La gran migración

Cómo usar IBM para automatizar la infraestructura redujo los tiempos de aprovisionamiento de Helvetia y empoderó a los equipos
Con sede en St. Gallen, Suiza, Helvetia Insurance Group es un actor clave en el mercado asegurador europeo. Atienden a empresas y clientes privados en cinco países europeos, adaptando soluciones de seguros innovadoras a las necesidades de los clientes.
Hace unos años, su equipo de habilitación para la nube inició una migración completa de los centros de datos on-premises a la nube pública. El objetivo ambicioso: mover 200 aplicaciones a Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure en el plazo de un año. Este proceso requería un enfoque racionalizado y automatizado para el aprovisionamiento de infraestructuras y la migración de aplicaciones.
Con IBM® Terraform, el equipo de habilitación para la nube de Helvetia creó zonas de aterrizaje, cuentas en la nube completamente configuradas con conectividad y políticas, para sus equipos de productos internos. Luego colaboraron con un partner para construir módulos para máquinas virtuales reforzadas y otros recursos críticos, permitiéndoles seguir un enfoque de levantar y desplazar que aceleró la migración sin sacrificar la seguridad ni el gobierno.
Antes de su colaboración con HashiCorp, cuando un equipo de producto necesitaba una cuenta, el proceso tardaba varios días en entregarla. Ahora, simplemente rellenan un formulario y Terraform les proporciona una zona de aterrizaje en cuestión de minutos. Inicialmente, Terraform se utilizaba exclusivamente dentro del equipo de habilitación de la nube. Con el tiempo, su adopción se extendió a otros equipos dentro de Helvetia y sus filiales europeas.
En solo un año, Helvetia migró con éxito 200 aplicaciones a la nube, mientras que los tiempos de aprovisionamiento de cuentas se redujeron de días a minutos. Al codificar la infraestructura, la empresa reforzó el cumplimiento y la auditabilidad, al mismo tiempo que estandarizaba en AWS y Microsoft Azure.
Los desarrolladores de Helvetia ahora disfrutan de una experiencia simplificada y de autoservicio, solicitando recursos con facilidad y trabajando sin demoras. Helvetia planea continuar su colaboración con HashiCorp mientras afrontan nuevos retos de modernización.
Fundado en 1858 y con sede en San Galo, Suiza, Helvetia Insurance Group es un actor importante en el mercado asegurador europeo. Atienden a empresas y clientes privados en cinco países europeos, adaptando soluciones de seguros innovadoras a las necesidades de los clientes.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.