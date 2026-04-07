La gran migración

Con sede en St. Gallen, Suiza, Helvetia Insurance Group es un actor clave en el mercado asegurador europeo. Atienden a empresas y clientes privados en cinco países europeos, adaptando soluciones de seguros innovadoras a las necesidades de los clientes.

Hace unos años, su equipo de habilitación para la nube inició una migración completa de los centros de datos on-premises a la nube pública. El objetivo ambicioso: mover 200 aplicaciones a Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure en el plazo de un año. Este proceso requería un enfoque racionalizado y automatizado para el aprovisionamiento de infraestructuras y la migración de aplicaciones.