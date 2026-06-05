General Assembly unifica sus operaciones mediáticas a nivel mundial mediante la IA

MINT e IBM® watsonx.ai ofrecen un ahorro del 20 % al agilizar la planificación, la elaboración de presupuestos y la elaboración de informes
General Assembly es una organización global dedicada a la educación y la formación en tecnología para consumidores, empresas y organismos públicos. A medida que sus operaciones de marketing se expandían por distintas regiones, canales y líneas de ingresos, la complejidad aumentaba y los procesos existentes no podían seguir el ritmo.
La planificación, la elaboración de presupuestos, la elaboración de informes y la conciliación financiera se basaban en hojas de cálculo y requerían un considerable esfuerzo manual. La incoherencia de las taxonomías regionales impidió realizar comparaciones fiables del rendimiento, y la coordinación con más de 45 agencias introdujo problemas de control de versiones y retrasos en los informes. Los datos fragmentados obligaron a los equipos a tomar decisiones reactivas con una confianza limitada.
Sin transformación, estas limitaciones amenazaban la capacidad de General Assembly para controlar el gasto, escalar la inversión y tomar decisiones oportunas basadas en datos a nivel global. General Assembly necesitaba un sistema capaz de anticipar los riesgos, orientar las decisiones y reducir la dependencia humana de la coordinación manual.
General Assembly se asoció con MINT e IBM para modernizar las operaciones de marketing utilizando una base de IA gobernada y preparada para la empresa. IBM watsonx.ai fue seleccionado para respaldar la implementación de IA de confianza, la escalabilidad global y el gobierno de datos sólido.
Los equipos de tecnología y comercialización de IBM colaboraron con MINT para ofrecer una solución integral que combinaba la IA empresarial, el gobierno de datos y la automatización operativa.
MINT implementó un modelo de datos unificado con taxonomías y definiciones estandarizadas en todas las regiones y líneas de negocio. Utilizando IA agéntica construida con IBM watsonx.ai, la solución permitió la planificación de medios apoyada por IA, la previsión basada en escenarios y un ritmo presupuestario proactivo. "Nuestra asociación con IBM y el uso de watsonx.ai permiten a MINT ofrecer una IA agéntica gobernada que ayuda a clientes como General Assembly a operar con mayor confianza, velocidad y control financiero", dijo Mark Polyak, Director de Producto y Tecnología de MINT.
Los flujos de trabajo de gran volumen, en particular el seguimiento presupuestario y la conciliación financiera, se automatizaron, reemplazando los procesos manuales de hojas de cálculo por flujos de trabajo repetibles y gobernados. Este cambio permitió a General Assembly pasar de una gestión de informes reactiva a una toma de decisiones con visión de futuro y asistida por IA, al tiempo que se expandía a nivel mundial sin aumentar la plantilla.
Tras la implementación, General Assembly consiguió una visibilidad en tiempo real de los gastos y el rendimiento globales. La automatización redujo el esfuerzo manual en la planificación y la elaboración de informes, liberando a los equipos para centrarse en la optimización y las decisiones estratégicas. "MINT e IBM [watsonx.ai] nos han proporcionado algo que antes no teníamos: una visión coherente y fiable de nuestras finanzas de marketing en todas las regiones, canales y líneas de negocio", afirma Jourdan Hathaway, director de negocio y marketing de General Assembly. "Al dejar atrás las hojas de cálculo, las taxonomías incoherentes y la elaboración manual de informes, ahora trabajamos con definiciones unificadas y flujos de trabajo estructurados que nos permiten actuar con mayor rapidez y tomar decisiones con seguridad".
La organización ahorró un 20 % de tiempo en la planificación y la elaboración de informes, eliminó las taxonomías regionales fragmentadas y estableció un modelo de datos unificado que sustituyó a las taxonomías regionales. La planificación y la previsión respaldadas por la IA aumentaron la confianza en las decisiones presupuestarias y de ritmo, lo que permitió realizar ajustes más rápidos e informados.
Con la tecnología de IBM, la experiencia de MINT y una base de IA gobernada y escalable, General Assembly está posicionada para aumentar la inversión en marketing con mayor agilidad, precisión y confianza operativa.
General Assembly es una empresa pionera a nivel mundial en formación tecnológica y soluciones de selección de personal. Ayuda a las personas a iniciar una carrera profesional en el sector tecnológico y permite a las organizaciones crear equipos tecnológicos diversos y escalables en todo el mundo.
MINT, IBM Silver Business Partner, es una empresa tecnológica que transforma las operaciones de marketing y medios de comunicación mediante datos unificados, automatización e IA agéntica. Basada en plataformas empresariales de confianza, como IBM watsonx.ai, MINT ayuda a las organizaciones globales a sustituir los flujos de trabajo fragmentados por modelos operativos gobernados y escalables que mejoran la planificación, el control financiero y la toma de decisiones.
© Copyright IBM Corporation, Mayo de 2026
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no es posible ofrecer resultados esperados de forma general.