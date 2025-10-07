La metamorfosis de HEINEKEN en una empresa digitalizada preparada para el futuro
HEINEKEN, una cervecera de renombre mundial con más de 300 marcas distintas y presencia en más de 190 países, ha priorizado constantemente la preparación para el futuro en su hoja de ruta estratégica. Inspirado por esta visión de futuro, HEINEKEN, en 2021, presentó su estrategia Evergreen, anclada en el crecimiento sostenible, la innovación digital y la resiliencia a largo plazo.
En el centro de esta estrategia había una ambición audaz: convertirse en la cervecera mejor conectada del mundo. Reconociendo que esta aspiración solo podía realizarse a través de una mayor digitalización, HEINEKEN se embarcó en la misión de transformar digitalmente su front-end al tiempo que modernizaba y simplificaba su back-end.
Para crear una sólida "columna vertebral digital", HEINEKEN emprendió un viaje integral de transformación digital, centrándose en digitalizar su ruta hacia los consumidores, desbloquear el valor de los datos, simplificar y automatizar los procesos empresariales de extremo a extremo y crear un panorama tecnológico seguro y moderno. Como parte de esta iniciativa, HEINEKEN buscó abordar sus panoramas tecnológicos fragmentados y crear un panorama "ligeramente acoplado, estrechamente integrado", con un núcleo digital ágil y plataformas empresariales estandarizadas basadas en la nube.
La asociación HEINEKEN-IBM se remonta a 2013 y ha evolucionado de manera importante, incluso abordando mejoras fundamentales para maximizar la eficiencia. Las empresas colaboraron para adoptar una forma de trabajo ágil de DevOps en la organización Digital & Technology de HEINEKEN, lo que incluyó la creación de un marco de servicios y entrega "Polaris" preparado para el futuro.
Como parte del programa Digital Backbone, las dos empresas también colaboraron para encabezar un panorama de TI modular basado en cloud híbrido. Juntos, establecieron un núcleo SAP S/4HANA global, ágil y limpio, en la nube de Microsoft Azure. También lo integraron con las mejores plataformas empresariales y un data lake centralizado para mejorar aún más las capacidades de analytics avanzado y conocimiento basado en datos. Desarrollaron conjuntamente una serie de automatizaciones utilizando Terraform y Red Hat Ansible para acelerar procesos clave que incluyen la preconfiguración del sistema operativo, el aprovisionamiento de hardware y máquinas virtuales, el fortalecimiento de la seguridad, la preconfiguración de SAP, la instalación y restauración de SAP S/4HANA.
HEINEKEN trabajó con IBM® Consulting y otros socios de tecnología para construir y ofrecer una nueva columna vertebral digital, que se puso en marcha en tres operaciones en Ruanda, Egipto y Serbia en 2024 después de un piloto exitoso.
El viaje de transformación de datos fue otra tarea importante, comenzando con el desarrollo de planos de gestión de datos para armonizar las operaciones en diferentes empresas operativas (OpCos) y fortalecer el gobierno de datos, la arquitectura y el seguimiento del linaje de datos, haciendo que los datos sean más accesibles y confiables. La asociación también estableció una plataforma de analytics de autoservicio en Azure Data Lake, lo que permite a los usuarios empresariales acceder a conocimiento en tiempo real y capacidades avanzadas de generación de informes.
El equipo prestó una gama de servicios de datos, incluida la creación de canalizaciones de ingesta de datos, arquitectura técnica y experiencia en ingeniería, con IBM proporcionando formación, gestión del cambio y soporte de optimización de procesos. HEINEKEN también está haciendo la transición de sus operaciones de datos de DataOps tradicionales a operaciones de TI con IA (AIOps).
El viaje de transformación de datos dio como resultado el desarrollo de un centro de metadatos centralizado que proporciona un repositorio de metadatos unificado y respalda la toma de decisiones basada en metadatos. El centro se diseñó con un enfoque basado en la personalidad del usuario, adaptando los conocimientos a las diferentes partes interesadas. Además, IBM lideró una iniciativa de migración de datos globales a gran escala para HEINEKEN, garantizando una transición fluida y manteniendo la integridad de los datos.
HEINEKEN ha colaborado con IBM para infundir automatización e IA en sus operaciones digitales durante muchos años, y recientemente ha comenzado a aprovechar IBM Consulting Advantage para configurar asistentes de IA para brindar diversos servicios en movimiento. En colaboración con Microsoft, el equipo ayudó a HEINEKEN a transformar su chatbot, Hoppy, de una aplicación low-code a una aplicación pro-code, con varias Integraciones.
Durante la última década, HEINEKEN e IBM se han asociado en un viaje transformador de cocreación, coejecución y innovación.
Una de sus primeras iniciativas, la transformación ágil DevOps, ha cultivado una cultura de transparencia, velocidad y colaboración continua entre los propietarios de productos, los usuarios empresariales de OpCo y los equipos de entrega en la asociación HEINEKEN–IBM, acelerando conjuntamente la entrega de valor empresarial.
Otro esfuerzo importante y de alto rendimiento que emprendió la empresa fue la adopción del cloud híbrido con su panorama SAP S/4HANA. Esto produjo beneficios significativos, incluidos scripts reutilizables para entornos futuros, mejor eficiencia y calidad de implementación y mayor productividad. En particular, el tiempo de implementación se redujo en un 95 %, de 1‑2 días a solo 45 minutos. Además, el aprovisionamiento de hardware y máquinas virtuales se aceleró drásticamente: el tiempo de aprovisionamiento se redujo de 10‑15 días a menos de cinco minutos. Estas ganancias permitieron una rápida escalabilidad, mejoraron el servicio de atención al cliente y desbloquearon nuevas formas de trabajar, posicionando a HEINEKEN para la innovación y la agilidad futuras.
El viaje de transformación de datos de HEINEKEN también dio resultados fructíferos. Al implementar más de 54 casos de uso de automatización, la empresa optimizó el almacenamiento y el rendimiento del sistema, reduciendo su huella en más de 500 GB. La mayor automatización también ha amplificado la eficiencia operativa y ha permitido a los equipos concentrarse en iniciativas de alto valor.
Guiada por los principios de la Estrategia Evergreen, HEINEKEN está impulsando Transformaciones enfocadas que aprovechan el poder de la innovación digital. Aprovechando la tecnología, la empresa ofrece experiencias optimizadas, eficientes y significativas para clientes, proveedores y empleados por igual, continuando su viaje para convertirse en la cervecera mejor conectada.
HEINEKEN es la cervecera más internacional del mundo. Son el desarrollador y comercializador líder de marcas de cerveza y sidra premium y sin alcohol. Liderado por la marca Heineken, el grupo tiene un portfolio de más de 340 cervezas y sidras internacionales, regionales, locales y especiales. HEINEKEN opera cervecerías, malterías, plantas de sidra y otras instalaciones de producción en más de 70 países.
