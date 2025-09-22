El Georgia Institute of Technology, una universidad líder en investigación, está trabajando en colaboración con el gobierno estatal y local de Georgia para abordar desafíos sociales apremiantes. En Stonecrest (Georgia), lugar piloto para su iniciativa de investigación comunitaria, Georgia Tech está abordando las crisis entrelazadas de la inseguridad alimentaria y energética. Esta iniciativa se basa en investigaciones anteriores y trabajos piloto realizados en el marco del Georgia Smart Communities Challenge 2022, que sentó las bases para soluciones de infraestructura inteligente escalables.

Los sistemas de infraestructura tradicionales no eran adecuados para permitir el mantenimiento predictivo, la distribución inteligente de energía y la creación de puestos de trabajo escalables, componentes críticos para construir comunidades resilientes. Georgia Tech reconoció la necesidad de un enfoque más inteligente e integrado. Su objetivo era implementar un sistema que pudiera unificar la gestión de activos, la monitorización ambiental y la coordinación del personal, a la vez que fuera escalable en varios condados y replicable en otras regiones de los EE. UU.

El desafío era doble: optimizar el mantenimiento predictivo y la distribución de energía para abordar directamente la inseguridad alimentaria y energética, y desarrollar un modelo escalable y replicable que se pudiera implementar en diversas regiones del país. Los sistemas heredados y los procesos manuales estaban provocando ineficiencias, aumentando el riesgo de errores y representando una pesada carga para los empleados. Estas limitaciones redujeron los tiempos de respuesta, redujeron la satisfacción de los empleados y disminuyeron la capacidad de servir a la comunidad de forma eficaz.