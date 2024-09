La misión de Fiserv es ayudar a los clientes a mover dinero e información de una manera que mueva el mundo. La empresa se especializa en tecnología de servicios financieros, proporcionando soluciones para pagos, servicios de procesamiento, gestión de clientes y canales, riesgo y cumplimiento, e información y optimización.

La gestión de transacciones financieras implica necesariamente el intercambio, el almacenamiento y el procesamiento de datos confidenciales. Fiserv debe demostrar constantemente a los clientes y auditores que gestionará estos datos de forma responsable, y ganarse la confianza de los clientes es una de sus principales prioridades.

Como resultado, el equipo de TI de la empresa se toma muy en serio la seguridad. Sus sistemas de TI están sujetos a múltiples auditorías internas y externas complejas cada año, y se espera que cumplan numerosos estándares regulatorios y de la industria. Sin embargo, las auditorías regulares no son suficientes para garantizar el cumplimiento continuo: la empresa también debe supervisar sus sistemas 24/7 para garantizar que cada servidor mantenga la configuración correcta en todo momento.

Como referencia para configurar sus sistemas, Fiserv utiliza un marco de seguridad de mejores prácticas conocido como punto de referencia de Center for Internet Security (CIS). Se espera que cada uno de sus servidores cumpla tanto los parámetros obligatorios como un umbral mínimo de puntuación global con los estándares definidos en la evaluación comparativa.

Zach Floen, ingeniero de sistemas eléctricos de IBM en Fiserv, explica: "Desde una perspectiva de seguridad, la configuración ideal para un servidor sería bloquearlo completamente, para que no pueda intercambiar datos con ningún otro sistema. Pero si un servidor no puede comunicarse, no puede hacer nada útil".

Aunque Fiserv ya monitorizaba la configuración de seguridad de sus servidores, buscaba una gestión integral más integrada del cumplimiento de la normativa en todo su parque de servidores. Por ejemplo, si los ingenieros de la empresa necesitaban instalar un nuevo servidor, tenían que pasar cuatro o cinco horas trabajando manualmente a través de una lista de verificación para "reforzar" la configuración para pasar el umbral de cumplimiento.

Del mismo modo, el equipo a menudo necesitaba realizar cambios temporales en la configuración del servidor mientras llevaba a cabo mantenimiento y actualizaciones. Los ingenieros tuvieron que implementar estos cambios manualmente y luego restaurar los servidores a su configuración original una vez completadas las tareas de mantenimiento. Aunque Fiserv contaba con estrategias para mitigar los riesgos de olvidarse de restaurar la configuración correctamente, la empresa quería encontrar una manera de eliminar la posibilidad de error humano controlando los cambios de configuración de forma centralizada y automática.

Por último, el equipo quería agilizar sus procesos de elaboración de informes de cumplimiento y eliminar las largas tareas que tenían que realizar los administradores, como tener que recuperar manualmente los informes de cumplimiento de un gran número de servidores.