GMO Aozora Net Bank, Ltd. (en adelante, GMO Aozora Net Bank) es un banco en línea basado en el concepto de “empresas de TI que proporcionan funciones bancarias”, en lugar del enfoque convencional de los bancos que adoptan las TI. Este modelo permite al banco ofrecer soluciones financieras muy flexibles y rápidas.

A medida que el uso de la banca por Internet y las aplicaciones para teléfonos inteligentes crecía rápidamente, GMO Aozora Net Bank, cuyos sistemas son desarrollados internamente por ingenieros propios, continuó desarrollando nuevas aplicaciones para responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes. Sin embargo, a medida que se ampliaban los canales digitales, surgían retos, como el tiempo necesario para rastrear las transacciones cuando se producían problemas.

Abordar estos desafíos requirió un marco operativo proactivo, que incluyera la visibilidad de los periodos de mayor consumo y el rendimiento del sistema. Sin embargo, con las herramientas de monitorización convencionales, era difícil comprender las dependencias y rastrear los problemas en sistemas estrechamente integrados, lo que resultaba en un largo análisis de la causa raíz durante los incidentes.

Esta situación también tuvo un impacto negativo en la experiencia del cliente, causando retrasos en la respuesta del servicio y errores intermitentes de inicio de sesión. A medida que aumentaban las consultas relacionadas con el estado de finalización de las transacciones y las interrupciones del procesamiento, se hizo difícil a nivel interno conocer con precisión las condiciones de procesamiento. La dirección y la función de gestión de riesgos expresaron su preocupación por la rendición de cuentas. Si la situación hubiera continuado, podría haber tenido un impacto serio en la continuidad del negocio, incluyendo el riesgo de pérdida de clientes y solicitudes de mejora por parte de Financial Services Agency.