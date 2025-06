Formez PA es la agencia técnica del Departamento de Administración Pública de Italia y está especializada en procesos de transformación y modernización del sector público. La agencia identificó un desafío que prevalecía no solo en el sector público en Italia, sino también en otras instituciones no públicas a nivel mundial. A menudo, las instituciones públicas y los departamentos dentro de ellas operaban en silos, cada uno con sus distintos perfiles profesionales y terminologías. Esta falta de normalización, unida a un enfoque anticuado de la gestión de los recursos humanos que no favorece la flexibilidad organizativa ni el desarrollo profesional, obstaculizaba la colaboración eficaz y el intercambio de datos, causando confusión.



Formez PA identificó que, en ausencia de un marco consolidado que fuera aceptado en todas las instituciones, el uso generalizado de diferentes terminologías para categorizar los perfiles profesionales complicaba la comparación e integración de estos perfiles. En consecuencia, la colaboración interinstitucional se volvió difícil, lo que a menudo provocaba retrasos en la prestación de servicios y ralentizaba los equipos.



Esta falta de estandarización también dio lugar a la incoherencia de los datos. Las discrepancias en la terminología de las distintas instituciones provocaron imprecisiones en la recopilación, el análisis y la interpretación de los datos, lo que comprometió la calidad de los procesos de toma de decisiones. Estas incoherencias pusieron de relieve la necesidad de una solución integral que pudiera clasificar uniformemente los perfiles profesionales e incluir un conjunto de habilidades, también pertenecientes a un único diccionario, para cada perfil. Esta solución promovería conexiones más fluidas entre diversas administraciones públicas. Por lo tanto, Formez PA buscó crear una solución que pudiera unificar y estandarizar procesos, terminologías, perfiles y habilidades, para mejorar la colaboración interinstitucional y la eficiencia de la prestación de servicios en todas las entidades de gobierno de Italia.