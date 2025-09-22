Georgia Tech se asocia con Avid Solutions e IBM para revolucionar la gestión de activos, la distribución de energía y la coordinación del personal de Stonecrest
El Georgia Institute of Technology, una universidad líder en investigación, está trabajando en colaboración con el gobierno estatal y local de Georgia para abordar desafíos sociales apremiantes. En Stonecrest (Georgia), lugar piloto para su iniciativa de investigación comunitaria, Georgia Tech está abordando las crisis entrelazadas de la inseguridad alimentaria y energética. Esta iniciativa se basa en investigaciones anteriores y trabajos piloto realizados en el marco del Georgia Smart Communities Challenge 2022, que sentó las bases para soluciones de infraestructura inteligente escalables.
Los sistemas de infraestructura tradicionales no eran adecuados para permitir el mantenimiento predictivo, la distribución inteligente de energía y la creación de puestos de trabajo escalables, componentes críticos para construir comunidades resilientes. Georgia Tech reconoció la necesidad de un enfoque más inteligente e integrado. Su objetivo era implementar un sistema que pudiera unificar la gestión de activos, la monitorización ambiental y la coordinación del personal, a la vez que fuera escalable en varios condados y replicable en otras regiones de los EE. UU.
El desafío era doble: optimizar el mantenimiento predictivo y la distribución de energía para abordar directamente la inseguridad alimentaria y energética, y desarrollar un modelo escalable y replicable que se pudiera implementar en diversas regiones del país. Los sistemas heredados y los procesos manuales estaban provocando ineficiencias, aumentando el riesgo de errores y representando una pesada carga para los empleados. Estas limitaciones redujeron los tiempos de respuesta, redujeron la satisfacción de los empleados y disminuyeron la capacidad de servir a la comunidad de forma eficaz.
en tiempos de inactividad no planificados de activos en 3 condados con IBM® Maximo Application Suite
en los tiempos de respuesta manual sobre el terreno mediante flujos de trabajo inteligentes gracias a watsonx Orchestrate
en los costes de carga máxima mediante la monitorización de la energía
en el despilfarro de agua en la agricultura mediante la automatización
en la velocidad de implementación en comparación con proyectos anteriores
Para hacer realidad la visión de Georgia Tech de una infraestructura inteligente y resistente, Avid Solutions Intl., socio comercial de IBM, dirigió el proyecto, mientras que ZNAPZ proporcionó asistencia en materia de licencias de IBM Maximo Application Suite. La iniciativa se centró en implementar la solución de gestión de activos IBM Maximo Application Suite y la solución de automatización watsonx Orchestrate, elegidas por su escalabilidad, interoperabilidad y capacidad para soportar la Integración público-privada.
La implementación se llevó a cabo en etapas cuidadosamente coordinadas, desde la preparación del sitio y la alineación de las partes interesadas hasta la integración del sistema, la implementación de sensores y drones y la validación a gran escala. A lo largo del proceso, Avid Solutions lideró la entrega de las tecnologías de IBM, y garantizó una integración perfecta con los sistemas de Georgia Tech y la alineación con los objetivos de su comunidad.
La transformación constaba de tres componentes clave:
Los desafíos como los silos de datos se abordaron mediante la coordinación de Georgia Tech con los stakeholders, mientras que las limitaciones de personal se mitigaron mediante asociaciones que crearon empleos verdes locales. El sistema basado en watsonx Orchestrate y Maximo tiene una arquitectura modular basada en API, alineada con los protocolos de IBM, lo que permite adaptarse a otras regiones modificando los modelos energéticos, las bases de datos de cultivos y las capas normativas.
La implementación de Maximo y watsonx Orchestrate ha tenido un impacto medible en toda la comunidad para la iniciativa de Georgia Tech en Stonecrest.
Al aprovechar el análisis predictivo, Georgia Tech logró una reducción del 40 % en el tiempo de inactividad no planificado de los activos en tres condados. Los flujos de trabajo inteligentes habilitados por watsonx Orchestrate llevaron a una disminución del 60 % en los tiempos de respuesta de campo manuales, lo que incrementó significativamente la agilidad operativa. La monitorización de la energía limpia contribuyó a una reducción del 18 % en los costes de carga máxima, mientras que la automatización en la agricultura impulsó una disminución del 30 % en el desperdicio de agua. La iniciativa también generó un aumento del 30% en la velocidad de implementación en comparación con proyectos anteriores, y se proyecta que genere USD 2,3 millones en costos evitados durante tres años, con un retorno de la inversión 10 veces.
Además de las ganancias operativas, el proyecto también creó 120 nuevos empleos en sostenibilidad e infraestructura inteligente, potenciando el talento local y reforzando el papel de Georgia Tech como controlador de la innovación inclusiva.
Esta transformación marca un cambio de gobierno reactivo a predictivo, donde la automatización inteligente permite tomar decisiones más rápidas y basadas en datos. Al ampliar Maximo a los activos biológicos y medioambientales, Georgia Tech ha redefinido la gestión de activos y se ha posicionado como un modelo nacional de infraestructura escalable y Resilient® . De cara al futuro, Georgia Tech profundizará su participación en soluciones en todo el estado de Georgia en 2025 mediante el lanzamiento de una colaboración final con estudiantes de nivel superior, apoyando la siguiente fase de optimización del sistema e integración de datos.
El Georgia Institute of Technology es una de las principales universidades públicas de investigación de Estados Unidos. Cuenta con más de 50 000 estudiantes en el campus principal de Atlanta, en su centro de enseñanza fuera del campus Georgia Tech-Europe en Metz, Francia, y a través de la enseñanza a distancia y en línea.
Avid Solutions Intl es un IBM Business Partner que ofrece soluciones innovadoras y escalables en una amplia gama de sectores. Con experiencia en transformación digital, automatización e integración de sistemas inteligentes, Avid Solutions ayuda a las organizaciones a modernizar sus operaciones, mejorar la sostenibilidad e impulsar un impacto medible a través de tecnologías avanzadas y colaboración estratégica.
Optimice el rendimiento con monitorización y mantenimiento con IA
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, IBM Business Partner, Maximo y watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del mundo.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.