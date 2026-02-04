Con la introducción de Instana, GMO Aozora Net Bank obtuvo la capacidad de monitorizar los complejos y grandes volúmenes de datos procesados por cada sistema en tiempo real a través de un panel de control unificado. Esto condujo a reducciones significativas en el esfuerzo operativo, el tiempo de resolución de problemas y los costes de gestión. A continuación se detallan los resultados clave.
- Las capacidades de mapeo y rastreo de dependencias en tiempo real permitieron identificar rápidamente dónde se producían los problemas, lo que aceleró drásticamente la respuesta inicial cuando surgían incidentes.
- Al aprovechar el análisis de causa raíz (RCA) basado en IA, el tiempo medio de recuperación de incidentes críticos se redujo en aproximadamente un 70 %.
- La mejora de la visibilidad del impacto en los usuarios permitió respuestas más rápidas y de mayor calidad, lo que se tradujo en una reducción de aproximadamente el 40 % en las consultas mensuales de los clientes relacionadas con las interrupciones del servicio.
“Gracias a Instana, nuestras operaciones de TI han pasado de ser ‘respuestas individuales basadas en la experiencia’ a un ‘modelo operativo eficiente y colaborativo’”, afirma Sonoda.
Instana también proporcionó beneficios significativos para los sistemas internos. En los sistemas SAP utilizados principalmente para la contabilidad, las condiciones de procesamiento que antes eran difíciles de visualizar se hicieron visibles en tiempo real. Con la sencilla configuración de Instana, se mejoró la precisión de la monitorización, lo que permitió una detección más rápida de anomalías y una carga operativa reducida. Como resultado, se redujeron tanto los costes operativos de SAP como la carga operativa diaria.
Desde la perspectiva de la modernización de las aplicaciones, la observabilidad en entornos nativos de la nube mejoró significativamente, estableciendo una base sólida para avanzar con confianza a la siguiente fase de modernización. Anteriormente, se dedicaba una cantidad sustancial de tiempo a responder a los incidentes del sistema e investigar las causas raíz, lo que limitaba la capacidad de los equipos de desarrollo y operaciones para centrarse en actividades de mejora e iniciativas estratégicas. Al mitigar estos desafíos, Instana también contribuyó a mejorar la productividad entre esos equipos.
De cara al futuro, GMO Aozora Net Bank planea expandir su uso de Instana a través de servicios y entornos nativos de la nube como AWS y Azure, con el objetivo de fortalecer la gestión integrada y la seguridad. Al extender la observabilidad desde las aplicaciones hasta la infraestructura, el banco pretende establecer un marco unificado de visibilidad y gestión. Además, al integrarse con IBM Concert, el banco planea mejorar aún más las iniciativas de seguridad, incluida la gestión de vulnerabilidades y la generación automatizada de listas de materiales de software (SBOM).