliente coherentes y multilingües 24x7, impulsadas por plataformas digitales
  4. Arquitectura de TI global unificada ("+1"): integración de operaciones globales con ejecución local a través de fundaciones tecnológicas flexibles y escalables
Las empresas desbloquean un impacto global medible

La adopción de esta Estrategia lo digital primero "3 más 1" ya está dando resultados significativos a empresas de múltiples sectores:

  • Una empresa de vehículos de nueva energía redujo los tiempos de respuesta del servicio de dos semanas a un solo día mediante la aplicación de un análisis del feedback de los clientes basado en inteligencia artificial.
  • Una empresa química global implementó una torre de control de cadena de suministro con IA, reduciendo la confirmación de riesgos de 3 días a 1 hora y el tiempo de resolución de 1 día a solo 10 minutos.
  • Una empresa de tecnología logística mejoró la gestión de la cadena de suministro en el extranjero con la nube de AWS, acelerando la implementación de aplicaciones y mejorando diez veces las tasas de inspección de calidad y muestreo.
  • Un banco multinacional aumentó la eficiencia de la consultoría transfronteriza en un 60 % con las capacidades multilingües de IBM watsonx.
  • Un proveedor de centros de contacto en China redujo el tiempo de creación de conocimientos en un 70 % utilizando la IA generativa de AWS, lo que permitió una respuesta de servicio global más rápida.
  • Un grupo comercial internacional modernizó su sistema de marketing en el extranjero en la nube de AWS con el enfoque de diseño híbrido de IBM, reduciendo el tiempo de respuesta de las transacciones en un 50 %.

Juntos, estos resultados demuestran cómo las empresas pueden escalar rápidamente, operar de manera fluida en todas las regiones y ofrecer experiencias del cliente excepcionales en todo el mundo. Con IBM y AWS como socios estratégicos, las organizaciones están acelerando el crecimiento, la resiliencia y la competitividad a largo plazo en los mercados globales.
Acerca de Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) China es la división de AWS en China continental. Líder mundial en cloud computing, atiende a una amplia base de clientes, incluyendo empresas, startups, instituciones educativas, gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro. AWS comenzó a operar en China en 2013, proporcionando servicios en la nube a través de dos regiones que cumplen totalmente con la normativa: Pekín, operada por Sinnet, y Ningxia, operada por Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Amplian su infraestructura para incluir un laboratorio de IA en Shanghái, China, y laboratorios de IoT en Shenzhen, China y Taipéi, Taiwán. Al ofrecer las mismas API, kits de desarrollo de software (SDK) y estándares de seguridad que sus regiones globales, AWS China garantiza una experiencia en la nube coherente y adaptada a las normativas locales.

