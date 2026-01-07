La orquestación con IA simplifica el flujo de trabajo para un líder global en el sector biofarmacéutico
Un fabricante farmacéutico global líder conocido por sus soluciones innovadoras a algunos de los problemas de estado más desafiantes del mundo identificó una necesidad crítica para fortalecer la gestión de riesgos de su cadena de suministro.
La empresa se enfrentó a algunos desafíos clave:
Estos problemas provocaron una posible pérdida de ingresos, retrasos en la entrega de productos y una menor agilidad para responder a las demandas del mercado. Para hacer frente a estos retos, la empresa buscó un enfoque más inteligente y modular de la orquestación de riesgos, que pudiera adaptarse a la complejidad y ofrecer conocimiento en tiempo real.
El fabricante se asoció con IBM Consulting para cocrear una plataforma escalable y modular de orquestación de riesgos de cadena de suministro, construida con el portfolio de IA de IBM watsonx y los servicios de servicio cloud de AWS. Basándose en el recorrido cero del cliente de IBM, el equipo incorporó buenas prácticas para la resiliencia en la solución. La unificación de datos entre ejecución, planificación, compras, logística y proveedores de riesgos externos facilitó las consultas en lenguaje natural (NLQ) para ofrecer conocimientos que se pueden ejecutar.
Las capacidades clave de la plataforma incluyen:
Para mejorar aún más la inteligencia de riesgos, la empresa implementó una solución de IA generativa que fomentó el análisis de riesgos multidimensionales en diversos aspectos empresariales, mejoró la calidad de los datos mediante la identificación automatizada de brechas y aceleró la síntesis de correlaciones de riesgos.
También introdujeron un asistente virtual con IA característica que cuenta con una interfaz en lenguaje natural para consultar datos de la cadena de suministro. Utilizaron una característica de texto a SQL de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que podía manejar excepciones para consultas no compatibles y ofrecer soporte bilingüe para mejorar la accesibilidad.
La implementación de soluciones impulsadas por IA ha tenido un impacto profundo en la cadena de suministro y las operaciones empresariales de la empresa. Al identificar los riesgos de forma proactiva y mejorar la visibilidad, la organización logró una reducción de más del 95 % en el tiempo del ciclo de decisión, lo que permitió tomar decisiones más rápidas y precisas y reducir el tiempo de respuesta al riesgo de semanas a días.
Además, en 2025, se evaluaron, clasificaron y escalaron a los ejecutivos más de 1500 riesgos según las necesidades. Con este enfoque racionalizado de la gestión de riesgos, los ejecutivos pueden ahora priorizar y responder más rápidamente a las peticiones de los clientes aprovechando las alertas de riesgo, los conocimientos de inventario y los planes de distribución dinámicos. La empresa también automatizó procesos que requerían mucha mano de obra y mejoró la transparencia en toda la red, lo que impulsó una eficiencia operativa cuantificable y un aumento de los ingresos.
Gracias a esta transformación, el fabricante no tuvo ningún evento mundial que se tradujera en un agotamiento de los mejores productos en 2025. Todos estos resultados indican cómo la IA y la orquestación pueden reimaginar los procesos empresariales tradicionales, mejorando la agilidad, el conocimiento y la resiliencia a escala.
Con sede en Estados Unidos, este líder mundial en ciencia y tecnología ofrece soluciones innovadoras en atención médica, ciencias de la vida y electrónica. Atienden a un amplio espectro de clientes, incluidos investigadores, profesionales sanitarios y socios industriales de todo el mundo.
