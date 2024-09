Durante más de 20 años, Hoffmann Neopac ha confiado en SAP ERP, ejecutándose en servidores de IBM Power Systems en su propio centro de datos local. Anteriormente, la empresa utilizaba los siguientes módulos de SAP ERP para dar soporte a las operaciones: Contabilidad Financiera, Controlling, Control y Análisis de Rentabilidad, Planificación de la Producción, Gestión de la Cadena de Suministro, Gestión de Materiales, Gestión de la Calidad, Integración e Inteligencia Inteligente de la Fabricación, Gestión de Almacenes Extendidos, Ventas y Distribución, Servicios de Comercio Global, Gestión del Capital Humano, Gestor de Rendimiento de Aplicaciones y Gestor de Soluciones SAP. El equipo reconoció que estas aplicaciones no ofrecían el análisis en tiempo real y la información operativa necesaria para optimizar el negocio.

Para aprovechar la analítica en tiempo real, la empresa decidió pasar a la suite SAP S/4HANA en memoria de última generación y, tras un extenso proceso de evaluación, optó por una implementación totalmente nueva.

Frank Werdermann recuerda: "Utilizamos más de 150 preguntas y criterios para la evaluación de la solución ERP. Consideramos soluciones de varios proveedores de software, pero pronto nos dimos cuenta de que SAP S/4HANA ofrecía el paquete más completo. Nos habíamos basado tanto en nuestro entorno SAP ERP a lo largo de las décadas que una implementación totalmente nueva nos ofrecía la forma más rápida y sencilla de avanzar".

Durante el período de evaluación, Hoffmann Neopac también tomó la decisión de externalizar el alojamiento de su nuevo entorno SAP a IBM Gold Business Partner WAGNER AG.

"Somos una empresa de envasado, no de TI, y ya no tenía sentido dedicar tanto tiempo y esfuerzo a gestionar nuestro entorno SAP", afirma Frank Werdermann. "Se necesitan al menos dos personas con los conocimientos y habilidades adecuados para gestionar una solución local, lo que no tiene sentido para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Para liberar a nuestro equipo informático y que pudiera dedicar más recursos a la actividad principal, decidimos ceder el alojamiento y la gestión diaria de la infraestructura a los expertos que no hacen otra cosa, tanto para nosotros como para otros clientes, y beneficiarnos de su experiencia en distintos entornos y empresas".