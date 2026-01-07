Un fabricante farmacéutico global líder conocido por sus soluciones innovadoras a algunos de los problemas de estado más desafiantes del mundo identificó una necesidad crítica para fortalecer la gestión de riesgos de su cadena de suministro.

La empresa se enfrentó a algunos desafíos clave:

Clasificación de riesgos incoherente debido a procesos manuales que requieren mucho tiempo





Falta de estandarización en la documentación de riesgos entre los equipos





Visibilidad limitada sobre proveedores y materiales alternativos





Análisis ineficaz de los datos, que requiere numerosos informes para evaluar los escenarios de riesgo





Los ciclos de decisión son lentos, lo que dificulta las respuestas proactivas ante las posibles interrupciones

Estos problemas provocaron una posible pérdida de ingresos, retrasos en la entrega de productos y una menor agilidad para responder a las demandas del mercado. Para hacer frente a estos retos, la empresa buscó un enfoque más inteligente y modular de la orquestación de riesgos, que pudiera adaptarse a la complejidad y ofrecer conocimiento en tiempo real.