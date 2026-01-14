Gruppo Megamark transforma el mantenimiento de tiendas y la gestión de proveedores con IBM® Maximo
Como organización de distribución líder en el sur de Italia, Gruppo Megamark suministra a una red de más de 500 supermercados. En un negocio donde la frescura lo es todo, mantener la refrigeración, el punto de venta y otros sistemas críticos funcionando sin problemas es esencial para la satisfacción del cliente y la seguridad alimentaria. Pero con cientos de tiendas y múltiples socios de mantenimiento, Megamark necesitaba una forma más inteligente de gestionar el mantenimiento en toda su red, una que pudiera realizar un seguimiento del rendimiento de los proveedores, agilizar los flujos de trabajo y reducir el tiempo de inactividad.
Margareth Di Molfetta, directora de sistemas de información de Gruppo Megamark, afirma: "Nuestro anterior sistema de gestión de activos no nos daba la flexibilidad suficiente para diseñar flujos de trabajo, automatizar procesos, colaborar con proveedores o generar informes útiles. Era difícil monitorizar el progreso de las órdenes de trabajo, realizar un seguimiento de los tiempos de resolución de fallos o implementar estrategias para optimizar la entrega del trabajo de mantenimiento".
Gruppo Megamark eligió IBM Maximo Application Suite para gestionar todos los aspectos de sus procesos de mantenimiento, incluida la gestión de activos, la gestión financiera del mantenimiento, la monitorización del estado en tiempo real, el inventario y los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores.
Megamark trabajó con ELMI, un integrador de sistemas y especialista en gestión de activos líder en Italia, para realizar una prueba de concepto con IBM Maximo. ELMI y Megamark desarrollaron entonces una solución a gran escala en la nube propiedad de Megamark.
Desde su lanzamiento, ELMI y Megamark han continuado mejorando la solución, simplificando los flujos de trabajo tanto para los almacenes como para los proveedores. "Maximo es extremadamente personalizable, por lo que podemos adoptar la funcionalidad de forma gradual y hacer evolucionar la solución de forma continua", afirma Margareth Di Molfetta. "La experiencia y las cualidades técnicas y personales del equipo de ELMI hicieron que el proyecto fuera un éxito".
En la actualidad, Megamark tiene un catálogo completo de todos los activos en aproximadamente 140 tiendas, con flujos de trabajo que facilitan que las tiendas soliciten trabajos de mantenimiento y que los socios de mantenimiento los entreguen. Todo el proceso es transparente y rastreable, desde las solicitudes iniciales de mantenimiento hasta los pagos a los proveedores.
"Podemos monitorizar el estado de todos nuestros activos en tiempo real y planificar y automatizar el mantenimiento preventivo y correctivo", explica Margareth Di Molfetta. "También podemos analizar los volúmenes, los plazos y los costes de los trabajos de mantenimiento para evaluar el rendimiento de nuestros activos".
La solución Maximo incluye un portal de proveedores seguro que mejora la colaboración entre Megamark y sus socios de mantenimiento. Los paneles de control ofrecen conocimientos sobre los costes de mantenimiento por tienda y por categoría de activos, realizan un seguimiento de los tiempos medios de resolución y destacan los indicadores de fiabilidad y las tendencias de fallos.
Margareth Di Molfetta concluye: "IBM Maximo ha reducido significativamente el tiempo necesario para gestionar las solicitudes de servicio con nuestros proveedores y ha ahorrado costes significativos".
Gruppo Megamark es líder en el sector de la distribución en el sur de Italia, con una red de más de 500 supermercados de propiedad directa y afiliados en Puglia, Campania, Molise, Basilicata y Calabria. Con marcas como Famila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo y las tiendas de conveniencia A&O, el grupo alcanzó unas ventas de 3200 millones de euros en 2024.
Fundada en 1985, ELMI es un integrador líder de sistemas, que ofrece asesoramiento profesional para apoyar a empresas privadas y públicas en el desarrollo de proyectos innovadores. Con un fuerte enfoque en I+D y asociaciones de tecnología con líderes mundiales como IBM, ELMI crea soluciones avanzadas que ofrecen un valor empresarial duradero.
