FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (enlace externo a ibm.com), fundada el 6 de febrero de 1991, es un fabricante de turismos a gran escala operado de forma conjunta por China FAW Co., Ltd., Volkswagen AG, Audi AG y Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. La empresa cuenta con tres marcas: Volkswagen, Audi y Jetta, y sus productos pueden cubrir el mercado del confort y el del lujo.

En el proceso de rápido desarrollo, la fuerza de investigación y desarrollo técnico de FAW-VOLKSWAGEN se ha mejorado continuamente. En la actualidad, la empresa cuenta con instalaciones de pruebas de I+D líderes en la industria, como el centro de pruebas de automóviles, el centro de desarrollo de nuevas tecnologías, el centro de nuevas energías, el banco de pruebas, la prueba acústica, etc., y tiene capacidad para probar todo el proceso, desde las piezas hasta los vehículos, lo que consolida aún más las ventajas de FAW-VOLKSWAGEN en el campo de la innovación tecnológica en el futuro.

En la actualidad, FAW-VOLKSWAGEN mantiene una cooperación beneficiosa para todos con más de 2400 proveedores de primer nivel para construir conjuntamente un excelente sistema de cadena de suministro. Coopera con más de 1700 concesionarios para ofrecer a los consumidores servicios automovilísticos mejores y más convenientes.

Tras más de 30 años de desarrollo, FAW-VOLKSWAGEN ha formado una base nacional de producción de vehículos que abarca Changchun en el noreste de China, Chengdu en el suroeste, Foshan en el sur, Qingdao en el este y Tianjin en el norte.