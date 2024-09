Para superar estos desafíos, la empresa implementó IBM App Connect, una solución de integración de aplicaciones empresariales, en su recientemente construida base de producción de Hefei.

Implementar IBM App Connect permitió a la empresa crear una plataforma de integración que pudiera conectar rápidamente todas las aplicaciones y datos en sus sistemas empresariales. Permitió a Highbroad establecer conexiones entre todas las aplicaciones y datos de sus sistemas, incluidos los de gestión de recursos empresariales (ERP), sistema de ejecución de fabricación (MES), automatización de oficinas (OA), sistema de gestión de almacenes (WMS), recursos humanos, Product Lifecycle Management (PLM), gestión de relaciones con proveedores (SRM) y sistemas aduaneros.

A través del proyecto, la empresa pretendía lograr una conectividad perfecta, advertencias rápidas y una visualización y trazabilidad integrales de los procesos en varios sistemas y funciones empresariales. Hasta ahora, conectar estos sistemas empresariales era todo un reto. Algunas interfaces de sistema heredadas no se ajustaban a los protocolos de comunicación populares actuales, mientras que otras interfaces estaban duplicadas o no eran reconocibles debido a la pérdida o ilegibilidad de sus códigos históricos. Sin estándares y especificaciones de interfaz unificados, obtener acceso a nuevos sistemas en línea había sido todo un desafío. Además, sin una integración e interconexión unificadas, Highbroad no podía generar registros relacionados con los procesos de intercambio de información dentro de la empresa.

Highbroad recibió el apoyo de IBM y de su socio comercial Zhongke SOA. El equipo de éxito del cliente de IBM utilizó su tecnología y experiencia de vanguardia para ayudar a Zhongke SOA con el diseño de arquitectura y la asignación de recursos. El socio comercial de IBM tomó la iniciativa en el desarrollo de la interfaz y la implementación general, mientras que IBM asumió la responsabilidad de implementar la solución tanto en entornos de prueba como de producción.