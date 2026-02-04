Gestión centralizada de sistemas financieros complejos y respuesta más rápida a los fallos del sistema

GMO Aozora Net Bank introdujo IBM® Instana Observability para mejorar el seguimiento de las transacciones durante los incidentes y gestionar de forma centralizada unos sistemas cada vez más complejos. Como resultado, se aceleró la identificación de la causa raíz y se redujeron significativamente los tiempos de recuperación.

Los sistemas financieros cada vez más complejos se han convertido en un obstáculo importante para la resolución eficaz de los problemas.

GMO Aozora Net Bank, Ltd. (en adelante, GMO Aozora Net Bank) es un banco en línea basado en el concepto de “empresas de TI que proporcionan funciones bancarias”, en lugar del enfoque convencional de los bancos que adoptan las TI. Este modelo permite al banco ofrecer soluciones financieras muy flexibles y rápidas.

A medida que el uso de la banca por Internet y las aplicaciones para teléfonos inteligentes crecía rápidamente, GMO Aozora Net Bank, cuyos sistemas son desarrollados internamente por ingenieros propios, continuó desarrollando nuevas aplicaciones para responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes. Sin embargo, a medida que se ampliaban los canales digitales, surgían retos, como el tiempo necesario para rastrear las transacciones cuando se producían problemas.

Abordar estos desafíos requirió un marco operativo proactivo, que incluyera la visibilidad de los periodos de mayor consumo y el rendimiento del sistema. Sin embargo, con las herramientas de monitorización convencionales, era difícil comprender las dependencias y rastrear los problemas en sistemas estrechamente integrados, lo que resultaba en un largo análisis de la causa raíz durante los incidentes.

Esta situación también tuvo un impacto negativo en la experiencia del cliente, causando retrasos en la respuesta del servicio y errores intermitentes de inicio de sesión. A medida que aumentaban las consultas relacionadas con el estado de finalización de las transacciones y las interrupciones del procesamiento, se hizo difícil a nivel interno conocer con precisión las condiciones de procesamiento. La dirección y la función de gestión de riesgos expresaron su preocupación por la rendición de cuentas. Si la situación hubiera continuado, podría haber tenido un impacto serio en la continuidad del negocio, incluyendo el riesgo de pérdida de clientes y solicitudes de mejora por parte de Financial Services Agency.
Aproximadamente un 70 % de reducción Tiempo medio de recuperación para incidentes importantes Aproximadamente un 40 % de reducción Número mensual de consultas debidas a interrupciones del servicio Aproximadamente un 90 % de reducción Horas de trabajo necesarias para la visualización Aproximadamente un 87 % de reducción Tiempo necesario para identificar las causas raíz
La introducción de Instana proporcionó resultados empresariales claros, como una detección más temprana de los incidentes, una identificación más rápida de la causa raíz, una reducción del tiempo de inactividad del servicio, una mejora de la satisfacción del cliente y una mayor productividad del departamento de TI.
Sr. Koji Sonoda GMO Aozora Net Bank, Ltd. Director de SRE, grupo de tecnología e ingeniería
Aceleración de la respuesta a incidentes con Instana

Para abordar estos desafíos, GMO Aozora Net Bank adoptó IBM Instana Observability (en adelante, Instana), una solución de gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM), para visualizar el comportamiento del sistema y permitir la gestión centralizada en todo su entorno. La implementación contó con el apoyo de Airitech Corporation, un IBM Business Partner. El despliegue comenzó con una implementación a pequeña escala que cubría un número limitado de aplicaciones, y se fue ampliando gradualmente para incluir no solo los servicios orientados al cliente, sino también los sistemas utilizados por los departamentos administrativos.

