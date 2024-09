Fortune Technology Company

El Departamento de Finanzas tuvo que hacer frente a tareas complejas y repetitivas. Fortune Technology es un socio sénior del ecosistema RPA de IBM y los consultores sénior y el personal comercial del Departamento de Finanzas de Fortune Technology han repetido comunicaciones en profundidad con el cliente. Después de comprender las necesidades específicas del cliente, decidieron proporcionar al cliente servicios de consultoría e implementación de robots financieros RPA basados en IBM Cloud Pak for Business Automation. Tenían la intención de ordenar y automatizar los procesos comerciales para las dos principales líneas comerciales de finanzas, incluida la gestión de fondos y contabilidad y la gestión de facturas y contabilidad.

En primer lugar, en la fase PoC, se desarrolló rápidamente un robot que podía descargar extractos bancarios de los sistemas de banca corporativa por Internet basado en IBM Cloud Pak for Business Automation, que debía iniciar sesión automáticamente en la página de banca corporativa por Internet del Banco de China, seleccionar una cuenta bancaria designada y descargar el extracto bancario correspondiente a un periodo de tiempo específico, con el fin de verificar la viabilidad técnica del robot RPA. Tras la puesta en marcha del robot que podía descargar extractos bancarios de los sistemas bancarios corporativos por Internet, ahorró tres horas diarias al personal comercial del centro de liquidación, duplicó su eficiencia laboral y alcanzó una precisión del 100%.

En segundo lugar, se desarrolló e implementó un robot financiero desatendido para conectar varios sistemas heterogéneos, como los sistemas bancarios corporativos por Internet, el sistema OA, el sistema financiero, el sistema de gestión de fondos y el sistema fiscal.

Luego, se resolvieron los problemas técnicos en la administración unificada de dispositivos USB de varios bancos y el inicio de sesión automático para lograr la optimización a través de la solución USB HUB de banca por Internet de terceros.

Por último, se implementaron 9 robots financieros basados en IBM Cloud Pak for Automation para el cliente, incluidos: el robot para descargar extractos bancarios, el robot para gestionar hojas de posición, el robot de contabilidad de recibos, el robot de contabilidad de pagos, el robot de facturación y contabilidad, el robot de contabilidad de cuentas y cuentas, el robot de carga y contabilización de reembolsos de gastos, el robot de aplicación e introducción de facturas y el robot de gestión de efectos a cobrar.

La implementación exitosa de 9 robots financieros creó un nuevo modelo de gestión financiera de alta eficiencia para el fabricante. También hizo que el cliente apreciara enormemente las funciones de IBM Cloud Pak for Business Automation. IBM Cloud Pak for Business Automation es una plataforma de software de automatización inteligente basada en la nube de contenedores simple, fácil de usar, de alta eficiencia y estable para empresas y tiene excelentes capacidades de integración para productos de automatización y diversas funciones, incluida una variedad de IA integrada, toma de decisiones inteligente, flujo de trabajo, disposición de contenido, reconocimiento de documentos, desarrollo sin código, aprendizaje automático, herramientas de desarrollo de código bajo, análisis inteligente, etc. Permite a los clientes utilizar tecnologías de automatización preintegradas y herramientas de bajo código para diseñar, crear y ejecutar aplicaciones y servicios de automatización en cualquier nube. Es la mejor opción para las empresas que esperan construir un nuevo modelo de trabajo inteligente en el futuro.