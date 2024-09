Gracias a su colaboración con MaxLogic, HFL ha mejorado sustancialmente la calidad de la información disponible para sus equipos y clientes, lo que ayuda a impulsar una mejor toma de decisiones.



Roberts confirma: “Nuestra comprensión de nuestros datos y la forma en que los gestionamos no era ideal cuando presentamos Maximo por primera vez. Originalmente, teníamos 200.000 órdenes de trabajo abiertas en Máximo; con la ayuda de MaxLogic, lo hemos reducido a menos de 20.000 registros en directo. Han empoderado a nuestro equipo para comprender exactamente qué datos estamos capturando y conservando, así como para crear mejores reglas de limpieza en torno a ellos".

Y añade: "Estos datos serán clave para comprender mejor nuestro desempeño, no solo desde el punto de vista operativo, sino también financiero. En la actualidad, conocemos nuestro margen global, nuestra línea superior y nuestra línea inferior; lo que Maximo añadirá a esto es una visión muy detallada de la rentabilidad a nivel de centro. Con eso, podemos comprender los costos a nivel del sitio y tomar medidas más específicas para controlar los costos en el trabajo, lo que genera ahorros muy importantes para nosotros y nuestros clientes finales”.

Esta sólida base de datos e información, junto con procesos altamente optimizados en torno a la gestión de órdenes de trabajo y contratos, permitirá a HFL gestionar un negocio más ágil y alcista.

"Estamos muy cerca de hacer todo dentro de Maximo", dice Roberts. "Esto no solo simplifica las cosas para nuestros equipos, sino que les ayuda a reaccionar más rápido cuando los planes cambian. Por ejemplo, un ingeniero planea visitar un sitio de cliente, pero recibe una llamada de urgencia de última hora para ir a otro sitio, por lo que no está disponible para el trabajo original. Con Maximo, podemos mantenernos al día con estos cambios a medida que se producen, de modo que no nos quedemos atrapados con un pie atrás y podemos organizar nuestros recursos para minimizar las interrupciones en nuestro trabajo.

"Del mismo modo, ahora que los ingenieros gestionan las órdenes de trabajo en tiempo real en Maximo, podemos cerrar las órdenes de trabajo más rápidamente y comunicárselo a los clientes con mayor rapidez. Cuanto más rápido podamos hacer los trabajos, mejor, y nuestros clientes estarán mucho más contentos por ello".

De cara al futuro, Maximo proporcionará un trampolín para mejoras e innovaciones aún mayores en HFL. Al continuar su colaboración con MaxLogic, la empresa tiene previsto introducir nuevas funciones de monitorización inteligente de activos y mantenimiento predictivo para aumentar el tiempo de actividad de los activos y la productividad de los trabajadores.

Roberts concluye: "Una de las cosas más valiosas que hemos obtenido al trabajar con MaxLogic es entender exactamente de qué es capaz Maximo. Ahora que sabemos las posibilidades, estamos dispuestos a utilizar aún más capacidades de la solución. Nos ayudará a gestionar mejor nuestro negocio y a ofrecer aún mejores niveles de servicio a nuestros clientes".