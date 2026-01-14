Como organización de distribución líder en el sur de Italia, Gruppo Megamark suministra a una red de más de 500 supermercados. En un negocio donde la frescura lo es todo, mantener la refrigeración, el punto de venta y otros sistemas críticos funcionando sin problemas es esencial para la satisfacción del cliente y la seguridad alimentaria. Pero con cientos de tiendas y múltiples socios de mantenimiento, Megamark necesitaba una forma más inteligente de gestionar el mantenimiento en toda su red, una que pudiera realizar un seguimiento del rendimiento de los proveedores, agilizar los flujos de trabajo y reducir el tiempo de inactividad.

Margareth Di Molfetta, directora de sistemas de información de Gruppo Megamark, afirma: "Nuestro anterior sistema de gestión de activos no nos daba la flexibilidad suficiente para diseñar flujos de trabajo, automatizar procesos, colaborar con proveedores o generar informes útiles. Era difícil monitorizar el progreso de las órdenes de trabajo, realizar un seguimiento de los tiempos de resolución de fallos o implementar estrategias para optimizar la entrega del trabajo de mantenimiento".