Uno de los puntos fuertes de Instana es su capacidad para implementarse rápidamente y con el mínimo esfuerzo. En GMO Aozora Net Bank, el hecho de que la implementación y las operaciones en curso pudieran ser gestionadas íntegramente por ingenieros internos supuso una gran ventaja tanto en términos de costes como de rapidez. Reflexionando sobre la experiencia, Koji Sonoda, director de SRE del grupo de tecnología e ingeniería, comentó que Instana se podía poner en marcha y utilizar de inmediato sin complejidad añadida, gracias a un entorno que se podía gestionar internamente.
Transformar las operaciones de TI reduciendo el esfuerzo operativo, el tiempo de resolución de incidencias y los costes de gestión

Con la introducción de Instana, GMO Aozora Net Bank obtuvo la capacidad de monitorizar los complejos y grandes volúmenes de datos procesados por cada sistema en tiempo real a través de un panel de control unificado. Esto condujo a reducciones significativas en el esfuerzo operativo, el tiempo de resolución de problemas y los costes de gestión. A continuación se detallan los resultados clave.

  • Las capacidades de mapeo y rastreo de dependencias en tiempo real permitieron identificar rápidamente dónde se producían los problemas, lo que aceleró drásticamente la respuesta inicial cuando surgían incidentes.
  • Al aprovechar el análisis de causa raíz (RCA) basado en IA, el tiempo medio de recuperación de incidentes críticos se redujo en aproximadamente un 70 %.
  • La mejora de la visibilidad del impacto en los usuarios permitió respuestas más rápidas y de mayor calidad, lo que se tradujo en una reducción de aproximadamente el 40 % en las consultas mensuales de los clientes relacionadas con las interrupciones del servicio.

“Gracias a Instana, nuestras operaciones de TI han pasado de ser ‘respuestas individuales basadas en la experiencia’ a un ‘modelo operativo eficiente y colaborativo’”, afirma Sonoda.

Instana también proporcionó beneficios significativos para los sistemas internos. En los sistemas SAP utilizados principalmente para la contabilidad, las condiciones de procesamiento que antes eran difíciles de visualizar se hicieron visibles en tiempo real. Con la sencilla configuración de Instana, se mejoró la precisión de la monitorización, lo que permitió una detección más rápida de anomalías y una carga operativa reducida. Como resultado, se redujeron tanto los costes operativos de SAP como la carga operativa diaria.

Desde la perspectiva de la modernización de las aplicaciones, la observabilidad en entornos nativos de la nube mejoró significativamente, estableciendo una base sólida para avanzar con confianza a la siguiente fase de modernización. Anteriormente, se dedicaba una cantidad sustancial de tiempo a responder a los incidentes del sistema e investigar las causas raíz, lo que limitaba la capacidad de los equipos de desarrollo y operaciones para centrarse en actividades de mejora e iniciativas estratégicas. Al mitigar estos desafíos, Instana también contribuyó a mejorar la productividad entre esos equipos.

De cara al futuro, GMO Aozora Net Bank planea expandir su uso de Instana a través de servicios y entornos nativos de la nube como AWS y Azure, con el objetivo de fortalecer la gestión integrada y la seguridad. Al extender la observabilidad desde las aplicaciones hasta la infraestructura, el banco pretende establecer un marco unificado de visibilidad y gestión. Además, al integrarse con IBM Concert, el banco planea mejorar aún más las iniciativas de seguridad, incluida la gestión de vulnerabilidades y la generación automatizada de listas de materiales de software (SBOM).
Acerca de GMO Aozora Net Bank, Ltd.

Fundada en julio de 2018 como una empresa conjunta entre Aozora Bank y el GMO Internet Group, GMO Aozora Net Bank Co., Ltd es un banco en línea guiado por la visión corporativa, “Todo lo que hacemos es para nuestros clientes, con el objetivo de ser el banco tecnológico número uno”. Sin las limitaciones de los modelos bancarios tradicionales, el banco adopta un enfoque en el que una empresa de TI ofrece servicios bancarios avanzados. Aprovechando su fortaleza en el desarrollo de sistemas internos, GMO Aozora Net Bank continúa brindando servicios financieros fluidos con rapidez y flexibilidad.

