General Assembly unifica sus operaciones mediáticas a nivel mundial mediante la IA

General Assembly es una organización global dedicada a la educación y la formación en tecnología para consumidores, empresas y organismos públicos. A medida que sus operaciones de marketing se expandían por distintas regiones, canales y líneas de ingresos, la complejidad aumentaba y los procesos existentes no podían seguir el ritmo.

La planificación, la elaboración de presupuestos, la elaboración de informes y la conciliación financiera se basaban en hojas de cálculo y requerían un considerable esfuerzo manual. La incoherencia de las taxonomías regionales impidió realizar comparaciones fiables del rendimiento, y la coordinación con más de 45 agencias introdujo problemas de control de versiones y retrasos en los informes. Los datos fragmentados obligaron a los equipos a tomar decisiones reactivas con una confianza limitada.

Sin transformación, estas limitaciones amenazaban la capacidad de General Assembly para controlar el gasto, escalar la inversión y tomar decisiones oportunas basadas en datos a nivel global. General Assembly necesitaba un sistema capaz de anticipar los riesgos, orientar las decisiones y reducir la dependencia humana de la coordinación manual.