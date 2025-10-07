La asociación HEINEKEN-IBM se remonta a 2013 y ha evolucionado de manera importante, incluso abordando mejoras fundamentales para maximizar la eficiencia. Las empresas colaboraron para adoptar una forma de trabajo ágil de DevOps en la organización Digital & Technology de HEINEKEN, lo que incluyó la creación de un marco de servicios y entrega "Polaris" preparado para el futuro.

Como parte del programa Digital Backbone, las dos empresas también colaboraron para encabezar un panorama de TI modular basado en cloud híbrido. Juntos, establecieron un núcleo SAP S/4HANA global, ágil y limpio, en la nube de Microsoft Azure. También lo integraron con las mejores plataformas empresariales y un data lake centralizado para mejorar aún más las capacidades de analytics avanzado y conocimiento basado en datos. Desarrollaron conjuntamente una serie de automatizaciones utilizando Terraform y Red Hat Ansible para acelerar procesos clave que incluyen la preconfiguración del sistema operativo, el aprovisionamiento de hardware y máquinas virtuales, el fortalecimiento de la seguridad, la preconfiguración de SAP, la instalación y restauración de SAP S/4HANA.

HEINEKEN trabajó con IBM® Consulting y otros socios de tecnología para construir y ofrecer una nueva columna vertebral digital, que se puso en marcha en tres operaciones en Ruanda, Egipto y Serbia en 2024 después de un piloto exitoso.

El viaje de transformación de datos fue otra tarea importante, comenzando con el desarrollo de planos de gestión de datos para armonizar las operaciones en diferentes empresas operativas (OpCos) y fortalecer el gobierno de datos, la arquitectura y el seguimiento del linaje de datos, haciendo que los datos sean más accesibles y confiables. La asociación también estableció una plataforma de analytics de autoservicio en Azure Data Lake, lo que permite a los usuarios empresariales acceder a conocimiento en tiempo real y capacidades avanzadas de generación de informes.

El equipo prestó una gama de servicios de datos, incluida la creación de canalizaciones de ingesta de datos, arquitectura técnica y experiencia en ingeniería, con IBM proporcionando formación, gestión del cambio y soporte de optimización de procesos. HEINEKEN también está haciendo la transición de sus operaciones de datos de DataOps tradicionales a operaciones de TI con IA (AIOps).

El viaje de transformación de datos dio como resultado el desarrollo de un centro de metadatos centralizado que proporciona un repositorio de metadatos unificado y respalda la toma de decisiones basada en metadatos. El centro se diseñó con un enfoque basado en la personalidad del usuario, adaptando los conocimientos a las diferentes partes interesadas. Además, IBM lideró una iniciativa de migración de datos globales a gran escala para HEINEKEN, garantizando una transición fluida y manteniendo la integridad de los datos.

HEINEKEN ha colaborado con IBM para infundir automatización e IA en sus operaciones digitales durante muchos años, y recientemente ha comenzado a aprovechar IBM Consulting Advantage para configurar asistentes de IA para brindar diversos servicios en movimiento. En colaboración con Microsoft, el equipo ayudó a HEINEKEN a transformar su chatbot, Hoppy, de una aplicación low-code a una aplicación pro-code, con varias Integraciones.